Прививка от коронавируса: вакцинация растянется на год, предупреждают в ФРГ

Не ждите чуда, появление даже нескольких разных вакцин от коронавируса не приведет к быстрой вакцинации населения, настоятельно предупреждают в последние дни немецкие эксперты и настраивают жителей Германии на то, что им еще довольно долго придется принимать каждодневные противоэпидемические меры - носить маски, ограничивать контакты, соблюдать дистанцию, избегать людных мест.

Постоянная комиссия по вакцинации Stiko: рекомендации независимых экспертов

"Я считаю, что бороться с пандемией нам предстоит еще и в следующем году", - заявил в популярной утренней телепередаче ZDF Morgenmagazin широко известный в Германии политик Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), в прошлом - эпидемиолог, а ныне - депутат бундестага. Его прогноз: в Северной Америке и в Европейском Союзе прививать группы риска начнут весной - в марте-апреле, а широкие слои населения - будущей осенью.

Эпидемиолог и политик Карл Лаутербах

Специалист по детской и юношеской медицине Мартин Терхардт (Martin Terhardt) полагает, что процесс добровольной массовой вакцинации от COVID-19 населения ФРГ, насчитывающего 83 миллиона человек, может занять порядка восьми месяцев (для сравнения: в России, где вакцинация должна начаться в ближайшие недели, примерно 146 миллионов жителей). Поэтому к нормальной жизни, предположил он в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Германия вернется не раньше, чем через года полтора, а то и два.

Мартин Терхардт вместе с 17 другими медиками входит в Постоянную комиссию по вакцинации (Stiko) при берлинском государственном Институте имени Роберта Коха (RKI), который координирует в Германии борьбу с инфекционными заболеваниями. Комиссия была создана по решению правительства ФРГ в 1972 году и работает на общественных началах. Ее задача - давать независимую экспертную оценку поступающим на рынок зарегистрированным вакцинам и высказывать рекомендации по их использованию. На эти рекомендации больничные кассы опираются при расчетах с врачами.

Нескольких миллионов доз вакцины в любом случае не хватит

На Stiko возложена и важная этическая задача - в случае временного дефицита вакцин принимать решение, кому делать прививки в первую очередь. Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, побеседовавшая сразу с несколькими членами комиссии, свидетельствует: они уже работают над концепцией распределения того ограниченного количества доз, которые окажутся в распоряжении ФРГ в ближайшие месяцы сразу после регистрации одной или нескольких вакцин. Ведь их производители окажутся чисто технически не в состоянии в сжатые сроки удовлетворить гигантский глобальный спрос: им просто не хватит производственных мощностей.

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"Большинство разрабатываемых в данный момент вакцин предполагает две прививки. Поэтому для того, чтобы привить всех жителей Германии, потребуются свыше 160 миллионов доз", пояснил газете член Stiko, профессор медицины Майнцского университета Фред Цепп (Fred Zepp). Так что если взять в качестве ориентира 5 миллионов доз, на которые, по мнению многих экспертов, Германия может сразу же рассчитывать, то на первом этапе защиту от коронавируса получат всего лишь 2,5 миллиона человек.

Тогда предположим, пишет далее газета, что Германия получит 18 миллионов доз - именно столько ФРГ закупила в этом году для обычной осенней вакцинации от гриппа. Но и такого количества даже близко не хватит для того, чтобы обеспечить хотя бы три группы риска: тех, кому за 60 (их в стране 18 миллионов), тех, у кого имеются хронические болезни (почти 22 миллиона), и медицинский персонал (только штаты больниц насчитывают сотни тысяч человек).

Этический вопрос: кого прививать в первую очередь?

Кому же отдать предпочтение? Комиссия Stiko, продолжает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, может оказаться и перед такой дилеммой: кого первым делом прививать, если выяснится, что данная вакцина вызывает наиболее сильный иммунный ответ у молодых людей? Отдать ее все же пожилым, у которых обычно не такой широкий круг общения? Или сосредоточиться на молодежи? Ведь это может существенно замедлить распространение вируса, но в то же время оставит без защиты наиболее уязвимое старшее поколение.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан

По мнению министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn), комиссии Stiko следует принимать подобные решения совместно с Немецким советом по этике (Deutscher Ethikrat) и с Национальной академией наук Leopoldina. Совет по этике существует в Германии с 2001 года, его задача - консультировать высшие органы власти по сложным морально-этическим проблемам. Он состоит из 26 членов, одну половину из которых на четыре года номинирует правительство, другую - парламент. В состав совета входят эксперты разных специальностей: юристы, философы, медики, католические и протестантские теологи, деятели культуры.

Однако массовая добровольная вакцинация населения Германии растянется на многие месяцы не только по техническим причинам - из-за ограниченных производственных мощностей фармацевтических фирм, выполняющих заказы со всего мира. Очень серьезным вызовом является организация столь масштабной общенациональной кампании, ее логистика.

Массовая вакцинация: понадобятся не спортзалы, а павильоны

Председатель комиссии по вакцинации, директор Института вирусологии клиники Ульмского университета Томас Мертенс (Thomas Mertens) привел в беседе с Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung такой пример: если 150 дней ежедневно делать прививки 100 000 человек (что, по словам профессора, весьма амбициозная задача), то в стране появятся 15 миллионов вакцинированных.

Но это будет означать, что почти за полгода защиту от вируса получила лишь пятая часть населения страны. А для того, чтобы в стране возник коллективный иммунитет, способный действенно остановить распространение вируса, привиться должны как минимум 60 процентов населения, напомнил ученый.

Выставочне павильоны в Берлине уже готовили для больных COVID-19. Они подойдут и для массовой вакцинации

Охватить в сжатые сроки такое количество населения будет нелегко даже в Германии с ее очень высокой, по сравнению с Россией, плотностью населения. Поэтому министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заговорил о крупных центрах вакцинации, уточнив, что имеет в виду "не столько спортзалы, сколько выставочные павильоны".

Ключевое значение будет иметь, конечно, готовность населения сделать себе прививку от SARS-CoV-2. Летом о таком намерении говорили 55 процентов жителей Германии, так что вакцинация может растянуться еще и из-за необходимости убеждать колеблющихся. Правда, после предстоящей первой зимы с ковидом эта цифра может вырасти. Но она может и снизиться.

Задачу выйти на требуемые 60 процентов осложнит и то, что в Германии детей и подростков прививать пока не будут. Из этого исходят собеседники Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в комиссии Stiko, указывая на то, все тестируемые сейчас вакцины от коронавируса испытываются только на взрослых, а потому применять их к несовершеннолетним не разрешат уже при регистрации.

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