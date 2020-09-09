Комментарий: Безопасность вакцин важнее политического заказа

В Великобритании заболел один из участников тестирования вакцины от коронавируса британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. И она тут же не только приостановила испытания, но и сообщила об этом. А ведь препарат, разработанный совместно с Оксфордским университетом, считается одним из самых перспективных и проходит уже решающую, третью фазу клинической проверки. До подачи документов на регистрацию, начала массового производства и зарабатывания славы и больших денег было, казалось бы, рукой подать.

Перспективный препарат компании AstraZeneca нуждается в перепроверке

Тем не менее, частная компания, вложившая в разработку вакцины значительные средства своих акционеров, решила временно прервать дорогостоящую и трудоемкую третью фазу испытаний, чтобы разобраться в обстоятельствах неожиданно возникших осложнений у одного из добровольцев. Собственно, именно с этой целью фазу с десятками тысяч участников и проводят: выявить возможные побочные действия, чтобы устранить их причину или хотя бы снизить их вероятность. Или по меньшей мере понять, о чем необходимо предупредить тех, кому будут делать прививки.

Андрей Гурков

Так что препарат AZD1222, который пока не стали рекламировать звучными названиями, от этой временной остановки и подробной перепроверки менее перспективным, думается, не станет, скорее, наоборот. Во всяком случае, принятое гласное решение повышает доверие к разработкам и продукции компании AstraZeneca. А она, кстати, собирается при выпуске вакцины от коронавируса сотрудничать, в частности, с российской фирмой "Р-Фарм", у которой имеется и большая производственная площадка в Германии.

Приостановка британо-шведской компанией испытаний вакцины осталась бы всего лишь эпизодом в истории создания действенного средства против COVID-19, если бы буквально за сутки до этого, 8 сентября, в США не произошло событие, на которое из-за обилия политических новостей многие могли не обратить внимания, хотя оно, по мнению наблюдателей, является беспрецедентным для мировой фармацевтической промышленности. И на его фоне решение AstraZeneca приобретает особое значение.

Западные фармацевтические компании: четкое совместное заявление

А произошло то, что девять представителей отрасли, обычно жестко конкурирующие друг с другом за доли на глобальном рынке лекарств и вакцин, выступили с совместным заявлением. Его подписали лидеры мировой фармацевтики - американские корпорации Johnson & Johnson, Merck & Co, Pfizer, британская компания GlaxoSmithKline, французская Sanofi, британо-шведская AstraZeneca. Подписантами стали к тому же американские биотехнологические фирмы Moderna и Novavax, а также немецкая BioNTtech.

Все они разработали - в одиночку или с партнерами - вакцины от коронавируса и сейчас их испытывают. И все они заявили, что действенность и безопасность препаратов для них превыше всего, что они будут и дальше следовать строгим научным и этическим стандартам, а потому не пойдут на компромиссы в том, что касается сроков регистрации вакцин, пока не завершат все принятые в рамках третьей фазы тесты.

Недвусмысленный ответ Дональду Трампу: вакцины "к дате" не будет

Это заявление - недвусмысленный ответ Дональду Трампу, который поспешил пообещать своим избирателям спасительную вакцину уже в течение осени и теперь усиливает давление на фармацевтические компании и на регулятора с тем, чтобы получить ее к дню выборов 3 ноября. Однако разработчики четко дали понять президенту США, что выполнять политический заказ и завершать испытания "к дате", рискуя своим авторитетом, они не собираются.

Одновременно западные фармацевтические компании, по сути дела, отмежевались как от российских коллег, которые позволили властям своей страны ради пропагандистского эффекта зарегистрировать и запустить в массовое производство вакцину "Спутник V" практически вообще без проведения третьей фазы, которая началась лишь 9 сентября, так и от фирм в коммунистическом Китае, где соблюдение принятых научных и этических норм тоже вызывает большие сомнения.

Чем опасен поспешный допуск недостаточно проверенных вакцин

Тот факт, что вслед за совместным заявлением девяти фирм одна из них, AstraZeneca, пошла на приостановку тестов, показывает: в данном случае у западного бизнеса слова не расходятся с делами. Это укрепляет надежду на появление как эффективного, так и максимально безопасного средства против COVID-19, пусть даже его еще придется подождать - до начала 2021 года, до следующей весны или, может, до лета. Но лучше все же подождать.

Ведь опасность поспешного допуска недостаточно проверенных вакцин состоит не только в их возможных побочных действиях. Если у людей начнутся осложнения, это подорвет доверие не только к конкретным препаратам, но и к самой идее вакцинации. Такое развитие было бы фатальным в ситуации продолжающейся пандемии и растущего влияния антипрививочников.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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