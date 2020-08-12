 Главный инфекционист США предостерег от поспешного допуска вакцины от COVID-19 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2020

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Мир

Главный инфекционист США предостерег от поспешного допуска вакцины от COVID-19

По мнению Энтони Фаучи, прежде чем появятся доказательства эффективности вакцины, нельзя выдавать разрешение на экстренное ее использование. В последнее время начались масштабные испытания нескольких возможных вакцин.

Энтони Фаучи и Дональд Трамп

Энтони Фаучи и Дональд Трамп

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи предостерегает от поспешной регистрации вакцины от коронавируса. Единственное, чего не должно быть при допуске вакцины - это разрешения на экстренное использование (Emergency Use Authorization, EUA) до того, как появятся доказательства ее эффективности, сказал он в понедельник, 24 августа, в интервью агентству Reuters.

Одну из потенциальных опасностей поспешного вывода вакцины на рынок директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) видит в том, что для других кандидатов в вакцины "будет трудно, если вообще возможно, привлечь добровольцев для исследований.

В течение последних недель начались масштабные клинические испытания сразу нескольких возможных вакцин. В испытаниях производителей Moderna, Pfizer и AstraZeneca принимают участие десятки тысяч добровольцев. Компания Johnson & Johnson объявила, что в третьем этапе испытаний вакцины примут участие около 60 000 человек.

Обеспокоенность по поводу возможной политизации процесса получения разрешений вызвало заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении экстренного разрешения на лечение зараженных SARS-CoV-2 при помощи переливания плазмы крови еще до того, как его преимущество было доказано результатами клинических испытаний с плацебо-контролем.

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    Автор: Марина Барановская


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