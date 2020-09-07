 Еврокомиссия хочет заказать 200 млн доз вакцины у BioNTech и Pfizer | Новости из Германии о Германии | DW | 09.09.2020

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Германия

Еврокомиссия хочет заказать 200 млн доз вакцины у BioNTech и Pfizer

Вакцина, разработанная компаниями BioNTech и Pfizer, может появиться на рынке Евросоюза уже в конце 2020 года.

Вакцина, разработанная BioNTech, проходит финальную фазу клинических испытаний (picture-alliance/dpa/F. Hoemann)

Вакцина, разработанная BioNTech, проходит финальную фазу клинических испытаний

Европейская комиссия (ЕК) намерена закупить 200 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса, разработанной немецким предприятием BioNTech и американским концерном Pfizer. Кроме того, в будущем планируется сделать заказ еще на 100 млн доз вакцины. Об этом представители ЕК и обеих фармацевтических компаний сообщили в среду, 9 сентября. По их словам, первые переговоры о поставках прошли успешно.

Поставки могут начаться в конце 2020 года, как только соответствующие ведомства одобрят допуск вакцины на рынок. Речь идет об образцах вакцины BNT162, базирующихся на mRNA (messenger RNA, или перенос фрагмента РНК - генетического кода вируса. - Ред.). В случае успеха вакцину распределят между странами Европейского Союза.

Фаза-3 клинических испытаний вакцины от коронавируса

7 сентября BioNTech и Pfizer сообщили о проведении заключительной фазы клинических испытаний в Германии. К настоящему моменту в клинических испытаниях участвовали 25 тысяч добровольцев в 120 исследовательских центрах по всему миру, предполагается, что к концу исследования их число составит 30 тысяч.

"Большое, контролируемое проведение третьей фазы испытаний - важное условие для того, чтобы окончательно подтвердить безопасность и эффективность вакцины", - подчеркнул сооснователь BioNTech Угур Сахин (Ugur Sahin).

По всему миру фармацевтические концерны и биотехнологические компании работают над созданием вакцины от коронавируса. В Германии ранее начало проводить клинические испытания еще одно предприятие - биотехническая компания CureVac из Тюбингена.

Критика российской вакцины от нового коронавируса

Первая в мире вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 "Спутник-V" (Sputnik-V) была зарегистрирована в России 11 августа еще до прохождения ею третьей фазы испытаний,  которая подразумевает тестирование препарата на нескольких тысячах добровольцев.

В связи с этим российскую вакцину подвергли критике многие эксперты и организации, в частности Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка клинических исследований.

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    Автор: Марина Борисова


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