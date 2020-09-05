 В ФРГ пройдут финальные испытания еще одной вакцины от коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 07.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В ФРГ пройдут финальные испытания еще одной вакцины от коронавируса

Вакцина от нового коронавируса может быть допущена на рынок уже в октябре.

Deutschland | Coronavirus | Symbolbild Impfung (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

В Германии будут проведены клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной немецкой фирмой BioNTech и ее американским партнером, фармацевтическим производителем Pfizer. Институт Пауля Эрлиха уже одобрил соответствующие испытания так называемой второй и третьей фазы.

Испытания в Германии - часть международного исследования, начатого в июле. Планируется, что в нем будет участвовать до 30 тысяч добровольцев, которые получат вакцину или плацебо. К настоящему моменту в клинических испытаниях уже приняли участие 25 тысяч добровольцев в 120 исследовательских центрах по всему миру.

"Большое, контролируемое проведение третьей фазы испытаний - важное условие для того, чтобы окончательно подтвердить безопасность и эффективность вакцины", - подчеркнул в понедельник сооснователь BioNTech Угур Сахин (Ugur Sahin).

Если испытания пройдут успешно, обе фирмы уже в октябре планируют подать заявку о допуске вакцины на рынок. В случае допуска планируется выпустить до ста миллионов доз до конца этого года, а к концу 2021 года планируется произвести более 1,3 млрд доз вакцины.

По всему миру фармацевтические концерны и биотехнологические компании работают над созданием вакцины от коронавируса. В Германии ранее начало проводить клинические испытания еще одно предприятие - биотехническая компания CureVac из Тюбингена.

Критика российской вакцины от нового коронавируса

Первая в мире вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 "Спутник-V" (Sputnik-V) была зарегистрирована в России 11 августа еще до прохождения ею третьей фазы испытаний,  которая подразумевает тестирование препарата на нескольких тысячах добровольцев. В связи с этим российскую вакцину подвергли критике многие эксперты и организации, в частности Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка клинических исследований.

По оценке представителя ВОЗ, все данные о безопасности и эффективности нового препарата должны быть тщательно проверены.

Смотрите также:

  • Легендарный Cirque du Soleil

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Цирк остался, артисты уехали

    Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

  • Авиакосмический концерн Airbus

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под крылом, но без защиты

    О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.

  • Крупнейший авиаперевозчик в Германии - концерн Lufthansa

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Вопрос повис в воздухе

    Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

  • Самолет Air France

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под одним небом

    Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

  • Автомобильная отрасль

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тише едешь, дальше будешь

    И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой - примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.

  • Немецкий концерн MTU Aero Engines AG

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тяжелое оборудование

    Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

  • Протесты в Ганновере сотрудников концерна Galeria Karstadt Kaufhof

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Мода отменяется?

    Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото - протесты в Ганновере.

  • Туристический концерн TUI

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Все отдыхают

    Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов.

    Автор: Марина Борисова


Смотреть видео 04:53

Беспорядки и протесты против ограничений из-за пандемии в Берлине: что объединило разных участников?

 

Контекст

Новые данные из ФРГ: вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной

Исследование мюнхенских ученых говорит о том, что со временем количество антител к коронавирусу, выработанных в крови пациентов, существенно снижается.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Индии разрабатывают вакцину против коронавируса  

Начало учебного года в условиях пандемии (04.08.2020)  

Также по теме

Sputnik V Coronavirus Impfstoff Russland

В The Lancet опубликовали исследование о российской вакцине 05.09.2020

Оба компонента вакцины при тестах оказались безопасными и хорошо переносимыми организмом, сообщили разработчики российской вакцины от коронавируса.

Coronavirus Impfstoff Symbolbid

ВОЗ сдержанно высказалась по поводу российской вакцины от коронавируса 12.08.2020

Все данные относительно безопасности и действенности новой российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены, заявил представитель ВОЗ.

Deutschland Tesla-Chef Elon Musk besucht Biopharma-Unternehmen Curevac

Визит Илона Маска в ФРГ: гигафабрика Tesla и принтер для вакцины CureVac 04.09.2020

Бизнесмен-новатор собирается в Германии не только строить электромобили, но и торговать "зеленой энергией" и выпускать оборудование для автоматизированного производства лекарств.

Реклама

Самые читаемые

Хороводы на площади и жесткие задержания: протестные выходные в Беларуси  

Протесты в Беларуси: ЕС призывает Беларусь к инклюзивному диалогу  

В мире отмечен рекордный прирост числа заражений коронавирусом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно