Вакцинация от коронавируса в России. Что будет, если отказаться от прививки

Регистрация в России первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 спровоцировала новую волну обсуждения перспектив обязательной вакцинации. Поводом стало, в частности, заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что медицинские работники и учителя первыми получат вакцину. Несмотря на то, что весенний опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян поддерживают вакцинацию, число ее противников также велико. Какие они приводят доводы и каких санкций опасаются в случае отказа, выясняла DW.

Потеря работы и возможности путешествовать

42-летний Алексей работает в одном из сервисных подразделений МИД России. По его словам, перспектива принудительной вакцинации очень его беспокоит. "Меня тревожит спешка, с которой все происходит. Против обычных прививок я не возражаю, если прошло достаточно времени с начала их применения. Уезжая в экзотические страны, я всегда прививаюсь, согласно рекомендациям врачей. Но относительно этой вакцины уже есть сообщения о том, что клинические испытания не завершены, это значит, что мы не знаем, какая у препарата может быть "побочка". К тому же у меня есть одно хроническое заболевание, и я волнуюсь, не усугубит ли вакцинация мою болезнь", - рассказал он DW.

Российская вакцина против коронавируса Sputnik V

Алексей не исключает, что без справки о вакцинации его могут не допустить к работе. "На мой взгляд, это нарушение моих прав как гражданина. Но я понимаю, что этот аргумент в нынешней ситуации не сработает. Изоляция тоже была своего рода нарушением прав, - говорит он. - Поэтому я для себя вижу два выхода: или покупка "левой" справки, если таковая будет возможна, или, на крайний случай, увольнение. Мое здоровье мне дороже работы, хотя она и стабильная, а найти новую, официальную, с белой зарплатой, может стать уже невозможным".

Пожилые люди, как известно, входящие в группу риска, наиболее подверженную заражению COVID-19, также не спешат радоваться возможности вакцинации. Пенсионерка Елена Королева считает, что "вакцина сыровата" и не верит в ее эффективность. "Прививаться ни я, ни мои друзья, то есть люди моего возраста и менталитета, не собираемся. Возможно, нас и не тронут", - высказывает надежду пенсионерка. В случае же, если вакцинация будет навязываться, она намерена от нее отказаться: "Как меня могут заставить? Разве что сделать невыездной. Что же, мне не привыкать - я всю жизнь была невыездной, кроме последних десяти лет".

Опасения людей небезосновательны

Президент общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский считает, что опасения людей за свое здоровье небезосновательны. "Проведенных исследований явно недостаточно. Безопасность до сих пор не установлена", - заявил он DW. В то же время, по его словам, несмотря на то, что, казалось бы, принуждать граждан к вакцинации незаконно, правового решения у этой проблемы нет.

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"Коронавирус был внесен в перечень особо опасных заболеваний 31 января 2020 года. С этого момента гражданские права фактически не действуют, ведь мы живем во время пандемии. Доказать, что гражданские права приоритетны, в этой ситуации невозможно, разве что провести экспертизу всех принятых властями за последние месяцы решений и оспорить их", - уверен эксперт.

Заместитель председателя Формулярного комитета РАМН Павел Воробьев полагает, что редкие единицы будут пытаться искать правды в судах, и едва ли это увенчается успехом. По его словам, многие, в первую очередь врачи, уже привыкли к обязательной вакцинации.

"Всех медиков насильно прививают каждый год от многих инфекций под страхом отстранения от работы. То же касается учителей. У меня, например, есть на руках свежее предписание о том, что нужно провести вакцинацию педагогов - пока, правда, не от коронавируса. Там написано, что, если вы не привьетесь, не сможете работать", - рассказал он DW.

Что ждет тех, кто откажется от вакцинации

Саверский допускает, что в случае отказа от вакцинации, если таковая станет обязательной, будут действовать те же механизмы, что и при нарушении режима самоизоляции, - административные штрафы за отсутствие справки, например. "Логика прежняя: если вы отказываетесь от вакцинации, то вы представляете угрозу для окружающих. Прямой обязанности, возможно, и не будет. Вас просто поразят в гражданских правах: в том числе, как опасаются многие, не дадут выходить на работу, выезжать за границу", - говорит он.

Эксперты уверены в том, что в этой ситуации с новыми силами начнет работать теневой рынок по продаже справок о вакцинации. "Рынок по продаже справок давно существует, просто он станет намного крупнее", - говорит глава "Лиги защитников пациентов".

"Я покупаю готовую медицинскую карточку для своего сына, чтобы он мог ходить в детский сад и при этом не проходил никаких процедур в поликлинике, потому что, увы, не доверяю нашей медицине", - поделилась с DW своим опытом Ольга. По ее словам, если вакцинация против коронавируса будет обязательной, она готова будет заплатить любые деньги, чтобы ее избежать.

"Убежден, что коррупционная составляющая будет очень высока", - считает Павел Воробьев. Главными же бенефициарами, по его словам, закономерно станут производители вакцины. "Как известно, это многомиллиардный рынок. Узнаем ли мы конечных выгодоприобретателей? Едва ли", - заключает он.

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