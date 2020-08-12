Минздрав России сообщил о выпуске первой партии вакцины против SARS-CoV-2

В России выпущена первая партия вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, сообщают российские СМИ в субботу, 15 августа, со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Речь идет о разработке Национального исследовательского центра имени Николая Гамалеи. Директор медцентра ранее заявил, что до конца января 2021 года производство вакцины, получившей название "Спутник V", может выйти на уровень в 5 млн доз в месяц.

Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации препарата. Вакцина "формирует устойчивый иммунитет" и "прошла все необходимые проверки", заверил он.

Скепсис экспертов в России и Германии

Между тем Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка КИ, ранее призывала Минздрав РФ отложить государственную регистрацию вакцины, разработанной в центре имени Гамалеи. Новый препарат еще не "завершил тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования", отмечали представители фармрынка.

Ряд германских экспертов также скептически высказывался в отношении вакцины. Преждевременная вакцинация миллионов людей без третьей фазы клинических испытаний с участием тысяч добровольцев "может быть опасной", заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn). Российские коллеги "доводят до европейских специалистов "слишком мало информации", а сами разработки "недостаточно испытаны", посетовал министр. Глава Института имени Пауля Эрлиха (PEI) Клаус Цихутек (Klaus Cichutek) также выделил отсутствие прозрачности в вопросе разработки препарата.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сдержанно высказалась по поводу российской вакцины. по словам представителя ВОЗ, все данные относительно безопасности и эффективности нового препарата должны быть тщательно проверены.

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, выявлен уже у более 21 млн жителей планеты. В России, по данным оперативного штаба, инфекция обнаружена у 917 884 человек, 15 617 больных скончались, 729 411 выздоровели.

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