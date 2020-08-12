 Минздрав России сообщил о выпуске первой партии вакцины против SARS-CoV-2 | Новости из Германии о России | DW | 15.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Минздрав России сообщил о выпуске первой партии вакцины против SARS-CoV-2

Производство вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 началось, заявил Минздрав РФ. Фармрынок призывал отложить регистрацию препарата, разработанного центром имени Гамалеи.

Человек в перчатках держит шприц на фоне медицинской маски

В России выпущена первая партия вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, сообщают российские СМИ в субботу, 15 августа, со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Речь идет о разработке Национального исследовательского центра имени Николая Гамалеи. Директор медцентра ранее заявил, что до конца января 2021 года производство вакцины, получившей название "Спутник V", может выйти на уровень в 5 млн доз в месяц.

Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации препарата. Вакцина "формирует устойчивый иммунитет" и "прошла все необходимые проверки", заверил он.

Скепсис экспертов в России и Германии

Между тем Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка КИ, ранее призывала Минздрав РФ отложить государственную регистрацию вакцины, разработанной в центре имени Гамалеи. Новый препарат еще не "завершил тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования", отмечали представители фармрынка.

Ряд германских экспертов также скептически высказывался в отношении вакцины. Преждевременная вакцинация миллионов людей без третьей фазы клинических испытаний с участием тысяч добровольцев "может быть опасной", заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn). Российские коллеги "доводят до европейских специалистов "слишком мало информации", а сами разработки "недостаточно испытаны", посетовал министр. Глава Института имени Пауля Эрлиха (PEI) Клаус Цихутек (Klaus Cichutek) также выделил отсутствие прозрачности в вопросе разработки препарата.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сдержанно высказалась по поводу российской вакцины. по словам представителя ВОЗ, все данные относительно безопасности и эффективности нового препарата должны быть тщательно проверены.

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, выявлен уже у более 21 млн жителей планеты. В России, по данным оперативного штаба, инфекция обнаружена у 917 884 человек, 15 617 больных скончались, 729 411 выздоровели.

Смотрите также:

  • Скамейка

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Любовь на расстоянии

    Завести приятное знакомство или пофлиртовать, подсев на скамеечку к симпатичной девушке? Почему бы и нет! Только не забывайте соблюдать дистанцию. На этой скамеечке даже указано, какую именно.

  • Плюшевые мишки за столом

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Мишки за столом

    Сейчас во многих ресторанах Германии на каждом втором столике - табличка "Пожалуйста, не занимайте". Владелец ресторана "Beef'n Beer" в городе Хофхайм-ам-Таунус решил проблему остроумно: посадил за каждый стол, который нельзя занимать, плюшевых мишек.

  • Фото английской королевы

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    В обществе королевы

    В ресторане "Klosterwirt" в центре Мюнхена предпочли другой вариант. С 25 мая здесь можно пообедать в обществе британской королевы и других мировых знаменитостей. Их большие фотографии "сидят" за столиками, которые должны оставаться пустыми.

  • Королева Нидерландов

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Максимальная шляпка Максимы

    Сохранить дистанцию со стилем поможет широкополая шляпа. Такая, как, например, у королевы Нидерландов Максимы. Хотя желательно, чтобы шляпка была еще больше.

  • Драматический театр Berliner Ensemble

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Прореженный зрительный зал

    Драматический театр Berliner Ensemble в столице Германии готовится вновь принять зрителей. Но пока не в полном объеме. Для будущих спектаклей ряды со зрительскими креслами решили "проредить".

  • Круги на газоне

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    В своем круге

    Чтобы отдыхающие в парках и на газонах не теснились, в Гейдельберге решили чертить на траве мелом такие вот круги. И безопасно, и всем спокойно.

  • Собака с елизаветинским воротником

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Собака с елизаветинским воротником

    И хозяин - в маске, и собачка защищена воротничком, который знаком многим собачникам и по временам до пандемии коронавируса. Его называют ветеринарным или елизаветинским воротником. Что-то подобное может на себя (при желании!) надеть и хозяин.

  • Пышные юбки

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Пышные юбки

    Подобные пышные юбки (ну, может быть, все-таки чуть поуже) носили в эпоху английской королевы Елизаветы I. С ними дистанция вам обеспечена!

  • Маска с клювом

    Соблюдайте дистанцию креативно!

    Клюв держит на расстоянии

    Это - маска со знаменитого кельнского карнавала. Подобные носили еще в Средние века. Но тогда береглись от чумы. Теперь - от коронавируса.

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 02:51

Как в Индии разрабатывают вакцину против коронавируса

Аудио- и видеофайлы по теме

Начало учебного года в условиях пандемии  

В Испании опасаются второй волны пандемии из-за поры отпусков  

Также по теме

Coronavirus Impfstoff Symbolbid

ВОЗ сдержанно высказалась по поводу российской вакцины от коронавируса 12.08.2020

Все данные относительно безопасности и действенности новой российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены, заявил представитель ВОЗ.

EU Symbolbild Bürokratie

Хроника пандемии: Европейский Союз предоставит макрофинансовую помощь соседям 11.08.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 20,1 млн человек в мире. Более 736 тысяч скончались. Излечившимися считаются почти 13 млн пациентов. DW следит за событиями 11 августа.

UK Uni Oxford meldet Durchbruch bei Corona-Impfstoff

Хроника пандемии: массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года 21.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 14,8 млн человек, более 613 тысяч скончались. Выздоровели свыше 8,9 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 21 июля.

Реклама

Самые читаемые

Хроника протеста в Беларуси: в Минске прощаются с погибшим в ходе протестов  

Когда Тихановская вернется в Минск, рассказала глава ее штаба  

О чем Колесникова готова говорить с Лукашенко и что думает о Тихановской  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно