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Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images
Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images
Нарушения прав человека в России
На этой странице собраны материалы DW на тему нарушений прав человека в России.
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Новости
28.06.2024
28 июня 2024 г.
На Тамару Эйдельман завели дело о "реабилитации нацизма"
27.06.2024
27 июня 2024 г.
Бывшую сотрудницу Минюста заочно приговорили к 14 годам
22.06.2024
22 июня 2024 г.
МВД, ФСБ и другие силовые службы вербуют на войну в Украине
21.06.2024
21 июня 2024 г.
Госдума РФ хочет запретить рекламу в Instagram и Facebook
18.06.2024
18 июня 2024 г.
"Нежелательные" организации в РФ: ЕСПЧ признал нарушения
18.06.2024
18 июня 2024 г.
ЕСПЧ осудил РФ за отказ в доступе к советским архивам
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Контекст
Суд продлил арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук
Суд продлил арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук
Срок ареста драматурга Петрийчук и режиссера Беркович по уголовному делу об "оправдании терроризма" составит ровно год.
Политика
08.04.2024
8 апреля 2024 г.
Нобелевский комитет: Приговор Олегу Орлову - политический
Нобелевский комитет: Приговор Олегу Орлову - политический
"Путинский режим долго пытался заставить замолчать руководство "Мемориала", - констатировали в Нобелевском комитете.
Политика
28.02.2024
28 февраля 2024 г.
Сопредседателя "Мемориала" хотят посадить почти на три года
Сопредседателя "Мемориала" хотят посадить почти на три года
Приговор Олегу Орлову огласят 27 февраля.
Политика
26.02.2024
26 февраля 2024 г.
Минюст объявил председателя "Мемориала" Орлова "иноагентом"
Минюст объявил председателя "Мемориала" Орлова "иноагентом"
Сопредседателя совета правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова и еще нескольких человек объявили "иноагентами".
Политика
02.02.2024
2 февраля 2024 г.
Здоровье политзаключенных в России под угрозой
Здоровье политзаключенных в России под угрозой
Врачи и правозащитники в России бьют тревогу из-за состояния здоровья заключенных, осужденных по политическим статьям.
Правосудие и закон
14.12.2023
14 декабря 2023 г.
Кто сейчас помогает ЛГБТ-людям из России?
Кто сейчас помогает ЛГБТ-людям из России?
DW расспросила помогающие квир-людям организации о том, как они работают в новых условиях и как пробуют менять законы.
Права человека
07.12.2023
7 декабря 2023 г.
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6 июля 2023 г.
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Права человека
22.03.2023
22 марта 2023 г.
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Политика
22.03.2022
22 марта 2022 г.
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Потеря доступа россиян к ЕСПЧ станет важным следствием выхода РФ из Совета Европы. На что еще он повлияет?
Политика
15.03.2022
15 марта 2022 г.
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия делегации России
Несмотря на ряд нарушений РФ прав человека и принципа верховенства права, ПАСЕ признала полномочия делегации Госдумы.
Права человека
26.01.2022
26 января 2022 г.
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