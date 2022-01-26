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Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty ImagesФото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

Нарушения прав человека в России

На этой странице собраны материалы DW на тему нарушений прав человека в России.

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Новости

28 июня 2024 г.

На Тамару Эйдельман завели дело о "реабилитации нацизма"

27 июня 2024 г.

Бывшую сотрудницу Минюста заочно приговорили к 14 годам

22 июня 2024 г.

МВД, ФСБ и другие силовые службы вербуют на войну в Украине

21 июня 2024 г.

Госдума РФ хочет запретить рекламу в Instagram и Facebook

18 июня 2024 г.

"Нежелательные" организации в РФ: ЕСПЧ признал нарушения

18 июня 2024 г.

ЕСПЧ осудил РФ за отказ в доступе к советским архивам

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Контекст

Женя Беркович и Светлана Петрийчук

Суд продлил арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук

Суд продлил арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук

Срок ареста драматурга Петрийчук и режиссера Беркович по уголовному делу об "оправдании терроризма" составит ровно год.
Политика8 апреля 2024 г.
Сопредседатель правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов

Нобелевский комитет: Приговор Олегу Орлову - политический

Нобелевский комитет: Приговор Олегу Орлову - политический

"Путинский режим долго пытался заставить замолчать руководство "Мемориала", - констатировали в Нобелевском комитете.
Политика28 февраля 2024 г.
Сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов в зале суда

Сопредседателя "Мемориала" хотят посадить почти на три года

Сопредседателя "Мемориала" хотят посадить почти на три года

Приговор Олегу Орлову огласят 27 февраля.
Политика26 февраля 2024 г.
Сопредседатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов

Минюст объявил председателя "Мемориала" Орлова "иноагентом"

Минюст объявил председателя "Мемориала" Орлова "иноагентом"

Сопредседателя совета правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова и еще нескольких человек объявили "иноагентами".
Политика2 февраля 2024 г.
На демонстрации в Лондоне в поддержку Навального

Здоровье политзаключенных в России под угрозой

Здоровье политзаключенных в России под угрозой

Врачи и правозащитники в России бьют тревогу из-за состояния здоровья заключенных, осужденных по политическим статьям.
Правосудие и закон14 декабря 2023 г.
ЛГБТ-флаг на здании посольства США

Кто сейчас помогает ЛГБТ-людям из России?

Кто сейчас помогает ЛГБТ-людям из России?

DW расспросила помогающие квир-людям организации о том, как они работают в новых условиях и как пробуют менять законы.
Права человека7 декабря 2023 г.
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ПАСЕ полностью подтвердила полномочия делегации России

Несмотря на ряд нарушений РФ прав человека и принципа верховенства права, ПАСЕ признала полномочия делегации Госдумы.
Права человека26 января 2022 г.
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