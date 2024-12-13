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"Иноагентам" в РФ запретят доходы от недвижимости и вкладов

Ольга Лебедева
13 декабря 2024 г.

Госдума подготовила поправки к законопроекту о спецсчетах для "иноагентов", распространив ограничения на доходы от недвижимости, продажи автомобилей и банковских вкладов.

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Российские рубли
В РФ вводят новые ограничения по доходам "иноагентов"Фото: Sergei Karpukhin/Tass/dpa/picture alliance

Госдума РФ планирует расширить действие законопроекта о спецсчетах для "иностранных агентов" и запретить им распоряжаться доходами от сдачи в аренду или продажи недвижимости и автомобилей, а также получать проценты по банковским вкладам и дивидендам. Соответствующие поправки депутаты подготовили ко второму чтению законопроекта, намеченному на 17 декабря, заявил в пятницу, 13 декабря, спикер Думы Вячеслав Володин.

"Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее", - написал он в Telegram-канале.

В первом чтении законопроект приняли в ноябре

Законопроект, запрещающий "иностранным агентам" получать доходы от творческой и интеллектуальной деятельности, был принят в первом чтении в ноябре. Он обязывает "иноагентов" открыть специальный рублевый счет, куда будут начисляться такие доходы. Документ также предусматривает возможность изъятия средств со спецсчета в бюджет государства "по решению суда".

Распоряжаться средствами на таком счете "иноагенты" смогут только после того, как этот статус будет снят. Как указывалось в пояснительной записке, законопроект направлен на "защиту безопасности государства и недопущение иностранного вмешательства во внутренние дела" РФ.

На данный момент в списке "иноагентов" в РФ числится более 400 физических лиц.

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