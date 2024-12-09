РФ: "иноагентов" предлагают обвинять в "политической измене"

В Госдуме готовят поправки в законопроект, который расширит трактовку деятельности против безопасности России. Ко второму чтению 11 декабря в проект, уточняющий несколько действующих статей УК и включающий одну новую статью, внесут изменения, которые позволят обвинять "иностранных агентов" в политической измене, сообщила в воскресенье, 9 декабря, "Независимая газета".

Уточнения предполагается внести среди прочего в ст. 276.1 "Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ", ст. 275 "Государственная измена" и ст. 275.1 "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Новой станет ст. 276.1: она будет включать широкое определение "оказание помощи противнику" и будет касаться "иностранцев и лиц без гражданства, которые почему-то решили оставаться на территории РФ", пишет издание.

"Оказание с их стороны "финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику" в рамках обозначенной в статье деятельности будет караться лишением свободы от 10 до 15 лет. Это, естественно, в том случае, если их не обвинят в тривиальном шпионаже", - говорится в публикации.

Изменения направлены против противников российских властей

"Все вышеприведенные термины - "оказание помощи", "противник", "деятельность, заведомо направленная против безопасности РФ" - будут иметь более широкую сферу применения", - отмечается в материале. В частности, будет расширен список преступлений против безопасности РФ, за которые предусматривается конфискация имущества, указывается далее.

Кроме того, поправки предполагают, что "противником РФ" может быть объявлена любая международная или иностранная структура, а не только зарубежное государство. Поэтому даже пользование заграничными соцсетями может быть истолковано как "добровольное участия в деятельности противника, направленной против безопасности РФ", констатируют журналисты.

"Нет сомнений, что это в основном направлено на противников власти, которых можно будет обвинять, по сути дела, в политической измене родине. Однако и обычным гражданам РФ теперь следует вести себя поосторожнее", - заключает автор публикации.

Российский закон об "иноагентах"

В России власти могут объявить "иноагентом" любого, кто, по их мнению, находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано весьма расплывчато. Для того, чтобы попасть в "иноагенты", даже не обязательно получать финансирование из иностранных источников.

Первые "иноагенты" появились в РФ более десяти лет назад. Власти тогда заявляли, что речь идет лишь об информировании публики о том, что та или иная организация получает иностранное финансирование. Но в законодательство постоянно вносятся поправки, накладывающие на "иноагентов" все новые обязанности и прямо их дискриминирующие.

Например, с конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избиркомов.