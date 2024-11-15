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"Иноагентам" в РФ усложнят доступ к ряду доходов

Екатерина Венкина
15 ноября 2024 г.

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет "иноагентов" создавать рублевые спецсчета.

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Надпись "иноагент"
Надпись "иноагент" (фото из архива)Фото: DW

В Госдуму РФ внесли законопроект, затрудняющий для "иноагентов" доступ к доходам от интеллектуальной деятельности. Документ в четверг, 14 ноября, размещен в базе данных нижней палаты Федерального собрания.

Проект предполагает, что "иноагентов" заставят создавать рублевые спецсчета, куда будут поступать гонорары и отчисления от интеллектуальной деятельности.

После вступления закона в силу у фигурантов перечня будет 15 дней, чтобы открыть спецсчет.

В первом чтении законопроект могут рассмотреть на следующей неделе

Воспользоваться средствами владельцы смогут только после отмены соответствующего статуса. В то же время списать деньги будет возможно - по решению суда для оплаты штрафов, наложенных на лиц из перечня.

Законопроект подписали 429 из 450 депутатов, включая председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев утверждал, что речь идет о перекрытии "лазейки" для поддерживающих Вооруженные силы Украины.

Ранее было принято более 40 федеральных законов, "направленных на защиту суверенитета и противодействие вмешательству в наши внутренние дела", заявил Пискарев.

В первом чтении законопроект может быть рассмотрен уже на следующей неделе, писала "Медуза".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Этот закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов".

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