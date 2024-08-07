Зачем в России начали признавать ученых "экстремистами"?

Российские власти включили в перечень "экстремистов" немецкую научную организацию по изучению Восточной Европы. За сотрудничество с ней теперь может грозить до 6 лет тюрьмы в РФ.

В июле 2024 года Минюст РФ внес в реестр "экстремистских" организаций несуществующее "Антироссийское сепаратистское движение" и 55 ее якобы "структурных подразделений". В этот список власти РФ поместили и Германское общество по изучению Восточной Европы (DGO) - крупнейшую в немецкоязычном пространстве сеть ученых, сотрудничающую с российскими коллегами. Эта организация существует с 1913 года. Очень плодотворным как для немецких исследователей, так и для их партнеров в России был период 2000-х годов. После начала полномасштабной войны России против Украины связи DGO с российскими учеными в РФ начали рваться.

В марте 2024 года решением российских властей DGO был присвоен статус "нежелательной" организации. А в июне последовал новый ярлык - "экстремистской" организации. DGO стала первой и пока единственной иностранной научной организацией в списке, составленном властями РФ. С немецкой организацией в нем соседствуют террористическая организация ИГ и "Талибан", запрещенный во многих странах. Глава DGO предупреждает, что теперь существуют риски не только у российских ученых, но и их зарубежных коллег.

Почему немецкая НПО оказалась в "экстремистском" списке Минюста

За сотрудничество с "экстремистской" организацией в России предусмотрена уголовная ответственность - до 12 лет колонии (ст. 282.2 УК РФ). Об этом DGO оповестило сотрудничающих с ним российских ученых на своем сайте .

"Мы рассматриваем этот факт (внесение DGO в РФ в список "экстремистов". - Ред.) как крайне печальный, но и очень опасный - это признак все большей эскалации в российско-германских отношениях", - сказала глава DGO Габриэле Фрайтаг (Gabriele Freitag) в интервью DW. Она предполагает, что конкретным поводом для российских властей объявить DGO "экстремистской" организацией стал тематический выпуск журнала Osteuropa под названием "Война, государство и народы России".

Основанием для такого предположения стал тот факт, что из 55 организаций, причисленных Минюстом к структурам воображаемого "Антироссийского сепаратистского движения", 53 так или иначе являлись выразителями интересов различных этнических групп, и только две структуры - DGO и Фонд "Свободная Россия", не имели к национальной тематике прямого отношения. На сайте журнала Osteuropa опубликовано интервью с немецким экспертом, подробно комментирующим новый список Минюста РФ.

Немецкие дипломаты под статьей российского УК?

Последствия включения DGO в список "экстремистских" организаций Габриэле Фрайтаг называет "драматическими". Если "нежелательный" статус мог привести к тому, что репрессии коснутся российских граждан, имеющих связи с такой организацией, то "экстремистская" категория создает риск и для иностранцев - членов DGO, спонсоров, участников его мероприятий.

Это значит, что немецкий репортер, побывавший на одной из конференций DGO, приехав по журналистскому заданию в Россию, или подписчик журнала Osteuropa, может быть арестован и осужден по "экстремистской" статье УК. Более того, добавила Фрайтаг, и все немецкое министерство иностранных дел оказывается теперь по российским законам уголовно наказуемым, поскольку в значительной мере финансирует работу DGO. "Поэтому внесение нашей организации в список "экстремистских", - заявила она, - мы рассматриваем в определенной мере и как нападение на немецкое государство".

Власти РФ отправляют список "экстремистов" в Интерпол

Другой риск - международный розыск. Список российских "террористов и экстремистов", который ведет Росфинмониторинг, отправляется в Интерпол. Человека из этого списка могут задержать в какой-либо из 195 стран-участниц международной организации. Прежде чем помещать в собственный список, Интерпол проверяет его на политическую составляющую, говорит юрист, сотрудничающий с "Первым отделом", Максим Оленичев: "У них есть внутренний протокол по оценке преследования: является ли оно политическим или нет".

По словам Оленичева, российские власти могут преследовать за "участие в действии экстремистской организации" задним числом. "Например, тех, кто участвовал в конференции DGO в прошлом году. Но в этом случае им нужно доказать, что ученые осознавали свой "противоправный" характер действий", - объясняет он. Максимальное наказание в этом случае - 6 лет колонии за участие в деятельности "экстремистской" организации (часть 2 статьи 282.2 УК), 12 лет - за участие "с использованием служебного положения".

Ученые продолжат выступать

Одна из ученых, выступавшая на площадке DGO и критикующая власти РФ, узнала о новом статусе организации из общения с DW. "Это куда более неприятная история, чем "нежелательность". Тут довольно высокие риски", - согласилась она, предположив, что так власти РФ переходят к массовым репрессиям против научного сообщества. Она отметила, что является гражданкой ЕС, но попросила не называть ее имя. "В Россию я не езжу. Но наличие уголовного дела делает международные поездки потенциально рискованными, особенно через страны, готовые выдавать россиян на родину", - сказала она, добавив, что пока не решила - оставлять ли свое сотрудничество с DGO публичным.

Несмотря на разрыв международных связей, между учеными сохраняются личные контакты - научная работа и обмен информацией продолжается, поясняет историк и социолог Дмитрий Дубровский. По его словам, через повышение градуса преследования власти РФ пытаются разорвать эти связи. "Теперь даже персональные контакты с такой организацией могут человеку стоить здоровья и свободы. Они пытаются максимально отключить российских независимых исследователей от Европы", - говорит Дубровский.

Другой российский ученый, работающий в области политической философии, сказал DW, что не остановит сотрудничество с немецкими научными организациями. В ближайшие несколько лет он не планирует возвращаться на родину, продолжая публично высказываться, несмотря на риски возможного преследования со стороны властей РФ.

"Невозможно усидеть на двух стульях, на мой взгляд, и продолжать качественно делать свою работу. Наверное, можно, если ты физик, занимаешься совершенно отстраненной темой, - говорит он. - Мне не кажется, что я настолько крупная фигура, чтобы быть в числе первых, кого будут преследовать, но по пятницам проверяю список "иноагентов". В этом материале он попросил не называть его имя.