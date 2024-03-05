DGO и Фонд Эберта критикуют статус "нежелательных" в России

В Германском обществе по изучению Восточной Европы связали решение властей РФ с критичным и научно обоснованным взглядом организации на Россию.

Германское общество по изучению Восточной Европы (DGO), а также Фонд имени Фридриха Эберта во вторник, 5 марта, раскритиковали решение российских властей присвоить им статус "нежелательных организаций".

Как заявила в интервью DW глава DGO Габриэле Фрайтаг (Gabriele Freitag), причина такого шага Москвы "заключается, очевидно, в критичном и всегда научно обоснованном взгляде (ее организации. - Ред.) на Россию".

DGO - крупнейшая в немецкоязычном пространстве сеть ученых, изучающих страны Восточной Европы. У DGO раньше были обширные контакты и с коллегами в России.

"К сожалению, в последние 5-10 лет поддерживать такие контакты оказывалось все труднее, - констатировала Фрайтаг. - Система власти в России становилась все более замкнутой и репрессивной, что сильно ограничивало наши усилия находить в России хороших авторов для наших журналов или российских участников для наших публичных дискуссий. Разумеется, до сих пор есть люди в России, готовые открыто говорить о происходящем в стране, но их число становится все меньше. И вот для таких людей занесение DGO в список так называемых "нежелательных организаций" представляет собой большую проблему".

В последние годы, рассказала Габриэле Фрайтаг, ее организация усиленно развивала связи с учеными и журналистами из все более многочисленной зарубежной диаспоры. "Это позволяет нам хоть немного компенсировать уменьшение числа экспертных оценок из самой России", - отметила она.

Реакция Фонда имени Фридриха Эберта

В Фонде имени Фридриха Эберта также решительно отвергли утверждение о том, что деятельность организации может представлять "угрозу для национальной безопасности РФ".

В пресс-релизе, обнародованном 5 марта, напоминают, что генпрокуратура РФ присвоила статус "нежелательных организаций" Фонду имени Фридриха Эберта и еще ряду немецких организаций 14 февраля, однако в законную силу это решение вступило 1 марта.

"С точки зрения российского государства, деятельность Фонда имени Фридриха Эберта, таким образом, представляет собой "угрозу национальной безопасности". Фонд имени Фридриха Эберта с апреля 2022 года не работает на территории РФ. Однако с принятием нового решения большому риску и угрозе уголовного преследования подвергаются и граждане России, которые сотрудничают с Фондом имени Фридриха Эберта в режиме онлайн или за рубежом, - констатируют в фонде. - Безопасность наших сотрудников и партнеров имеет для нас самый высокий приоритет. По этой причине мы сейчас предпринимаем меры для понижения рисков. Связанное с решением (о признании Фонда имени Фридриха Эберта "нежелательной" организацией в РФ. - Ред.) обвинение в том, что он "угрожает национальной безопасности России", Фонд имени Фридриха Эберта решительно отвергает".

Новые "нежелательные организации" в РФ

4 марта Минюст РФ по требованию генпрокуратуры страны внес в список "нежелательных организаций" сразу три неправительственные организации (НПО), зарегистрированные в Германии.

Кроме Германского общества по изучениу Восточной Европы и Фонда имени Фридриха Эберта, речь идет о Мобильной академии поддержки гендерной демократии и миротворчества.

Согласно российскому законодательству, "нежелательными" могут быть признаны иностранные и международные организации, которые "представляют угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства".

За участие в деятельности "нежелательной организации" предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 15 тысяч рублей, а в случае повторного участия - лишение свободы на срок до четырех лет. Уголовное наказание за финансирование или организацию деятельности "нежелательной организации" составляет до пяти и шести лет лишения свободы соответственно.

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