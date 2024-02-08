Госдума РФ хочет расширить круг "нежелательных организаций"

Российские парламентарии хотят включать в перечень "нежелательных" не только НПО, но и иностранные и международные госструктуры, разглядев в них угрозу безопасности РФ.

Комиссия российской Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила включать в перечень "нежелательных организаций" не только неправительственные организации (НПО), но и государственные иностранные и международные организации. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил в Telegram председатель этой комиссии Василий Пискарев.

"В распоряжении комиссии имеются материалы об участии иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны", - говорится в сообщении. Подробности такого "участия", как и названия конкретных организаций Пискарев не привел, но уточнил, что "речь идет о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы в России, разжигании национальной розни и о многом другом".

Действующее законодательство РФ распространяет статус "нежелательных" лишь на неправительственные зарубежные организации и не дает возможность признавать нежелательной деятельность иностранных и международных госструктур, пояснил парламентарий. Уточняется также, что "законопроект не будет распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия, а также организации, которые входят в структуру органов госвласти иностранного государства".

Список "нежелательных" в России организаций расширен

Минюст РФ дополнил список "нежелательных" организаций, на это 6 февраля обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо". Так, в перечень внесли японский "Союз за возвращение Северных территорий", украинский "Крымскотатарский Ресурсный Центр" и зарегистрированный в Швейцарии "Глобальный союз IndustriALL".

Попавшим в этот список запрещают открывать в РФ структурные подразделения, вести проекты и распространять информационные материалы. За нарушение запрета предусмотрены административные и уголовные меры наказания.

Закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях был подписан президентом РФ Путиным в 2015 году. Согласно закону, к таковым относятся организации, которые представляют угрозу безопасности государства и основам конституционного строя. На сегодняшний день в реестре Минюста числятся 137 нежелательных организаций, включая Greenpeace, телеканал "Дождь", Human Rights House Foundation и другие.

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