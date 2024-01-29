Две немецкие НКО признаны "нежелательными" в России

Минюст РФ внес НКО "Свободная Россия Берлин", "Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия" и "Фонд глобальной помощи" в перечень "нежелательных" после решения Генпрокуратуры.

Министерство юстиции РФ причислило к "нежелательным" еще три некоммерческие организации: два немецких объединения "Freies Russland - Berlin e.V." ("Свободная Россия Берлин") и "Freies Russland NRW e.V." ("Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия"), а также американский "Фонд глобальной помощи" ("GlobalGiving Foundation"), передают российские новостные агентства в понедельник, 29 января.

Ранее Генпрокуратура России признала деятельность этих НКО "нежелательной" на территории страны.

НКО "Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия" была создана русскоязычными активистами в 2021 году, чтобы совместно выступать за восстановление демократии, мира, свободы и прав человека в РФ. На своем сайте эта организация позиционирует себя как объединение "русских и русскоязычных против войны (в Украине. - Ред.) и против Путина". В описании Telegram-канала объединения "Свободная Россия Берлин" указано, что оно "борется с кремлевским влиянием в Германии и оказывает помощь активистам, журналистам и правозащитникам из России, которые собираются эмигрировать в Германию".

НКО "GlobalGiving Foundation" помогает организациям из разных стран мира получать пожертвования, объединяя благотворителей и общественные организации.

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