В РФ объявили "нежелательными" еще три организации

Министерство юстиции России дополнило список "нежелательных" организаций. В перечень внесли японский "Союз за возвращение Северных территорий", украинский "Крымскотатарский Ресурсный Центр" и зарегистрированный в Швейцарии "Глобальный союз IndustriALL". На это во вторник, 6 февраля, обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Как сообщается на сайте "Союза за возвращение Северных территорий" , он выступает за возвращение Японии подконтрольных РФ территорий, захваченных советскими войсками в период окончания Второй мировой войны: архипелага Хабомаи и островов Итуруп, Шикотан и Кунашир. В организации отмечают, что эти острова должны быть возвращены путем "мирных дипломатических переговоров".

"Глобальный союз IndustriALL", как указано на сайте организации , следит за соблюдением прав профсоюзов в 140 странах мира и представляет интересы 50 млн работников, занятых в том числе в нефтедобывающей, горнодобывающей и химической отраслях.

"Крымскотатарский Ресурсный Центр" занимается защитой прав крымских татар как коренного народа полуострова, а также прав всех жителей аннексированного РФ Крыма, написано на сайте организации. Центр отслеживает и документирует случаи нарушений прав человека, информирует международное сообщество о ситуации в Крыму, а также привлекает правовую, социальную и гуманитарную помощь для политических заключенных и членов их семей.

Более 130 организаций объявлены "нежелательными" в РФ

В России с 2015 года могут объявить "нежелательными" иностранные и международные неправительственные организации (НПО), деятельность которых, по мнению российских властей, представляют угрозу "основам конституционного строя страны, обороноспособности или безопасности государства".

Попавшим в список организациям запрещают открывать в РФ структурные подразделения, вести проекты и распространять информационные материалы. За нарушение запрета предусмотрены административные и уголовные меры наказания. Сейчас в перечень Минюста РФ внесены более 130 организаций.

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