В Госдуме обвинили Гуриева и Алексашенко в госизмене

Комиссия Госдумы РФ требует возбудить против экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко уголовные дела, в том числе за "госизмену". Ранее их обвинили в разработке санкций против рядовых россиян.

Комиссия Госдумы РФ по "расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России" направила в российскую Генпрокуратуру запрос с требованием возбудить против известных российских экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко уголовные дела по статьям о "призывах к введению мер ограничительного характера" и "государственной измене". В обнародованном в в среду, 15 ноября, соответствующем сообщении в Telegram-канале комиссии процитированы слова председателя думской комиссии Василия Пискарева, обвинившего Гуриева, Алексашенко "и других обладателей российских паспортов" в оказании США "активной помощи и поддержки в наложении на Россию все новых и новых санкций". Пискарев подчеркнул, что в Уголовном кодексе РФ за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко участвуют в "развернутой американским университетом во главе с русофобом Макфолом (дипломатом и политологом Майклом Макфолом, бывшии послом США в России. - Ред.) деятельности по генерированию санкций" против России "с целью нанесения ущерба не только нашему государству, но и его гражданам", утверждает глава комиссии Госдумы Пискарев.

Экономистов обвиняли в разработке санкций против обычных россиян

Живущая в Италии активистка Ирина Куклина 13 ноября опубликовала в соцсети X (бывший Twitter) тред о нескольких участниках международной экспертной группы, которая работает при Стэнфордском университете, анализирует воздействие на Россию введенных против нее санкций и дает рекомендации, как сделать их эффективнее. Куклина назвала входящих в эту группу Гуриева и Алексашенко "одними из разработчиков усиленных финансовых санкций для держателей российских паспортов" и "одними из разработчиков визабана для держателей российских паспортов".

Позже в тот же день издание "СВТВ", основанное российским политиком-либертарианцем Михаилом Световым, заявило , что "стали известны имена архитекторов санкций против России", назвав при этом имена Сергея Алексашенко, Сергея Гуриева, Майкла Макфола и экономистку Элину Рыбакову. "СВТВ" рассказало о предложениях группы Ермака-Макфола, опубликованных в апреле. В частности, эксперты предлагали либо полностью отказать обладателям паспортов РФ в выдаче шенгенских виз, либо брать с них при этом "сбор на восстановление Украины".

Кроме того, экспертная группа рекомендовала снизить нефтяной потолок для России с 60 до 45 долларов за баррель, внести в санкционные списки еще "тысячи" россиян, а также ввести блокирующие санкции для десяти крупнейших российских банков, включая "Газпромбанк".

Реакция Гуриева и Алексашенко на обвинения

Сергей Гуриев написал в соцсети X , что многие приписываемые ему точки зрения относятся к докладам, которые он не подписывал, так как "из-за недостатка времени не успевал вовремя принимать участие" в их подготовке и обсуждении. Экономист подчеркнул, что участвовал в подготовке докладов Стэнфордской группы, в которых речь шла о технологических санкциях против экспорта в Россию товаров военного или двойного назначения, нефтяных и финансовых санкциях.

"Эти санкции направлены на снижение возможностей путинского ВПК, ограничение доходов российского бюджета и возможностей российских банков для обхода технологических санкций. Я всегда поддерживал такие санкции и продолжаю их поддерживать. Я хорошо понимаю, что пока путинский режим находится у власти, он будет стараться перекладывать бремя санкций на простых россиян. Но эта вина не западной коалиции, которая стремится остановить войну, а Путина, который взял российский народ в заложники", - написал Гуриев.

Сергей Алексашенко заявил изданию "Новая газета Европа", что не помнит, чтобы он поддерживал какие-либо ограничения для рядовых россиян. "Я считаю, что с персональными санкциями качество гораздо важнее, чем количество", - добавил Алексашенко. Он подчеркнул, что его публичные высказывания ничем не отличаются от того, что он говорит в рамках работы группы по санкциям против России.

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