Обвал на рынке нефти: ценовой потолок для РФ теперь снизят?

На мировом рынке резко упали цены на нефть. Европейский эталонный сорт Brent подешевел по сравнению с прошлой неделей более чем на 10 долларов. В четверг, 16 марта, к концу биржевого дня в Европе, баррель стоил после волатильных торгов примерно 74,5 доллара. Это самый низкий уровень за последние 15 месяцев, с декабря 2021 года.

Российские доходы упадут к началу украинского контрнаступления

В результате существенно сократился разрыв между актуальными котировками и введенным странами Запада потолком цен на российскую нефть в 60 долларов. Это неизбежно повлечет за собой призывы пересмотреть его в сторону снижения. И они уже звучат. "Мы выступаем за то, чтобы пересмотреть потолок цен на сырую нефть, значительно снизить его", - заявил, к примеру, в четверг на пресс-конференции в Таллинне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает агентство "Интерфакс".

Фото: DW

Но даже если ценовой потолок не будет оперативно снижен - в любом случае азиатские покупатели российской нефти, соблюдали ли они его или нет, будут давать теперь за главный экспортный товар России значительно меньше, чем еще в начале марта. Если, конечно, котировки не вернутся быстро в диапазон 80-90 долларов, в котором они фактически находились с декабря. О возвращении в ближайшие месяцы к ценам весны прошлого года в 100-130 долларов и речи нет.

Так что перспективы пополнения нефтедолларами российского бюджета, дефицит которого в январе-феврале стремительно нарастал, в значительной мере зависят теперь от событий, которые многие международные СМИ, в том числе и немецкие, уже окрестили банковским кризисом.

Именно банкротство американского финансового института Silicon Valley Bank (SVB) в конце прошлой недели и возникшая в середине нынешней необходимость в экстренных мерах по поддержке швейцарского гиганта отрасли Credit Suisse являются основной причиной обвала нефтяных цен. На графике котировок Brent четко видно, как распродажа контрактов набирала скорость в понедельник, 13 марта, и резко ускорялась 15 марта, в среду.

В России и министерству финансов, и министерству обороны, и злорадствующим СМИ на самом деле следовало бы сейчас всячески желать успеха центральным банкам и правительствам "недружественных стран" Америки и Европы. Ведь если им не удастся быстро стабилизировать ситуацию в банковском секторе, то нефтяные доходы РФ, и так уже значительно сократившиеся, еще больше упадут. Причем вполне вероятно, что дыра в бюджете сильно разрастется как раз к тому моменту, когда Украина начнет большое весенне-летнее контрнаступление для освобождения своих территорий, и Москве будут очень нужны деньги.

Как банковский кризис влияет на нефтяной рынок

Тесную взаимосвязь банковского кризиса и нефтяных котировок немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung объясняет в статье под заголовком "На цены на нефть давит страх". Имеется в виду страх перед новым мировым финансовым кризисом наподобие того, что разразился в 2008 году после банкротства американского банка Lehman Brothers. Во многих странах он вызвал тогда глубокую рецессию. Если подобное повторится, то "рухнет и спрос на нефть", подчеркнул в интервью газете аналитик сырьевого рынка немецкого банка LBBW Франк Шалленбергер (Frank Schallenberger).

Штаб-квартира банка Credit Suisse в Цюрихе Фото: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa/picture alliance

Правда пока большинство западных экспертов исходит из того, что нынешние острые проблемы нескольких банков не приведут в странах Запада к большому финансовому кризису и рецессии. Но случившееся уже насторожило международных инвесторов, указал другой собеседник газеты - эксперт по нефтяному рынку швейцарского банка UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Он напомнил, что нефтяные контракты - это одна из форм вложения денег, и такие контракты, как и акции, очень чувствительно реагируют на рыночные настроения. "По всей видимости, землетрясение в банковском секторе вряд ли скажется на спросе на нефть и на ее производстве, однако инвесторы предпочитают в подобные периоды продавать рисковые активы и вкладывать деньги в активы, считающиеся надежными", - указал эксперт UBS.

С ним согласен Карстен Фрич (Carsten Fritsch), сырьевой аналитик немецкого Commerzbank. По его мнению, по меньшей мере в ближайшие дни "фундаментальные данные будут, скорее всего, играть второстепенную роль". Иными словами, на нефтяном рынке инвесторы и спекулянты станут мало обращать внимание на такие факторы, как, к примеру, намерение России с марта сократить нефтедобычу, что, по идее, должно было бы способствовать росту цен.

Роль курса доллара и американского сорта нефти WTI

Банковский кризис и особенно проблемы европейского банка Credit Suisse привели к росту на мировом валютном рынке курса американского доллара, считающегося в подобных случаях "тихой гаванью". По мнению немецкого финансового портала finanzen.net, укрепление денежной единицы США способствует снижению цен на нефть: "Поскольку сырая нефть торгуется за доллары, более высокий курс ведет к удорожанию нефти для покупателей из других валютных пространств. Это сдерживает спрос".

В то же время рост запасов сырой нефти в США, о котором было сообщено 15 марта, на котировках, по мнению finanzen.net, не сказался, поскольку совпал с ожиданиями участников рынка.

Трейдер на Чикагской товарной бирже Фото: Scott Olson/Getty Images/AFP

В свою очередь, немецкий портал биржевой информации onvista.de указывает на то, что в ходе сильного снижения в последние дни котировок американского эталонного сорта нефти WTI (16 марта баррель стоил в ходе торгов менее 67 долларов) был пробит важный с точки зрения технического анализа уровень поддержки. После такого сигнала многие биржевые спекулянты могут начать игру на понижение.

В Германии за банковским кризисом следят с повышенным вниманием, но правительство подчеркивает стабильность финансовой системы ФРГ. В то же время обвал нефтяных котировок воспринимают с явным облегчением: это замедлит темпы инфляции и уже вызвало дальнейшее снижение цен на бензин и дизель, а также на нефтепродукты, используемые для отопления жилья.

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