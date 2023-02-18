  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Российское месторождение нефти (фото из архива)
Российское месторождение нефти (фото из архива)Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Ашутош Пандей | Илья Коваль
34 мин. назад

Россия намерена сократить добычу нефти в ответ на западные эмбарго и потолок цен. К чему приведет план Москвы и сможет ли РФ надавить на Запад с помощью такого шага - у DW.

https://p.dw.com/p/4NekV

Начиная с марта Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 5% от общего объема текущего производства. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак объявил 10 февраля - через несколько дней после вступления в силу потолка цен на российскую нефть (не выше 60 долларов за баррель), согласованного странами G7, Евросоюза, а также Австралией. Кроме того, ранее ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а с 5 февраля вступил в силу запрет Евросоюза на покупку российского дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Разовое сокращение добычи Россией вряд ли сильное повлияет на мировые котировки нефти в долгосрочной перспективе, но дальнейшее снижение добычи может привести к росту цен, говорят эксперты - особенно с учетом ожидаемого повышения спроса на нефть после снятия коронавирусных ограничений в Китае.

Симоне Тальяпьетра
Симоне ТальяпьетраФото: privat

Потенциально это может подорвать смысл санкций, введенных западными странами, которые рассчитывали предотвратить резкий скачок цен в то время, как их экономики борются с высокой инфляцией. "Россия может попытаться сделать нефть оружием, как в прошлом году она пыталась сделать оружием природный газ", - сказал DW Симоне Тальяпьетра, эксперт по энергетической политике брюссельского аналитического центра Bruegel.

Ограничения ЕС пока не сказались на добыче нефти в России

В прошлом году западные санкции за вторжение в Украину не оказали заметного влияния на добычу нефти в России, являющуюся основным источником доходов для государства. Более того, в 2022 году средний объем добычи в РФ даже вырос на 1,5% по сравнению с 2021 годом - до 10,7 млн баррелей в день. Россия успешно перенаправляла нефть, от которой отказывался Запад, в другие страны, прежде всего в Индию и Китай.

Однако из-за ценовых ограничений Москве трудно поддерживать поставки на нынешнем уровне. Эти ограничения не только вынуждают российских производителей продавать свою нефть с большими скидками, но и приводят к повышенным расходам на страхование и фрахтование из-за нехватки танкеров.

"Сокращая объемы производства, Россия надеется превратить рынок нефти в рынок продавца, а не покупателя", - отмечает в беседе с DW Бьярне Шилдроп, ведущий сырьевой аналитик шведского банка SEB.

России не хватает нефтехранилищ и танкеров

Россия назвала сокращение добычи добровольным шагом, но многие наблюдатели считают, что Москва была вынуждена пойти на это из-за санкций. Российские производители нефти сталкиваются с проблемой нехватки мест для хранения своей продукции, поскольку танкерам приходится проводить больше времени в море, осуществляя поставки в более отдаленные пункты назначения в Азии, где россияне пытаются найти новых покупателей.

России не хватает нефтехранилищ
России не хватает нефтехранилищФото: Igor Russak/dpa/picture alliance

У России нет достаточного количества хранилищ внутри страны, а хранение нефти за рубежом в таких местах, как Фуджейра в ОАЭ, где запасы российской нефти растут, является дорогостоящим. "Похоже, что Россия оценила, сколько нефти и нефтепродуктов может быть продано странам, придерживающимся предельного уровня цен, и решила сократить добычу нефти на соответствующий объем, чтобы российский экспорт нефти направлялся только в Индию, Китай, Турцию и другие страны, которые не присоединились к потолку цен", - объясняет Татьяна Орлова, ведущий экономист Oxford Economics.

Нефтегазовые доходы РФ в январе сократились почти вдвое

Дефицит бюджета РФ в январе вырос до 1,8 трлн рублей (23,4 млрд евро), что стало самым крупным дефицитом за последние годы. Одна из главных причин - западные нефтяные санкции. По данным министерства финансов России, доходы от продажи нефти и газа сократились в сравнении с январем прошлого года почти вдвое - на 46%.

В связи с этим Россия заинтересована в значительном росте цен на нефть. Это не только увеличило бы доходы Москвы, компенсируя сокращение экспорта, но и обернулось бы проблемами для экономик Запада, борющихся с инфляцией.

При этом у Москвы есть возможности для дальнейшего сокращения добычи. В начале февраля добыча в России составляла 10,9 млн баррелей в сутки, тогда как базовый прогноз бюджета сверстан из расчета 9,8 млн баррелей.

"Планируемое сокращение добычи в марте может быть первым признаком попытки оказать давление на нефтяной рынок, - убежден Тальяпьетра. - В целом я не удивлюсь, если они попытаются играть с нефтяным рынком, как они пытались сделать это с газовым".

Неудачная попытка использовать газ в качестве оружия

Запад уже обвинял Россию в использовании природного газа в качестве оружия. В прошлом году "Газпром" прекратил большую часть поставок в Европу, ссылаясь на технические проблемы и сложности с оплатой.

В Европе расценили это как попытку Москвы использовать ее положение крупнейшего поставщика природного газа в ЕС в качестве ответной меры за поддержку Украины. В 2021 году на долю России приходилось около 45% импорта газа в Евросоюзе, включая сжиженный природный газ. В результате цены на газ взлетели до беспрецедентного уровня, ускорив инфляцию и подорвав восстановление экономики стран ЕС после пандемии. Однако болезненный эффект оказался в значительной степени кратковременным.

ЕС заменил российский газ поставками из Норвегии и других стран
ЕС заменил российский газ поставками из Норвегии и других странФото: Abaca/picture alliance

Европе удалось заменить большую часть российского газа поставками из США, Норвегии и Катара, что ослабило опасения возможных перебоев и рационирования электроэнергии. Цены на газ резко упали благодаря мягкой погоде и снижению потребления, хотя они по-прежнему значительно превышают уровень начала 2021 года.

"Главным выводом из событий с природным газом стало то, что его использование в качестве оружия было успешным, но лишь на очень короткий период, - подчеркивает Шилдроп. - Таким образом, наши знания об использовании энергоресурсов как оружия сводятся к тому, что это не работает. Россия опасается использовать в таком качестве нефть, потому что эффект может быть очень кратковременным".

ОПЕК помешает России играть с ценами на нефть?

России будет еще сложнее извлечь выгоду от превращения нефти в рычаг давления, поскольку "черное золото" более взаимозаменяемо и доступно во всем мире. Это значительно облегчает странам поиск альтернативных поставок.

Кроме того, существует альянс стран-производителей нефти ОПЕК+, в который входит и РФ. Организация решила пока не замещать объемы, выпадающие в результате одностороннего решения Москвы, в результате чего цены на нефть марки Brent превысили 85 долларов за баррель.

Но позиция ОПЕК+ может измениться, если Россия прибегнет к дальнейшему сокращению добычи, потому что это может привести к росту цен на нефть до уровня, когда они начнут угрожать спросу.

"Тогда, вероятно, последует ответная реакция ОПЕК по компенсации объемов, и в таком случае это просто обернется убытками для России", - резюмирует Бьярне Шилдроп.

Смотрите также:

Будет ли крах экономики России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Россия без нефтедолларов: ждать ли краха путинской экономики в 2023 году?

Россия без нефтедолларов: ждать ли краха путинской экономики в 2023 году?

После вторжения России в Украину и на фоне введенных Западом санкций многие экономисты предвещали быстрый крах российской экономики. Но катастрофы не случилось. Кремль и дальше может позволить себе финансировать войну в Украине. Но сколько еще протянет экономика РФ? Как затяжная война повлияет на курс рубля и доходы россиян в 2023 году? И как Европа проживет без российских энергоносителей?
Политика10 февраля 2023 г.45:00 мин.
external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Wladimir Zelensky spricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz

Конференция в Мюнхене: флагов Украины много, танков еще мало

Политика5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Евгений Пригожин во время похорон бойцов ЧВК "Вагнер", 24 декабря 2022 года

Экс-боец ЧВК "Вагнер": Пригожин хочет стать королем Донбасса

Экс-боец ЧВК "Вагнер": Пригожин хочет стать королем Донбасса

Конфликты2 ч. назад
Карикатура - карикатурный председатель Госдумы Вячеслав Володин сидит перед табличкой, на которой слово "спикер" заменено на "говорун".

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Общество17 ч. назад
Российское месторождение нефти (фото из архива)

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Экономика и бизнес34 мин. назад
Истребители F-16

Почему западные истребители необходимы Украине сейчас

Почему западные истребители необходимы Украине сейчас

Конфликты1 ч. назад
Демонстрация в Приштине в первую годовщину провозглашения независимости Косово, 17 февраля 2009 г.

15 лет Косово: путь к независимости

15 лет Косово: путь к независимости

Политика8 ч. назад
Группа "Разбитое сердце пацана" в Берлине

"Разбитое сердце пацана" склеили в Берлине

"Разбитое сердце пацана" склеили в Берлине

Культура19 ч. назад
На главную страницу