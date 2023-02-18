Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Россия намерена сократить добычу нефти в ответ на западные эмбарго и потолок цен. К чему приведет план Москвы и сможет ли РФ надавить на Запад с помощью такого шага - у DW.

Начиная с марта Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 5% от общего объема текущего производства. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак объявил 10 февраля - через несколько дней после вступления в силу потолка цен на российскую нефть (не выше 60 долларов за баррель), согласованного странами G7, Евросоюза, а также Австралией. Кроме того, ранее ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а с 5 февраля вступил в силу запрет Евросоюза на покупку российского дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Разовое сокращение добычи Россией вряд ли сильное повлияет на мировые котировки нефти в долгосрочной перспективе, но дальнейшее снижение добычи может привести к росту цен, говорят эксперты - особенно с учетом ожидаемого повышения спроса на нефть после снятия коронавирусных ограничений в Китае.

Симоне Тальяпьетра Фото: privat

Потенциально это может подорвать смысл санкций, введенных западными странами, которые рассчитывали предотвратить резкий скачок цен в то время, как их экономики борются с высокой инфляцией. "Россия может попытаться сделать нефть оружием, как в прошлом году она пыталась сделать оружием природный газ", - сказал DW Симоне Тальяпьетра, эксперт по энергетической политике брюссельского аналитического центра Bruegel.

Ограничения ЕС пока не сказались на добыче нефти в России

В прошлом году западные санкции за вторжение в Украину не оказали заметного влияния на добычу нефти в России, являющуюся основным источником доходов для государства. Более того, в 2022 году средний объем добычи в РФ даже вырос на 1,5% по сравнению с 2021 годом - до 10,7 млн баррелей в день. Россия успешно перенаправляла нефть, от которой отказывался Запад, в другие страны, прежде всего в Индию и Китай.

Однако из-за ценовых ограничений Москве трудно поддерживать поставки на нынешнем уровне. Эти ограничения не только вынуждают российских производителей продавать свою нефть с большими скидками, но и приводят к повышенным расходам на страхование и фрахтование из-за нехватки танкеров.

"Сокращая объемы производства, Россия надеется превратить рынок нефти в рынок продавца, а не покупателя", - отмечает в беседе с DW Бьярне Шилдроп, ведущий сырьевой аналитик шведского банка SEB.

России не хватает нефтехранилищ и танкеров

Россия назвала сокращение добычи добровольным шагом, но многие наблюдатели считают, что Москва была вынуждена пойти на это из-за санкций. Российские производители нефти сталкиваются с проблемой нехватки мест для хранения своей продукции, поскольку танкерам приходится проводить больше времени в море, осуществляя поставки в более отдаленные пункты назначения в Азии, где россияне пытаются найти новых покупателей.

России не хватает нефтехранилищ Фото: Igor Russak/dpa/picture alliance

У России нет достаточного количества хранилищ внутри страны, а хранение нефти за рубежом в таких местах, как Фуджейра в ОАЭ, где запасы российской нефти растут, является дорогостоящим. "Похоже, что Россия оценила, сколько нефти и нефтепродуктов может быть продано странам, придерживающимся предельного уровня цен, и решила сократить добычу нефти на соответствующий объем, чтобы российский экспорт нефти направлялся только в Индию, Китай, Турцию и другие страны, которые не присоединились к потолку цен", - объясняет Татьяна Орлова, ведущий экономист Oxford Economics.

Нефтегазовые доходы РФ в январе сократились почти вдвое

Дефицит бюджета РФ в январе вырос до 1,8 трлн рублей (23,4 млрд евро), что стало самым крупным дефицитом за последние годы. Одна из главных причин - западные нефтяные санкции. По данным министерства финансов России, доходы от продажи нефти и газа сократились в сравнении с январем прошлого года почти вдвое - на 46%.

В связи с этим Россия заинтересована в значительном росте цен на нефть. Это не только увеличило бы доходы Москвы, компенсируя сокращение экспорта, но и обернулось бы проблемами для экономик Запада, борющихся с инфляцией.

При этом у Москвы есть возможности для дальнейшего сокращения добычи. В начале февраля добыча в России составляла 10,9 млн баррелей в сутки, тогда как базовый прогноз бюджета сверстан из расчета 9,8 млн баррелей.

"Планируемое сокращение добычи в марте может быть первым признаком попытки оказать давление на нефтяной рынок, - убежден Тальяпьетра. - В целом я не удивлюсь, если они попытаются играть с нефтяным рынком, как они пытались сделать это с газовым".

Неудачная попытка использовать газ в качестве оружия

Запад уже обвинял Россию в использовании природного газа в качестве оружия. В прошлом году "Газпром" прекратил большую часть поставок в Европу, ссылаясь на технические проблемы и сложности с оплатой.

В Европе расценили это как попытку Москвы использовать ее положение крупнейшего поставщика природного газа в ЕС в качестве ответной меры за поддержку Украины. В 2021 году на долю России приходилось около 45% импорта газа в Евросоюзе, включая сжиженный природный газ. В результате цены на газ взлетели до беспрецедентного уровня, ускорив инфляцию и подорвав восстановление экономики стран ЕС после пандемии. Однако болезненный эффект оказался в значительной степени кратковременным.

ЕС заменил российский газ поставками из Норвегии и других стран Фото: Abaca/picture alliance

Европе удалось заменить большую часть российского газа поставками из США, Норвегии и Катара, что ослабило опасения возможных перебоев и рационирования электроэнергии. Цены на газ резко упали благодаря мягкой погоде и снижению потребления, хотя они по-прежнему значительно превышают уровень начала 2021 года.

"Главным выводом из событий с природным газом стало то, что его использование в качестве оружия было успешным, но лишь на очень короткий период, - подчеркивает Шилдроп. - Таким образом, наши знания об использовании энергоресурсов как оружия сводятся к тому, что это не работает. Россия опасается использовать в таком качестве нефть, потому что эффект может быть очень кратковременным".

ОПЕК помешает России играть с ценами на нефть?

России будет еще сложнее извлечь выгоду от превращения нефти в рычаг давления, поскольку "черное золото" более взаимозаменяемо и доступно во всем мире. Это значительно облегчает странам поиск альтернативных поставок.

Кроме того, существует альянс стран-производителей нефти ОПЕК+, в который входит и РФ. Организация решила пока не замещать объемы, выпадающие в результате одностороннего решения Москвы, в результате чего цены на нефть марки Brent превысили 85 долларов за баррель.

Но позиция ОПЕК+ может измениться, если Россия прибегнет к дальнейшему сокращению добычи, потому что это может привести к росту цен на нефть до уровня, когда они начнут угрожать спросу.

"Тогда, вероятно, последует ответная реакция ОПЕК по компенсации объемов, и в таком случае это просто обернется убытками для России", - резюмирует Бьярне Шилдроп.

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