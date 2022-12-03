Сломит ли экономику РФ эмбарго ЕС на российскую нефть?

Запад готовит беспрецедентные санкции, нацеленные на российские нефтедоллары. В один день заработает эмбарго Евросоюза и потолок цен G7 на нефть из РФ. Выдержит ли российская экономика такой удар?

5 декабря вступает в силу очередная штрафная мера Европейского Союза в отношении России из-за ее вторжения в Украину: эмбарго на нефть. Запрет распространяется на морские поставки, в то время как нефтепровод "Дружба" под него не подпадает- Венгрия, Словакия и Чехия временно продолжат им пользоваться. Таким образом, объем российской нефти, поставляемой в ЕС, в одночасье снизится на 90 процентов.

Еще в 2021 году страны Евросоюза выкупили почти половину (47 процентов) от всего экспортного объема российской нефти. В физическом выражении это 108,1 млн тонн на 50,9 млрд долларов - таковы данные российской Федеральной таможенной службы. "ЕС как крупнейшего импортера российской нефти нелегко заменить, - говорит аналитик Центра европейской политики (EPC) Филипп Лаусберг (Philipp Lausberg​). - Москве будет трудно быстро найти новых покупателей. Возможно, странам, которые уже приобретают дополнительные объемы нефти у России, - среди них Турция и Китай - и не понадобится еще больше нефти".

Симоне Тальяпьетра Фото: privat

Больше того, нефтяное эмбарго - это "удар по главным экономическим и геополитическим интересам Владимира Путина", считает эксперт по энергетической политике аналитического центра Bruegel в Брюсселе Симоне Тальяпьетра. Он напоминает, что Россия уже лишилась части своих энергетических доходов, прекратив поставлять в ЕС газ. "Эти доходы ушли из России навсегда и ей будет трудно их восполнить. Крайне сложно сменить европейский рынок газа на азиатский по простой причине отсутствия инфраструктуры - газопроводов, - говорит эксперт. - И на этом фоне нефтяное эмбарго становится еще важнее, потому что существенные доходы РФ от нефти позволяют ей финансировать войну в Украине".

Пострадает ли ЕС от собственных санкций?

С точки зрения ЕС, в 2021 году Россия была его крупнейшим поставщиком нефти, ее доля на рынке составляла 26 процентов. Однако уже несколько месяцев спустя, во втором квартале 2022 года она сократилась до 16,7 процентов, согласно данным статистического агентства Eurostat. И хотя РФ по-прежнему остается главным поставщиком нефти в Евросоюз, за последние месяцы выросли доли других поставщиков - США, Анголы, Саудовской Аравии, Бразилии и Великобритании, а разрыв между Россией и Соединенными Штатами сократился.

Евросоюз активно заключает контракты с другими нефтедобывающими странами, поэтому проблемы с нефтью эксперты не видят. Продавцов достаточно, кроме того, "черное золото" проще транспортировать в Европу с других континентов, чем газ. Дефицита не будет, уверен Филипп Лаусберг.

Эта мера была принята Евросоюзом еще 3 июня в рамках шестого пакета санкций: в него вошло отложенное частичное эмбарго на поставки не только нефти, но и нефтепродуктов из России. Запрет на поставки нефтепродуктов вступит в силу еще позже - 5 февраля 2023 года.

Ограничение цены на российскую нефть

Помимо эмбарго Евросоюза на нефть, 5 декабря начнет действовать и штрафной инструмент G7 - потолок ценна морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Танкер "Усть-Луга" Фото: NTB via REUTERS

По разным оценкам, себестоимость нефтедобычи в России составляет от 20 до 40 долларов за баррель. Нефть российской марки Urals колеблется на уровне около 60-65 долларов за баррель. На первый взгляд, потолок цен в 60 долларов за баррель не сыграет большой роли, но Симоне Тальяпьетра призывает смотреть на это шире. "Необходимо рассматривать эту меру как систему, при помощи которой можно стратегически повышать давление на Россию, понижая ценовой потолок", - говорит он, подчеркивая, что потолок цен эффективен тем, что устанавливается не навсегда, а может регулироваться в зависимости от ситуации.

Решение о ценовом потолке далось странам ЕС ценой долгих недель бесплодных дискуссий. Польша до последнего сопротивлялась уровню выше 30 долларов за баррель, потому что считала все остальное слишком комфортным для России, однако вечером 2 декабря мера все же была согласована.

Позицию Варшавы можно понять, говорит Симоне Тальяпьетра: "Такого постепенного подхода можно было ожидать в марте или апреле, но с начала войны прошло уже больше девяти месяцев. Вопрос в том, в состоянии ли мировая экономика сейчас выдержать столь жесткий потолок цен на российскую нефть". Ведь цель этой меры - ограничить доходы РФ, сохраняя при этом поток российской нефти на мировой рынок. Так страны "большой семерки" хотят нанести ущерб финансам Москвы, но избежать резкого скачка цен на нефть, который произошел бы, если бы российское "черное золото" резко исчезло с мирового рынка. Отныне России придется продавать нефть Китаю и Индии со скидкой, что еще больше сократит ее доходы.

Москва уже испытывает сложности из-за этих мер, а в 2023 году давление на нее сильно возрастет, уверен Тальяпьетра.

Потолок цен повлияет и на третьи страны

Потолок цен создаст для Москвы еще и другие, логистические трудности при сбыте нефти, поясняет Филипп Лаусберг. Каким образом? Дело в том, что потолок цен будет распространяться также на транспортные и страховые компании третьих стран, не поддерживающих эту меру, - тех же Китая и Индии. Теперь, чтобы приобрести российскую нефть, им придется создать собственные страховые компании, которые не будут подпадать под постановления ЕС, поскольку европейские страховщики уже будут работать только на условиях соблюдения потолка цен. Так как страховой бизнес сконцентрирован в Европе, этот переход займет некоторое время. Всего по морю экспортируется 70-85 процентов всей нефти из РФ, пишет агентство Reuters.

Филипп Лаусберг Фото: privat

Все эти санкции не рассчитаны на то, чтобы привести к полному и быстрому коллапсу российской экономики, признает Симоне Тальяпьетра, однако она будет постепенно и неумолимо к этому идти. "Россия уже урезала добычу нефти или сделает это вслед за эмбарго. А цена на российскую нефть и так относительно низкая и может еще снизиться из-за потолка цен на нефть. Все это, вероятно, ударит по российскому бюджету и способности РФ вести войну", - говорит Филипп Лаусберг.

В целом обозреватели расходятся во мнениях о том, как эти двойные меры ЕС и G7 повлияют на мировую цену на нефть. Если внедрение ценового потолка пойдет по плану, то это не должно спровоцировать мировой рост цен на нефть, полагает Тальяпьетра. С его точки зрения, в результате эмбарго ни для ЕС, ни для мировой экономики ничего не изменится.

Но есть и опасения, что из-за эмбарго возникнет дефицит, а цены на нефть подскочат, особенно если страны ОПЕК решат еще сильнее сократить добычу, указывает Лаусберг. По прогнозам, в 2023 году произойдет снижение спроса на нефть из-за замедления роста мировой экономики: в Китае продолжается локдаун и ожидается сокращение конъюнктуры, многие другие импортеры нефти опасаются рецессии.

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