Потолок цен на российскую нефть: что нужно о нем знать

Вслед за странами "большой семерки" Евросоюз также принял решение ограничить цены на нефть из России. Цель - сократить доходы Кремля. Как будет работать введенное ограничение?

В восьмой пакет санкций, введенных Евросоюзом против Москвы в ответ на вторжение России в Украину, включен пункт о потолке цен на экспортируемую российскую нефть. DW поясняет, как он будет функционировать на практике.

Какова цель ограничения нефтяных цен?

Европейский Союз хочет добиться того, чтобы Россия могла продавать свою нефть, поставляемую танкерами, только по цене, не превышающей определенный уровень - это, как планирует в Брюсселе, должно сократить поступления в российский бюджет и, как следствие, военные расходы.

Под этот пункт санкций должны попасть все экспортные поставки нефти из РФ, в том числе в Китай и Индию. Летом решение о подобном шаге приняла "большая семерка", теперь и ЕС включил потолок цен в свой восьмой пакет санкций.

Как будет обеспечиваться ограничение цен?

С 5 декабря Европейский Союз и страны G7 запретят банкам, страховым компаниям и портам финансировать покупку и продажу российской нефти, страховать грузы на судах или выгружать их, если цена, по которой продана нефть, находящаяся на борту танкера, превышает уровень, установленный ЕС. Таким образом планируется добиться эмбарго на услуги, связанные с экспортом нефти, которое сделает практически невозможной ее транспортировку морским путем.

Насколько высоким должен быть потолок цен?

Конкретные цифры еще предстоит определить, заявляют в Еврокомиссии. Цена должна быть значительно ниже нынешней на мировом рынках и близка к той, по которой Россия продавала нефть до развязывания войны против Украины.

Страны-члены ЕС все еще ведут переговоры на сей счет, в том числе с союзниками по "большой семерке", и должны одобрить такое решение единогласно. Ясно то, полагают эксперты Еврокомиссии, что потолок цен должен динамично корректироваться в зависимости от ситуации на рынке - ведь нежелательно, чтобы цена на нем в какой-то момент упала ниже верхнего предела, установленного ЕС.

Разрешен ли вообще экспорт российской нефти?

Да. Запрет на импорт российской нефти, доставляемой танкерами, будет распространяться только на государства Европейского Союза и другие страны "большой семерки" - США, Канаду и Японию. Другие потребители в Азии, Африке или Латинской Америке могут продолжать покупать российскую нефть, но только по цене, не превышающей установленную.

Смогут ли суда из ЕС и впредь перевозить российскую нефть?

Страны с крупными танкерными компаниями, такие как Греция, Кипр и Мальта, добились того, что суда из этих государств могут продолжать перевозить нефть, например, в Азию, если она будет продаваться по установленным ценам.

Греческий нефтяной танкер Фото: Desmond Boylan/AP Photo/picture alliance

Европейские суда, которые ходят под так называемыми "дешевыми флагами" (обеспечивают судну режим наибольшего благоприятствования и низкие ставки портов сборов. - Ред.), например, Панамы или Либерии, также должны соблюдать санкции.

ЕС и США хотят оказать давление на страны, которые позволяют другим использовать суда под их флагами, и, возможно, ввести отдельные санкции, например, против Панамы, которая менее охотно идет на сотрудничество.

Как обстоят дела с поставками на Западные Балканы?

Российская нефть для Сербии и других стран Западных Балкан в настоящее время разгружается в хорватских портах, а затем транспортируется в Сербию, у которой нет собственного морского порта. С 5 декабря это будет невозможно, поскольку на Хорватию как страну ЕС распространяется запрет на импорт нефти из РФ.

Сербия к санкциям не присоединилась, хотя вообще-то хочет вступить в ЕС. Теперь Брюссель должен решить, может ли Хорватия продолжать поставлять нефть в Сербию и другие балканские государства или нет. Но в любом случае ограничение цены должно будет соблюдаться и здесь.

Что будет с российской нефтью, поставляемой по трубопроводам?

Эмбарго на эту нефть из России не вводится, поскольку Венгрия, Чехия и Словакия в настоящее время могут снабжаться только по нефтепроводу "Дружба". Польша и Германия, которые также могли бы получать нефть по этому трубопроводу, добровольно отказались от его использования, чтобы уменьшить доходы Москвы. Также на трубопроводную нефть не распространяется и ограничение цены.

Реакция на решение ЕС

Как и ожидалось, Россия подвергла действия ЕС резкой критике. По словам вице-премьера российского правительства Александра Новака, введение потолка цен нарушит все рыночные механизмы и, возможно, пагубно повлияет на мировую добычу нефти.

Однако и глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне также предостерег от ограничения цен, заявив на энергетическом мероприятии в Лондоне, что не считает это хорошей идеей.

"Я уверен, что Путин скажет: "Мы не будем продавать свою нефть за бесценок". Тогда цена на мировом рынке будет составлять уже не 95, а 150 долларов", - подчеркнул Пуянне, отметив, что не хотел бы отдавать этот рычаг, эту власть в руки Путина. Россия уже объявила, что больше не будет поставлять нефть странам, которые хотят применить предельный уровень цен.

Смотрите также: