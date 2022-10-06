Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

Новые санкции вводят потолок цен на российскую нефть, расширяют ограничения на импорт из РФ экспорт в страну товаров и услуг.

В Евросоюзе утвердили восьмой пакет санкций против России в ответ на вторжение в Украину. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в четверг, 6 октября.

Новые санкции сохраняют запрет на транспортировку российской нефти с декабря 2022 года и нефтепродуктов российского происхождения (с февраля 2023 года) в третьи страны, а также предоставление связанных с ней финансовых и иных услуг. Кроме того, вводится потолок цен на российскую нефть: если нефть и нефтепродукты из РФ куплены дешевле установленной цены, европейским операторам будет разрешено перевозить ее. Сама эта цена будет установлена отдельно.

"Это поможет еще больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок. Таким образом, это также поможет справиться с инфляцией и сохранить стабильные цены на энергоносители в то время, когда высокие цены, особенно повышенные цены на топливо, вызывают серьезную озабоченность у всех европейцев", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Новые запреты на импорт из России

В восьмой пакет также вошел запрет на импорт из России товаров на общую сумму в 7 млрд евро, в том числе на ввоз из РФ готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, некоторых химикатов, одежды, кожи, керамики и ювелирной изделий.

Будет запрещен экспорт в Россию некоторых электронных компонентов, которые используются в оружейной промышленности, технических изделий, некоторых химических веществ, а также товаров, используемых в авиационном секторе. Эти ограничения направлены на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, сообищили в Еврокомиссии.

Ограничения на оказание услуг

Санкции запрещают гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в госпредприятиях России. Запрещаются все операции с Российским морским регистром судоходства, а также предоставление России финансовых услуг, консультаций в области информационных технологий и некоторых других бизнес-услуг.

Пакет расширяет спектр услуг, которые больше не могут предоставляться правительству России или юридическим лицам, зарегистрированным в России: теперь они включают ИТ-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги. "Они важны, поскольку потенциально могут ослабить промышленный потенциал России, которая сильно зависит от импорта этих услуг", - говорится в пресс-релизе ЕК.

Россиянам также будет запрещено иметь криптоактивы в странах ЕС, независимо от объема. Брюссель установил новое условие для внесения в санкционные списки: теперь под ограничения смогут попасть те, кто способствует обходу введенных против России санкций.

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