Европа отказывается от российского газа

На газовом рынке Европы происходят радикальные изменения. В результате российской агрессии против Украины и последовавшего затем санкционного противостояния России и стран Запада поставки "голубого топлива" в Европу существенно снизились. Так, если до пандемии Германия покупала 55% необходимого ей природного газа у Москвы, то уже через два месяца после начала войны доля российского газа на немецком рынке снизилась до 35%.

Чем отвечают страны Евросоюза? Переориентацией на новых поставщиков в Европе, Азии и Америке, расширением использования СПГ, экономией потребления газа гражданами и промышленными предприятиями, прекращением работы газовых электростанций. Достаточно ли этого для замены российского газа? И как выглядит будущее "Газпрома", теряющего свой главный экспортный рынок: удастся ли российскому монополисту заменить европейцев потребителями в Азии? Ответы на эти и другие вопросы - в досье DW.