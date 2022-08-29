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Фото: Thomas Imo/photothek/IMAGO
Экономика и бизнесЕвропа

Европа отказывается от российского газа

1 ч. назад

Российская агрессия против Украины и последовавшие взаимные санкции стран Запада и РФ радикально изменили газовый рынок в Европе. Подробности - в досье DW.

https://www.dw.com/ru/evropa-otkazyvaetsa-ot-rossijskogo-gaza/a-62961766

На газовом рынке Европы происходят радикальные изменения. В результате российской агрессии против Украины и последовавшего затем санкционного противостояния России и стран Запада поставки "голубого топлива" в Европу существенно снизились. Так, если до пандемии Германия покупала 55% необходимого ей природного газа у Москвы, то уже через два месяца после начала войны доля российского газа на немецком рынке снизилась до 35%.

Чем отвечают страны Евросоюза? Переориентацией на новых поставщиков в Европе, Азии и Америке, расширением использования СПГ, экономией потребления газа гражданами и промышленными предприятиями, прекращением работы газовых электростанций. Достаточно ли этого для замены российского газа? И как выглядит будущее "Газпрома", теряющего свой главный экспортный рынок: удастся ли российскому монополисту заменить европейцев потребителями в Азии? Ответы на эти и другие вопросы - в досье DW.

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