Nord Stream AG

Компания Nord Stream является оператором газопровода "Северный поток", который проходит по дну Балтийского моря - от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда.

Компания Nord Stream со штаб-квартирой в городе Цуг (Швейцария) построила и управляет газопроводом "Северный поток", который проходит по дну Балтийского моря - от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. 51 процент акций консорциума принадлежит "Газпрому", по 15,5 процента немецким компаниям E.ON и Wintershall, остаток - нидерландской Gasunie и французской Engie. Газопровод состоит из двух ниток. Первая очередь была запущена в 2011-м, вторая в 2012 году. Пропускная способность - 55 миллиардов кубометров.



Россия и Германия в 2015 году договорились построить вторую ветку газопровода "Северный поток - 2". Он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Планы строительства "Северного потока - 2" вызывают резкую критику во многих странах ЕС и активное противодействие в Польше и на Украине. Тем не менее компания Nord Stream 2, единственным акционером которой является "Газпром", начала строительство уже в 2018 году и завершила осенью 2021 года.