Nord Stream AG

Компания Nord Stream является оператором газопровода "Северный поток", который проходит по дну Балтийского моря - от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда.
Компания Nord Stream со штаб-квартирой в городе Цуг (Швейцария) построила и управляет газопроводом "Северный поток", который проходит по дну Балтийского моря - от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. 51 процент акций консорциума принадлежит "Газпрому", по 15,5 процента немецким компаниям E.ON и Wintershall, остаток - нидерландской Gasunie и французской Engie. Газопровод состоит из двух ниток. Первая очередь была запущена в 2011-м, вторая в 2012 году. Пропускная способность - 55 миллиардов кубометров.
Россия и Германия в 2015 году договорились построить вторую ветку газопровода "Северный поток - 2". Он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Планы строительства "Северного потока - 2" вызывают резкую критику во многих странах ЕС и активное противодействие в Польше и на Украине. Тем не менее компания Nord Stream 2, единственным акционером которой является "Газпром", начала строительство уже в 2018 году и завершила осенью 2021 года.
Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.
"Нафтогаз" Украины хочет участвовать в процессе сертификации Северного потока-2. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил в интервью DW, почему это возможно. Топ-менеджер по-прежнему уверен, что у Киева еще есть шанс помешать планам "Газпрома" запустить уже достроенный "Северный поток-2".
Российский "Газпром" надеется добиться сохранения полного контроля над "Северным потоком-2". Его дочерняя компания Nord Stream 2 обратилась в Федеральную судебную палату Германии с целью урегулировать спор с немецким регулятором - Федеральным агентством по сетям.
Немецкое Федеральное агентство по сетям требует подтверждения, что эксплуатация газопровода соответствует европейским нормам. А компания Nord Stream 2 хочет в свою очередь в суде оспорить необходимость им соответвовать.