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Nord Stream AG

Компания Nord Stream является оператором газопровода "Северный поток", который проходит по дну Балтийского моря - от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда.

Компания Nord Stream со штаб-квартирой в городе Цуг (Швейцария) построила и управляет газопроводом "Северный поток", который проходит по дну Балтийского моря - от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. 51 процент акций консорциума принадлежит "Газпрому", по 15,5 процента немецким компаниям E.ON и Wintershall, остаток - нидерландской Gasunie и французской Engie. Газопровод состоит из двух ниток. Первая очередь была запущена в 2011-м, вторая в 2012 году. Пропускная способность - 55 миллиардов кубометров.

Россия и Германия в 2015 году договорились построить вторую ветку газопровода "Северный поток - 2". Он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Планы строительства "Северного потока - 2" вызывают резкую критику во многих странах ЕС и активное противодействие в Польше и на Украине. Тем не менее компания Nord Stream 2, единственным акционером которой является "Газпром", начала строительство уже в 2018 году и завершила осенью 2021 года.

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сенаторы в США вновь призвали к санкциям по "Северному потоку - 2" 09.11.2021

Предлагаемая шестью сенаторами-республиканцами поправка в оборонный бюджет США на 2022 год предусматривает обязательные санкции в отношении оператора "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG.

16.09.2020, Lubmin - In einem Container ist ein Informationszentrum in der Nähe der Erdgasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu sehen. Noch fehlen die letzten Verbindungen zwischen den Rohrsystemen, diese werden erst nach Fertigstellung der Pipeline angeschlossen. Später sollen sechseinhalb Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde hier verarbeitet werden und mit dem richtigen Druck an weiterführende Pipelines abgegeben werden. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. Knapp acht Milliarden Euro wurden bereits in die Pipeline investiert. Derzeit fehlen noch 150 des insgesamt 2.360 Kilometer langen Doppelstrangs der deutsch-russischen Erdgagspipeline Nord Stream 2.

Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши 06.11.2021

Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сертификация "Северного потока - 2" может затянуться до мая 2022 года 03.11.2021

Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.

Роль Украины в сертификации "Северного потока - 2" - интервью с главой "Нафтогаза" Юрием Витренко 29.10.2021

"Нафтогаз" Украины хочет участвовать в процессе сертификации Северного потока-2. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил в интервью DW, почему это возможно. Топ-менеджер по-прежнему уверен, что у Киева еще есть шанс помешать планам "Газпрома" запустить уже достроенный "Северный поток-2".
Kuppel, Reichstag, Mitte, Berlin, Deutschland, Europa

Двое депутатов бундестага призвали к запуску "Северного потока - 2" 21.10.2021

Представители фракций ХДС/ХСС и "Левой партии" раскритиковали лидера "зеленых", которая обвинила Россию в газовом шантаже.

Co-leader of Germany's Greens (Die Gruenen) Annalena Baerbock addresses party members during a small-scale congress of Germany's Green Party on the outcome of the elections and the upcoming government, in Berlin on October 2, 2021. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Лидер "зеленых" в ФРГ призвала противостоять газовому шантажу России 20.10.2021

Сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Анналена Бербок обвинила Россию в росте цен на газ в Европе и призвала не спешить с запуском "Северного потока - 2".
26.2.2020, Chelyabinsk, Russland, The logo of the Nord Stream 2 gas pipeline project is seen on a pipe at the Chelyabinsk pipe rolling plant in Chelyabinsk, Russia, February 26, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Первая нитка газопровода "Северный поток - 2" заполнена техническим газом 18.10.2021

О завершении заполнения первой нити "Северного потока - 2" сообщила компания-оператор Nord Stream 2. По ее данным, на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.
FILE PHOTO: The towers of the European Court of Justice are seen in Luxembourg, January 26, 2017. REUTERS/Francois Lenoir/File Photo

Nord Stream 2 добился промежуточного успеха в конфликте с ЕС 06.10.2021

Генеральный адвокат Европейского суда рекомендовал отменить решение нижестоящей инстанции, в мае 2020 года отклонившей иск Nord Stream 2 AG в отношении Газовой директивы ЕС.

Nord Stream 2 против немецкого регулятора: что задумал "Газпром"? DW Новости (05.10.2021) 05.10.2021

Российский "Газпром" надеется добиться сохранения полного контроля над "Северным потоком-2". Его дочерняя компания Nord Stream 2 обратилась в Федеральную судебную палату Германии с целью урегулировать спор с немецким регулятором - Федеральным агентством по сетям.

"Северный поток-2" наполняют газом: означает ли это скорый запуск трубопровода? (05.10.2021) 05.10.2021

Немецкое Федеральное агентство по сетям требует подтверждения, что эксплуатация газопровода соответствует европейским нормам. А компания Nord Stream 2 хочет в свою очередь в суде оспорить необходимость им соответвовать.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Nord Stream 2 AG подал в суд на немецкого регулятора 05.10.2021

Дочерняя компания "Газпрома" пытается добиться разрешения не следовать нормам Третьего энергетического пакета ЕС в Германии в отношении "Северного потока - 2".
(FILES) This file photo taken on September 7, 2020 shows the Nord Stream 2 gas line landfall facility in Lubmin, north eastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

В ФРГ регулятор требует от Nord Stream 2 подтверждения соответствия нормам ЕС 05.10.2021

Федеральное агентство по сетям хочет получить от Nord Stream 2 подтверждение готовности обеспечить третьим компаниям равный доступ к газопроводу.
26.2.2020, Chelyabinsk, Russland, The logo of the Nord Stream 2 gas pipeline project is seen on a pipe at the Chelyabinsk pipe rolling plant in Chelyabinsk, Russia, February 26, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Первую нитку газопровода "Северный поток - 2" начали заполнять газом 04.10.2021

О начале заполнения первой нити "Северного потока - 2" сообщила компания-оператор Nord Stream 2. По ее данным, на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.
Jan. 14, 2021, ++++ file photo, tugboats get into position on the Russian pipe-laying vessel Fortuna in the port of Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Pressure is growing on President Joe Biden to take action to prevent the completion of a Russian gas pipeline to Europe that many fear will give the Kremlin significant leverage over U.S. partners and allies. (Jens Buettner/dpa via AP)

Регулятор в ФРГ получил запрос на сертификацию "Северного потока - 2" 13.09.2021

Представитель Федерального агентства по сетям сообщил DW, что ему поступили документы от компании Nord Stream 2 AG. Для начала поставок газа из РФ газопроводу требуется сертификация.
(FILES) This file photo taken on September 7, 2020 shows a road sign directing traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, north eastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Экологи не верят в возможность поставок водорода по "Северному потоку - 2" 10.09.2021

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe опасается, что запуск "Северного потока - 2" усилит зависимость от ископаемого природного газа
Bildnummer: 55856016 Datum: 26.08.2011 Copyright: imago/BildFunkMV Nordstream - Baustelle Lubmin (Ostvorpommern) am Freitag (26.08.2011) / Anlandestation für die Ostsee - Pipeline x0x Wirtschaft Versorger Ostseepipeline NEGP North European Gas Pipeline Stream Ostsee Gaspipeline Erdgas xng 2011 quer Querformat Mecklenburg/Vorpommern Deutschland Europa 2011 Wirtschaft Baustelle Erdgasleitung Lubmin Ohne Menschen Energieversorgung Rohre Rohrleitungen Anlandestation WinGas Neubau Erdgas Business Industrieanlage Bildnummer 55856016 Date 26 08 2011 Copyright Imago BildFunkMV bulding site Lubmin Ostvorpommern at Friday 26 08 2011 Import facility for the Baltic Sea Pipeline x0x Economy Supplier Baltic Pipeline NEGP North European Gas Pipeline Stream Baltic Sea Gas Pipeline Natural gas xng 2011 horizontal Landscape Mecklenburg Western Pomerania Germany Europe 2011 Economy bulding site Natural gas pipeline Lubmin without People Energy supply Tubes Pipelines Import facility WINGAS Building Natural gas Business Industrial plant

Финальная битва за "Северный поток - 2": газопровод достроен, что дальше? 10.09.2021

"Северный поток - 2" готов, сообщил "Газпром". Но для запуска газопроводу еще надо пройти две процедуры сертификации. В чем их суть и какие еще трудности могут возникнуть, объясняет DW.
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