Диверсия на "Северном потоке": новые детали пазла

Следователи в Германии продолжают интенсивно расследовать диверсию на газопроводе "Северный поток" и, похоже, вышли на новый след. Так, по крайней мере, утверждает группа журналистов из немецкой газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) и медиакомпаний NDR, WDR, а также шведской газеты Zeitung Expressen, датской Berlingske и польского онлайн-издания frontstory.pl. Журналисты параллельно ведут собственное расследование. Новый след ведет в Украину, но находки не дают ответа на вопрос, кто мог стоять за взрывами.

Круг подозреваемых стран: США, Россия, Украина, Польша

Считается, что мотивы совершить диверсию на российском газопроводе имелись у нескольких стран или групп стран - как у самой России, так и у Украины, с которой Россия воюет, а также у США и их союзников, например, Польши. Не стоит и упоминания, что до сих пор ответственность за диверсию никто на себя не взял. Но, по сути, есть три основные версии того, кто мог стоять за взрывами 26 сентября 2022 года двух ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока-2" на дне Балтийского моря в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Вторая ветка "Северного потока-2" была построена, но так и не была введена в эксплуатацию Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Руководство России придерживается первой версии - что за атакой стояли спецслужбы США. Об этом заявлял, в частности, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Эту же версию выдвинул в феврале 2023 года известный своими прошлыми расследованиями американский журналист Сеймур Херш. Правда, Херш опирается на данные лишь одного анонимного источника и, как и российские власти, не предоставил никаких фактов, говоривших в пользу его версии. Его утверждения были подвергнуты массивной критике со стороны других расследователей.

Две другие версии - причастность России и причастность граждан Украины к диверсии, некой "проукраинской" группы. И именно эти версии прежде всего проверяют сейчас немецкие следователи из генпрокуратуры ФРГ, которые с октября 2022 года взяли на себя расследование этого дела.

Польско-украинский след: снова яхта "Андромеда"

Горячий след, на который вышло следствие в Германии, может привести если не к организаторам, то к исполнителям диверсии, пишут журналисты SZ. Предполагаемые исполнители могли быть среди пассажиров яхты "Андромеда" - это та самая яхта, которая, как выяснило следствие, вышла из порта немецкого города Росток в Балтийское море в сентябре 2022 года и проходила недалеко от места диверсии. Это не очень большое - 15,5 метров в длину - небыстрое судно, где могли бы разместиться до 12 человек. На борту было, впрочем, всего шестеро: пятеро мужчин и женщина, которые, по свидетельствам очевидцев, якобы приехали на белом малотоннажном грузовике с польскими номерами.

Почему вообще "Андромеда" попала в поле зрения следствия: на одном из столиков в яхте обнаружили следы профессионально сделанной взрывчатки - как говорят следователи, "годной для применения под водой". Следователи стали искать, кто снял яхту, и обнаружили, что это сделала некая туристическая фирма Feeria Lwowa из Варшавы. Судя по выводам журналистов-расследователей, Feeria Lwowa принадлежит гражданам Украины, но фирма подставная: ни сайта, ни офиса, ни сотрудников, ни номера телефона, никаких оборотов первые четыре года существования, потом вдруг - почти три миллиона евро.

Аккурат перед таким денежным вливанием компанию перекупила некая 32-летняя гражданка Украины, которая живет в Керчи, сменила имя и получила российский паспорт. Владелица на вопрос журналистов ответила, что ничего о компании, которая ей якобы принадлежит, не знает. Руководит же Feeria Lwowa с 2021 года другая гражданка Украины - некая 55-летняя блондинка, уточняют журналисты. В разговоре по телефону она им факт управления компанией подтвердила, но больше информации не предоставила. По открытым базам данных, этой женщине принадлежат еще несколько фирм в Польше и Украине. Но немецкие следователи считают ее просто подставной фигурой.

Взрыв на газопроводе привел к массивному выбросу газа Фото: Swedish Coast Guard Handout/Anadolu Agency/picture alliance

Второй след: "Штефан Марку" - он же украинец в военной форме?

Журналисты 21 мая также сообщили, что следствие в ФРГ идет и по еще одному следу, который ведет в Украину. Пассажиры "Андромеды" показали арендатору яхты свои паспорта - поддельные, уверено следствие. Одного из них звали "Штефан Марку" и был он якобы гражданином Румынии. Найти его оказалось сложно: людей с таким именем в Румынии очень много, но у них либо есть алиби, либо данные с показанным в Ростоке паспортом не сходятся.

Но журналисты уверены, что нашли "Штефана", и это якобы 26-летний украинец - вероятно, как они пишут, военнослужащий ВСУ. Правда, источники журналистов рассказали о нем, что он не покидал Украину осенью прошлого года, но тем не менее следствие считает его вероятным пассажиром "Андромеды". Помимо него в расследовании фигурирует и мужчина родом из Одессы, который мог быть причастен ко всей операции, но как помощник и организатор. Следствию он тоже известен, добавляют журналисты.

Версии и ложные версии взрывов на "Северных потоках"

Группа журналистов, опубликовавшая свое предварительное расследование, не скрывает от читателей открытые вопросы, нестыковки и даже ложные версии, которые, возможно, разрабатывает прокуратура ФРГ и они сами. Возможно ли было выполнить всю операцию, используя только одну небольшую гражданскую яхту, куда едва ли могла поместиться необходимая взрывчатка? По оценкам экспертов, для взрывов на трех нитках газопровода потребовалось от тонны до полутора тонн взрывчатых веществ.

Могла ли (остальная) взрывчатка ждать "Андромеду" где-то в открытом море? Был ли кто-то из пассажиров обучен подводным саботажным операциям? Не может ли, наконец, путешествие "Андромеды" быть одним большим отвлекающим маневром чьих-то спецслужб, а именно России? Тем более, что следствие исходит из того, что без государственного участия такую диверсию было не осуществить.

Версия о причастности России к диверсии на "Северных потоках"

Новые детали, которыми 21 мая поделилась группа расследователей, не противоречат другой версии - что за актом саботажа стояла Москва. Журналисты не делают на этот счет выводов, лишь напоминая базовые факты, - что в момент атаки на трубопроводы в районе находилось много российских судов, в том числе военных. В частности, к месту происшествия направлялись военные суда РФ с оборудованием для установки взрывных устройств. Об этом писал немецкий новостной портал t-online, проведя расследование, в котором опирался на информацию, полученную от источников в структурах безопасности, а также на открытые данные. Эти же сведения позже распространили следователи Швеции и Дании, которые ведут свое расследование. Начатые 19 сентября 2022 года крупные маневры российского Балтийского флота могли служить прикрытием для операции - к этому предположению t-online присоединялись ранее многие другие эксперты.

Еще одно судно было недалеко от места взрыва в тот момент: греческий танкер "Minerva" Фото: Marjan Stropnik/MarineTraffic.com

Но немецкие следователи считают "российский" след скорее "холодным", чем "горячим", пишет группа западных СМИ, опубликовавшая последнее расследование на эту тему. Следователи генпрокуратуры ФРГ вместе с бундесвером проверили передвижения на Балтийском море и после в том числе анализа спутниковых снимков не видят доказательств участия российских судов в диверсии, пишут они. Наконец, следователям до сих пор не понятно, зачем Москве могло бы понадобиться атаковать собственный газопровод, когда достаточно закрутить вентиль.

То, что "Газпром" в результате форс-мажора, которым являлись взрывы, мог избавиться от многомиллиардных исков западных партнеров, следствие не учитывает или не считает значимым, как и тот факт, что взорваны были только те трубы, по которым у российской компании были обязательства. Так, удивительным образом последняя нитка "Северного потока - 2", которая не была сертифицирована в ФРГ из-за российской военной агрессии против Украины, осталась нетронутой.

Наконец, сами следователи не скрывают, что еще летом западные спецслужбы перехватили переписку российских спецслужб, в которой говорилось о плане забросить неких украинцев в Швецию для того, чтобы те там сняли яхту и совершили диверсию на газопроводе. Но эта информация не была воспринята всерьез, пишут журналисты. И добавляют: а жаль. Подтверждений того, что Россия могла подкинуть следователям ложный след, нет, говорится со ссылкой на заявление генерального прокурора Петера Франка (Peter Frank) в феврале 2023 года.

Следствие в ФРГ не хочет поднимать скандал?

Генпрокуратура ФРГ не ответила на запрос журналистов о том, отправляли ли следователи просьбы об оказании юридической помощи в Киев. Но, по данным SZ, этого не происходило, видимо, из тактических соображений: недостаточного доверия к коллегам в Польше и Украине и нежелания спугнуть подозреваемых.

Наконец, не исключают журналисты и попытку проявить политический такт и не создавать лишний скандал. Подозрения немецких следователей пали на граждан Украины, которая защищает свою территорию от российского вторжения. После выхода расследования в самой генпрокуратуре ФРГ в понедельник, 22 мая, не стали комментировать новые журналистские находки, сославшись на то, что следствие еще идет, и следствие не может "сделать в настоящее время подкрепленные фактами утверждения, в особенности о государственной причастности" к диверсии.

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