Российские суда занимаются шпионажем в водах Северной Европы

Исследовательские суда РФ шпионят за критический инфраструктурой в североевропейском регионе. В их поле зрения находятся ветропарки, газопроводы и интернет-кабели, сообщили скандинавские СМИ.

Россия с помощью исследовательских судов шпионит за критической инфраструктурой в водах стран Северной Европы. Целью российской военной программы является выявление позиций расположенных на шельфе ветропарков, а также газопроводов, электро- и интернет-кабелей в районе Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, сообщили журналисты-расследователи скандинавских радиостанций SVT, NRK, DR и Yle в среду, 19 апреля.

В целом, журналисты обнаружили около 50 судов, которые на протяжении последних десяти лет совершали подозрительные действия. Это исследовательские и грузовые суда, рыболовные траулеры и яхты.

Подрыв газопроводов "Северный поток"

В конце сентября прошлого года в окрестностях датского острова Борнхольм в Балтийском море были подорваны газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2". Это вызвало течь на четырех участках трубопроводов. Власти полагают, что взрывы стали результатом диверсии. Несмотря на расследование, предпринятое властями Дании, Швеции и Германии, дор сих пор неясно, кто виновен в этих взрывах.

В совместном расследовании "Теневая война" журналисты SVT, NRK, DR и Yle отмечают, что российские суда регулярно заходят в воды стран Северной Европы. При этом суда, вызвавшие подозрения, ходили с отключенными транспондерами, чтобы не попасть на радары.

Спецслужбы и эксперты полагают, что Россия таким образом готовила акты саботажа, чтобы иметь возможность парализовать электроснабжение Северной Европы, пишут журналисты. Посол России в Норвегии подчеркнул, что российские моряки имеют право заходить в береговую зону Норвегии.

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