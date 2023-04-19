  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Ветропарки в Балтийском море - один из объектов наблдюдения российских судов
Ветропарки в Балтийском море - один из объектов наблдюдения российских судовФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Российские суда занимаются шпионажем в водах Северной Европы

Сергей Ромашенко
54 мин. назад

Исследовательские суда РФ шпионят за критический инфраструктурой в североевропейском регионе. В их поле зрения находятся ветропарки, газопроводы и интернет-кабели, сообщили скандинавские СМИ.

https://p.dw.com/p/4QIdB

Россия с помощью исследовательских судов шпионит за критической инфраструктурой в водах стран Северной Европы. Целью российской военной программы является выявление позиций расположенных на шельфе ветропарков, а также газопроводов, электро- и интернет-кабелей в районе Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, сообщили журналисты-расследователи скандинавских радиостанций SVT, NRK, DR и Yle в среду, 19 апреля.

В целом, журналисты обнаружили около 50 судов, которые на протяжении последних десяти лет совершали подозрительные действия. Это исследовательские и грузовые суда, рыболовные траулеры и яхты.

Подрыв газопроводов "Северный поток"

В конце сентября прошлого года в окрестностях датского острова Борнхольм в Балтийском море были подорваны газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2". Это вызвало течь на четырех участках трубопроводов. Власти полагают, что взрывы стали результатом диверсии. Несмотря на расследование, предпринятое властями Дании, Швеции и Германии, дор сих пор неясно, кто виновен в этих взрывах.

В совместном расследовании "Теневая война" журналисты SVT, NRK, DR и Yle отмечают, что российские суда регулярно заходят в воды стран Северной Европы. При этом суда, вызвавшие подозрения, ходили с отключенными транспондерами, чтобы не попасть на радары.

Спецслужбы и эксперты полагают, что Россия таким образом готовила акты саботажа, чтобы иметь возможность парализовать электроснабжение Северной Европы, пишут журналисты. Посол России в Норвегии подчеркнул, что российские моряки имеют право заходить в береговую зону Норвегии.

Смотрите также:

"Северный поток": тайна взрывов разгадана?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Тайна подрыва "Северных потоков" близка к разгадке? Следы ведут на датский остров

Тайна подрыва "Северных потоков" близка к разгадке? Следы ведут на датский остров

Кто организовал и осуществил диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2"? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, но история чуть ли не каждый день обрастает новыми подробностями. Предположительно, найдена яхта, с которой была совершена диверсия. В Германии требуют обнародовать больше информации о промежуточных итогах расследования.
11 марта 2023 г.30:09 мин.
external

Что в Германии скрывают о Северном потоке: коррупционный скандал и расследование взрывов газопровода. DW Новости (03.03.2023)

Что в Германии скрывают о Северном потоке: коррупционный скандал и расследование взрывов газопровода. DW Новости (03.03.2023)

В Германии продолжает разгораться коррупционный скандал, связанный со строительством "Северного потока-2". В центре внимания - глава земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.
3 марта 2023 г.31:54 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президенты Израиля, Польши и Германии в Варшаве в 80-ю годовщину восстания в Варшавском гетто

Штайнмайер попросил в Варшаве прощения за деяния нацистов

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание ФСБ в Москве

Адвокат Смирнов: Из закона не понять, что в РФ - госизмена

Адвокат Смирнов: Из закона не понять, что в РФ - госизмена

Правосудие и закон21 ч. назад
external

Бен Ходжес о контрнаступлении ВСУ

Бен Ходжес о контрнаступлении ВСУ

Политика21 ч. назад03:10 мин.
Владимир Кара-Мурза в московском суде

"Безнадежное положение критиков войны": СМИ ФРГ о Кара-Мурзе

"Безнадежное положение критиков войны": СМИ ФРГ о Кара-Мурзе

Политика24 ч. назад
Карикатура - молодой человек оборачивается на висящий на столбе знак с изображением большого, следящего за ним глаза.

Видеонаблюдение в Москве: призывникам не скрыться?

Видеонаблюдение в Москве: призывникам не скрыться?

Политика24 ч. назад
Тележка в супермаркете с упаковками стриального порошка Persil концерна Henkel

Гигант бытовой химии Henkel уже целый год "уходит из России"

Гигант бытовой химии Henkel уже целый год "уходит из России"

Экономика и бизнес11 ч. назад
Пшеничное поле

Почему Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы автотранспортом

Почему Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы автотранспортом

Конфликты12 ч. назад
На главную страницу