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Тральщик-искатель мин Dillingen ВМС ФРГ
Тральщик-искатель мин Dillingen ВМС ФРГФото: FILIP SINGER/EPA-EFE
ПолитикаГермания

Полиция Германии начала расследование по "Северным потокам"

Александра Иванова
12 мин. назад

К датскому острову Борнхольм отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами, которые должны задокументировать повреждения труб газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

https://www.dw.com/ru/policia-frg-nacala-rassledovanie-po-uteckam-na-severnyh-potokah/a-63384788

Федеральная полиция Германии приступила к выяснению обстоятельств, при которых в конце сентября произошли повреждения на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Как сообщают в воскресенье, 9 октября, общественно-правовые медиакомпании WDR и NDR со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакций письмо Минобороны Германии в адрес комитета по обороне в бундестаге, исследовательская группа, сформированная из служащих федеральной полиции Германии и бундесвера, отправилась в Балтийское море, чтобы обследовать место происшествия.

Из документа следует, что глава федеральной полиции ФРГ Дитер Роман (Dieter Romann) на прошлой неделе направил в бундесвер запрос о "помощи в получении представления о повреждениях на пролегающих в Балтийском море газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

После "оценки имеющихся для этого ресурсов у Военно-морских сил (ВМС) и правовой проверки министерства обороны" запрос удовлетворили.

Указывается, что в миссии принимают участие два судна германских ВМС: тральщик-искатель мин Dillingen и многоцелевой корабль Mittelgrund. 7 октября они вышли в море с военно-морских баз в Киле и Эккернфёрде и направились к датскому острову Борнхольм - в зону, где произошли повреждения газопроводов. На борту этих судов находятся водолазы, которые должны будут задокументировать повреждения труб.

Версия о саботаже в отношении "Северных потоков"

На данный момент предполагается, что четыре повреждения труб "Северных потоков" стали результатом саботажа. Однако кто именно несет за него ответственность - не ясно. Неделей ранее к расследованию обстоятельств произошедшего приступили власти Швеции, которые направили к месту инцидента подводную лодку.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) указал в интервью газете Bild am Sonntag 2 октября, что повреждения "Северных потоков" могли быть следствием уголовного преступления, расследованием которого может заняться генеральная прокуратура Германии.

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