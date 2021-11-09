"Северный поток" - магистральный газопровод между Россией и Германией, проложенный по дну Балтийского моря.
Газопровод "Северный поток" (Nord Stream) протяженностью 1224 км проходит от Выборга до немецкого города Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания). На сегодняшний день "Северный поток" самый протяженный подводный газопровод в мире. Оператором является компания Nord Stream AG.
Прокладка трубопровода начата в апреле 2010 года, коммерческая поставка газа - 8 октября 2012 года. Проектная пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Суммарные инвестиции в проект составили 7,4 млрд евро. Ведутся работы по строительству второй очереди газопровода "Северный поток - 2", вызывающей резкое сопротивление Украины, других стран-транзитеров российского газа и США. С российской стороны реализацией обоих проектов занимается концерн "Газпром".
Северный поток-2 достроен, но пока не заработал. Кремль надеется на ускоренную сертификацию проекта. Эксперты считают, что "Газпром" усиливает давление на рынок. Поставки газа в Европу снижаются, хотя спрос и цены остаются на очень высоком уровне. На днях фактически был приостановлен транзит по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу. Почему это так взволновало европейских экспертов?
Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.
Газпром контролирует примерно четверть мощностей газохранилищ в Германии. С чем связано неожиданное указание президента РФ главе "Газпрома" заполнить газохранилища в Германии и Австрии, которые до сих пор оставались почти пустыми?
Весь последний месяц Европу лихорадит от цен на газ, которые по сей день экстремально высокие. На Западе уверены: ситуация эта возникла во многом из-за "газового покера Путина", ведь европейские газохранилища "Газпрома" до последнего момента оставались почти пустыми. Но на этой неделе Путин дал отмашку нарастить запасы газа в европейских хранилищах. Почему? Об этом - в нашем сегодняшнем выпуске.
"Нафтогаз" Украины хочет участвовать в процессе сертификации Северного потока-2. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил в интервью DW, почему это возможно. Топ-менеджер по-прежнему уверен, что у Киева еще есть шанс помешать планам "Газпрома" запустить уже достроенный "Северный поток-2".