Газопровод "Северный поток"

Газовый покер Путина: цены на газ и "Северный поток-2". DW Новости (29.10.2021)

Весь последний месяц Европу лихорадит от цен на газ, которые по сей день экстремально высокие. На Западе уверены: ситуация эта возникла во многом из-за "газового покера Путина", ведь европейские газохранилища "Газпрома" до последнего момента оставались почти пустыми. Но на этой неделе Путин дал отмашку нарастить запасы газа в европейских хранилищах. Почему? Об этом - в нашем сегодняшнем выпуске.