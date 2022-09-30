США: Пока неясно, кто виновен в утечках на "Северном потоке"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока еще слишком рано спекулировать о том, кто может стоять за повреждением газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". "В отношении нападения или повреждения трубопроводов сейчас, мне кажется, много спекуляций. Но, откровенно говоря, до проведения полного расследования никто по-настоящему не сможет с уверенностью определить, что произошло", - сказал он на пресс-конференции на Гавайских островах в четверг, 29 сентября.

По словам Остина, накануне он обсудил случившееся со своим коллегой из Дании, и тот "сказал ему, что понадобится несколько дней для формирования подходящей команды для того, чтобы осмотреть места происшествия и попытаться определить, насколько это возможно, что на самом деле произошло". "До получения дополнительной информации или проведения дальнейшего анализа мы не будем спекулировать о том, кто может нести ответственность", - резюмировал глава Пентагона.

Об утечках на двух нитках "Северного потока" и одной нитке "Северного потока - 2" стало известно 26 сентября. Власти Евросоюза склоняются к версии о том, что трубопроводы были повреждены намеренно. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции. Спецслужбы Германии предполагают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. По их мнению, если газопроводы не починить быстро, то они могут навсегда выйти из строя.

Смотрите также: