  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд ОстинФото: Thomas Lohnes/Getty Images
ПолитикаСША

США: Пока неясно, кто виновен в утечках на "Северном потоке"

Сергей Ромашенко
8 мин. назад

Министр обороны США Остин призвал дождаться результатов расследования. Без них никто не сможет определить, что на самом деле произошло, пояснил он.

https://www.dw.com/ru/pentagon-poka-rano-govorit-kto-vinoven-v-uteckah-na-severnom-potoke/a-63291834

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока еще слишком рано спекулировать о том, кто может стоять за повреждением газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". "В отношении нападения или повреждения трубопроводов сейчас, мне кажется, много спекуляций. Но, откровенно говоря, до проведения полного расследования никто по-настоящему не сможет с уверенностью определить, что произошло", - сказал он на пресс-конференции на Гавайских островах в четверг, 29 сентября.

По словам Остина, накануне он обсудил случившееся со своим коллегой из Дании, и тот "сказал ему, что понадобится несколько дней для формирования подходящей команды для того, чтобы осмотреть места происшествия и попытаться определить, насколько это возможно, что на самом деле произошло". "До получения дополнительной информации или проведения дальнейшего анализа мы не будем спекулировать о том, кто может нести ответственность", - резюмировал глава Пентагона.

Об утечках на двух нитках "Северного потока" и одной нитке "Северного потока - 2" стало известно 26 сентября. Власти Евросоюза склоняются к версии о том, что трубопроводы были повреждены намеренно. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции. Спецслужбы Германии предполагают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. По их мнению, если газопроводы не починить быстро, то они могут навсегда выйти из строя.

Смотрите также:

Запад назвал причину ЧП на Балтике

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Северному потоку" - конец? Прогнозы ядерной эскалации РФ и США. "DW Новости" (29.09.2022)

"Северному потоку" - конец? Прогнозы ядерной эскалации РФ и США. "DW Новости" (29.09.2022)

На подводных газопроводах в Балтийском море обнаружена 4-я утечка, на одной из ниток "Северного потока-2". Правительства европейских стран пытаются установить причины утечек, в ЕС и НАТО склоняются к версии о преднамеренном саботаже. Конкретный виновник при этом не называется. Некоторые западные эксперты подозревают за происшествием Россию, рассматривается и причастность к аварии Украины.
Политика
13 ч. назад
37:49 мин.
external

Трубопроводы вместо пушек и танков: Путин хочет заморозить Европу? (07.09.2022)

Трубопроводы вместо пушек и танков: Путин хочет заморозить Европу? (07.09.2022)

Владимир Путин пригрозил ЕС прекратить поставки нефти, газа и мазута. И добавил: "Мерзни, мерзни волчий хвост".
Политика
7 сентября 2022 г.
02:52 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Одна из центральных улиц Херсона после ракетного удара российских войск

Путин подписал указы о "независимости" двух областей Украины

Конфликты
8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Экс-корреспондент DW в Москве Юлия Вишневецкая (фото из архива)

Ночной суд и 5 суток: что известно об аресте Вишневецкой

Ночной суд и 5 суток: что известно об аресте Вишневецкой

Свобода прессы
14 ч. назад
Карикатура - мусор на дне морском и морская звезда перед разорванной трубой "Северный поток" "говорят": "Честное слово - это не мы".

Авария на "Северном потоке": кто точно не устроил диверсию

Авария на "Северном потоке": кто точно не устроил диверсию

Политика
14 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Новые санкции ЕС. Беспощадная мобилизация. DW Новости Шоу

Новые санкции ЕС. Беспощадная мобилизация. DW Новости Шоу

Политика
15 ч. назад
59:18 мин.
Дмитрий Навоша во время интервью DW

"Придут за всеми". Навоша о заочном суде над ним в Беларуси

"Придут за всеми". Навоша о заочном суде над ним в Беларуси

Права человека
15 ч. назад
Прохождение КПП на границе Казахстана и РФ

Как в Казахстане принимают бегущих от мобилизации россиян

Как в Казахстане принимают бегущих от мобилизации россиян

Конфликты
16 ч. назад
Флаги ЕС

Депутаты Европарламента нашли способ борьбы с пропагандой РФ

Депутаты Европарламента нашли способ борьбы с пропагандой РФ

Общество
15 ч. назад
На главную страницу