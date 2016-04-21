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Немецкие острова
Публикации по теме
Тематическая страница DW "Немецкие острова в Балтийском море и Северном море".
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире
Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире
Пляжи острова Зюльт попали в сотню лучших мире по версии путеводителя Lonely Planet.
Туризм
01.02.2024
1 февраля 2024 г.
14 фото
Не могут найти! Живописному острову требуется машинист
Не могут найти! Живописному острову требуется машинист
На немецком острове Вангероге вновь ищут машиниста для здешней узкоколейки Deutsche Bahn.
Туризм
15.11.2023
15 ноября 2023 г.
Бальтрум - немецкий остров без машин и названий улиц
Бальтрум - немецкий остров без машин и названий улиц
Очень маленький остров, вызывающий большую любовь - так говорят о Бальтруме здешние жители.
Туризм
09.06.2023
9 июня 2023 г.
Остров Рюген за один день
Остров Рюген за один день
Рюген - самый большой по площади немецкий остров и один из самых популярных туристических регионов Германии.
Туризм
27.03.2023
27 марта 2023 г.
Балтийский остров Пёль - ландшафты и пейзажи
Балтийский остров Пёль - ландшафты и пейзажи
Первые немецкие поселенцы прибыли на этот остров в Висмарской бухте в 1210 году. | 16 фотографий
Туризм
16.10.2022
16 октября 2022 г.
Шпикерог - любимый остров немецких президентов
Шпикерог - любимый остров немецких президентов
Постоянными гостями этого немецкого острова были три президента Германии. | 16 фотографий
Туризм
22.07.2022
22 июля 2022 г.
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В 1947 году на Гельголанде произвели самый мощный в истории неядерный взрыв. | 20 фотографий
Туризм
15.07.2022
15 июля 2022 г.
Герхарт Гауптман - король острова Хиддензе
Писатель Герхарт Гауптман очень не хотел, чтобы его остров становился мировым курортом. Он ценил здешнюю тишину.
Туризм
21.04.2016
21 апреля 2016 г.