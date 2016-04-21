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Немецкие острова

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Тематическая страница DW "Немецкие острова в Балтийском море и Северном море".

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Контекст

Люди в лодке

Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире

Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире

Пляжи острова Зюльт попали в сотню лучших мире по версии путеводителя Lonely Planet.
Туризм1 февраля 2024 г.14 фото
Остров Вангероге

Не могут найти! Живописному острову требуется машинист

Не могут найти! Живописному острову требуется машинист

На немецком острове Вангероге вновь ищут машиниста для здешней узкоколейки Deutsche Bahn.
Туризм15 ноября 2023 г.
Морж на острове Бальтрум

Бальтрум - немецкий остров без машин и названий улиц

Бальтрум - немецкий остров без машин и названий улиц

Очень маленький остров, вызывающий большую любовь - так говорят о Бальтруме здешние жители.
Туризм9 июня 2023 г.
Бинц

Остров Рюген за один день

Остров Рюген за один день

Рюген - самый большой по площади немецкий остров и один из самых популярных туристических регионов Германии.
Туризм27 марта 2023 г.
Остров Пёль

Балтийский остров Пёль - ландшафты и пейзажи

Балтийский остров Пёль - ландшафты и пейзажи

Первые немецкие поселенцы прибыли на этот остров в Висмарской бухте в 1210 году. | 16 фотографий
Туризм16 октября 2022 г.
На конях - по широкому песчаному пляжу на острове Шпикерог

Шпикерог - любимый остров немецких президентов

Шпикерог - любимый остров немецких президентов

Постоянными гостями этого немецкого острова были три президента Германии. | 16 фотографий
Туризм22 июля 2022 г.
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Герхарт Гауптман

Герхарт Гауптман - король острова Хиддензе

Писатель Герхарт Гауптман очень не хотел, чтобы его остров становился мировым курортом. Он ценил здешнюю тишину.
Туризм21 апреля 2016 г.