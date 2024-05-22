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На бывшем острове Екатерины II закрыли редкую вакансию

Канал DW в Telegram "Что там у немцев?"
22 мая 2024 г.

Немецкий остров Вангероге в Северном море нашел нового смотрителя маяка. На вакансию претендовало около 1100 человек.

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Даниэль Йоххайм около маяка на острове Вангероге
Даниэль Йоххайм около своего нового места работыФото: Jörn Hüneke/dpa/picture alliance

37-летний Даниэль Йоххайм (Daniel Jochheim) из земли Северный Рейн - Вестфалия с 1 июня приступит к работе своей мечты на немецком острове Вангероге в Северном море. Он станет смотрителем здешнего Старого маяка. "Получить такую работу - для меня все равно что выиграть в лотерею", - говорит Йоххайм.

Как отмечает канал DW в Telegram "Что там у немцев", обычно поиск и нахождение нового смотрителя не является большим событием, но, попав в СМИ, объявление о вакансии на Вангероге вызвало огромный интерес по всей Германии. На него откликнулись около 1100 человек.

Остров Вангероге (Wangerooge)
Вангероге - самый восточный из Восточно-Фризских островов, расположенных в Северном море вдоль побережья Нижней СаксонииФото: Ingo Wagner/dpa/picture alliance

Редкая профессия - смотритель маяка

Одержавший победу в нешуточной конкурентной борьбе Даниэль уже приступил к усиленной физподготовке в рамках новой должности. Ведь помимо продажи билетов и сувенирной продукции ему по меньшей мере дважды в день предстоит подниматься по 161 ступеньке на смотровую площадку 39-метрового маяка. Жить новый смотритель планирует неподалеку от места работы, в специально отведенной для его семьи муниципальной квартире на острове.

Более 50 лет маяк на острове Вангероге в Нижней Саксонии использовался только как смотровая площадка, потом был закрыт на реставрацию и теперь снова открывается для посетителей.

Остров Вангероге
Старый маяк на острове ВангерогеФото: Michael Narten/picture alliance

Острове Вангероге и Екатерина II

Отметим, что официальный статус морского курорта остров Вангероге получил в 1804 году - в тот короткий период, когда здешнее владение Йевер (Herrschaft Jever) принадлежало российской короне.

В 1793 году эти земли унаследовала от брата российская императрица Екатерина II - урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Позже после окончания Наполеоновских войн царь Александр I уступил это владение своим немецким родственникам - герцогам Ольденбурга.

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