Деревня Александровка в Потсдаме - как и почему была создана

Русская колония Александровка находится в Потсдаме недалеко от знаменитого дворца Сан-Суси. Она появилась здесь в первой половине XIX века. | 18 фотографий

В Берлине есть площадь Александерплац - та самая, на которой стоит Берлинская телебашня. По соседству в Потсдаме находится поселение Александровка. Что между ними общего? Оба места напоминают о тесной дружбе между прусским королем Фридрихом Вильгельмом III и российским императором Александром I. На иллюстрации выше они вместе с императором Австрии Францем I въезжают в освобожденный Лейпциг 19 октября 1813 года…

Всемирное наследие в Потсдаме

Дом номер восемь в Александровке Фото: DW/Maksim Nelioubin

Русское поселение Александровка (Russische Kolonie Alexandrowka) расположено в Потсдаме на полпути между знаменитой королевской резиденцией Сан-Суси и Мраморным дворцом. Все они входят в число здешних достопримечательностей, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для кого построили эти деревянные дома и каменную церковь, словно перенесенные в Германию из-под Петербурга, Москвы или Твери?

Пруссия и Россия

Союзники въезжают в Париж в 1814 году. Алексей Кившенко (1851-1895), 1880 год Фото: picture-alliance/akg-images

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить некоторые моменты европейской истории первой четверти XIX века и российско-прусских отношений, решающую роль в которых играли дружба и глубокая симпатия между двумя монархами. О важности этих связей говорит уже хотя бы тот факт, что в 1825 году после смерти Александра I при дворе в Потсдаме был объявлен трехнедельный государственный траур.

Александр I

Император Александр I. Портрет работы Франсуа Жерара (1770-1837) Фото: picture-alliance/akg-images

Александр I (1777-1825) взошел на трон в 1801 году. На годы его правления пришлись войны с Турцией, Персией, Швецией и наполеоновской Францией. После Отечественной войны 1812 года он встал во главе коалиции против Наполеона, а затем сыграл одну из ключевых ролей на Венском конгрессе. В Москве в честь этого царя назван Александровский сад, в Петербурге - установлена колонна на Дворцовой площади.

Фридрих Вильгельм III

Рисунок 1896 года из серии, посвященной королеве Луизе. Вольдемар Фридрих (1846-1910) Фото: picture-alliance/akg-images

Фридрих Вильгельм III (1770-1840) здесь изображен во время отдыха c детьми и супругой Луизой на Павлиньем острове. На престоле этот представитель династии Гогенцоллернов находился более четырех десятилетий. В 1806 году после поражения от Наполеона Пруссия оказалась на грани исчезновения, но позже реформы, проведенные при этом короле, заложили основы модернизации прусского государства.

Встреча в Мемеле

Принцесса Шарлотта, будущая императрица Александра Федоровна

Первая встреча Александра I и Фридриха Вильгельма III состоялась в 1802 году в Мемеле, ныне - Клайпеда, куда царь был приглашен на маневры. Одной дружбой монархов дело не ограничится. В 1817 году прусская принцесса Шарлотта выйдет замуж за брата Александра I - будущего царя Николая I. В историю она войдет под именем Александры Федоровны, а Фридрих Вильгельм III будет приходиться дедушкой Александру II.

"Платоническое кокетство"

Встреча королевы Луизы и царя Александра I 10 ноября 1802 года. Гравюра работы Иоганна Фридриха Болта (1769-1836) по картине 1805 года Фото: picture-alliance/akg-images

Пути Александра I и Фридриха Вильгельма III пересекутся в самых разных местах Европы более тридцати раз. Особую роль в сближении двух правящих домов сыграла королева Луиза (1776-1810), красота и обаяние которой произвели сильное впечатление на российского гостя уже при первом знакомстве в Мемеле, положившем начало их "платоническому кокетству".

Политический жест

Символическая встреча в Потсдаме в 1805 году. Рисунок Карла Рёхлинга (1855-1920) Фото: picture-alliance/akg-images

Важное событие для союза двух государств произошло в 1805 году в Потсдаме, где Александр I пожелал посетить усыпальницу Фридриха Великого. Стоя тогда перед саркофагом в Гарнизонной церкви, монархи подали друг другу руки. Жест стал символом нового политического альянса. Именно в честь этого визита в Пруссию именем царя была названа площадь Александерплац, в то время - главная в Берлине.

Тильзитское свидание

Встреча Наполеона и Александра I 25 июня 1807 года Фото: picture-alliance/Mary Evans Picture Library

Первое серьезное испытание новой дружбе предстояло уже в 1806 году, после того как Наполеон занял Берлин и Потсдам. Следуя своему слову, царь вступил в войну на стороне Пруссии. Однако разгром русской армии при Фридланде и начало русско-турецкой войны привели к подписанию Тильзитского мира 1807 года. Условия были приняты во время встречи Наполеона и Александра I на плоту посредине реки Неман.

"Прусская Мадонна"

Наполеон, Александр I, королева Пруссии Луиза, Фридрих Вильгельм III в 1807 году в Тильзите. Николя Госс (1787-1878) Фото: public domain/Nikolas Gosse

В результате Тильзитского мира Пруссия теряла половину территорий. Королева Луиза пыталась повлиять на переговоры, несмотря на глубокую неприязнь к французскому императору. Как написал Наполеон, она была "действительно обворожительна", но результатов их разговор не принес. Луиза скоропостижно скончается всего через несколько лет, оставшись в памяти народа молодой и красивой - "Прусской Мадонной ".

Новая война

Прусские солдаты в Мемеле после поражения в 1807 году. Справа - Фридрих Вильгельм III и королева Луиза. Рисунок Карла Рёхлинга Фото: picture-alliance/akg-images

В 1812 году, готовясь напасть на Россию, Наполеон навязал Пруссии союзнический договор, по которому она должна была предоставить для этой войны 20-тысячное вспомогательное войско. Другого выхода у Фридриха Вильгельма III не было. Он объяснил это в письме Александру I и обещал, что прусский корпус будет проявлять максимальную сдержанность. Прусские войска были дислоцированы в районе Риги.

Солдатские песни

Историческая реконструкция Бородинской битвы в 2012 году Фото: DW/Karen Percy

В начале войны 1812 года в плен этого корпуса попало около 500 русских воинов. Уже вскоре их отправили в Пруссию. Совершенно случайно Фридрих Вильгельм III, проезжавший мимо русских пленных, услышал их солдатские песни и был ими сразу очарован. Король приказал отобрать лучших певцов и препроводить их в Потсдам.

Военный хор

Фридрих Вильгельм III. Рисунок 1815 года Фото: picture-alliance/akg-images

Монарх любил хоровую музыку. Особенно по душе в русских песнях ему пришлись задумчивость и меланхоличность. В Потсдаме из пленных был сформирован русский военный хор - для выступлений перед самим королем и поддержания боевого духа в походах. Хор состоял из четырех фельдфебелей, трех унтер-офицеров и четырнадцати рядовых. Всего - 21 человек.

Разргром Наполеона

Остатки Великой армии Наполеона покидают Россию в 1812 году. Рисунок Карла Рёхлинга Фото: picture-alliance/akg-images

Тем временем в октябре 1812 года Наполеон начал отступление из России. 30 декабря была подписана Таурогенская конвенция о нейтралитете прусского войска. Этот договор на свой страх и риск без санкции Фридриха Вильгельма III заключил генерал Йорк фон Вартенбург. Конвенция открыла русской армии путь в Восточную Пруссию и стала сигналом к росту антифранцузского движения в прусских землях.

В начале 1813 года события развивались быстро. Свой вклад в победу внесла русская зима. Уже в феврале Россия и Пруссия подписали Калишский союзный договор. По нему Россия обязалась направить против Наполеона 150 тысяч солдат, Пруссия - 80 тысяч. Еще через две недели Фридрих Вильгельм III официально объявил Франции войну. 24 апреля прусский король и российский император совместно въехали в Дрезден…

Солдатский хор остается в Пруссии

Известие о победе антифранцузской коалиции в Битве народов под Лейпцигом (16-19 октября 1813 года) Фото: picture-alliance/akg-images

Далее последуют Битва народов под Лейпцигом, совместное прибытие Александра I и Фридриха Вильгельма III на Венский конгресс, Битва при Ватерлоо, но мы вернемся к нашим русским певчим солдатам, попавшим в Потсдам. Как складывались их судьбы? После заключения Калишского союзного договора царь Александр I согласился на их дальнейшую службу в Пруссии, удовлетворив просьбу своего друга.

В составе прусского Первого гвардейского полка они участвовали во всех походах 1813-1814 годов, а в 1815 году после "Ста дней Наполеона" дошли до Парижа. Как и другие подразделения, хор понес тогда численные потери. Чтобы обеспечить его дальнейшее существование,Александр I направил в Потсдам пополнение - семь гренадеров из русского полка - кстати, названного в честь Фридриха Вильгельма III.

Мирная жизнь

Деревянная скульптура в Александровке Фото: DW/Maksim Nelioubin

В Потсдаме русские певцы на службе прусской короны жили на квартирах у горожан, получая жалование и довольствие в своем полку. Почти все уже имели здесь семьи. Они выступали на офицерских праздниках, а также при дворе - регулярно до 1826 года. К этому времени из-за смертей и по другим причинам численность хора вновь сократилась всего до двенадцати человек.

Александра Федоровна

Портрет императрицы Александры Федоровны. А. Малюков, 1836 год Фото: gemeinfrei; A. Malyukov / Малюков, А/WIKIPEDIA

Для Фридриха Вильгельма III в последний раз они спели в 1830 году. Затем русские солдаты были освобождены от этих своих обязанностей. На следующее выступление хор соберется через четыре года, когда к себе на родину в Потсдам вновь приедет погостить императрица Александра Федоровна.

Александровка

Ворота в сад одного из домов в Александровке Фото: DW/Maksim Nelioubin

К этому времени русские певчие солдаты прусского короля уже будут жить в похожих на избы деревянных домах, построенных для них на казенные средства. По замыслу Фридриха Вильгельма III, русская колония Александровка в Потсдаме должна будет увековечить память о друге и союзнике - императоре Александре I.

Об истории и сегодняшнем дне этой достопримечательности мы расскажем во второй части репортажа.