Деревня Александровка в Потсдаме - как и почему была создана
Максим Нелюбин
Русская колония Александровка находится в Потсдаме недалеко от знаменитого дворца Сан-Суси. Она появилась здесь в первой половине XIX века. | 18 фотографий
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В Берлине есть площадь Александерплац - та самая, на которой стоит Берлинская телебашня. По соседству в Потсдаме находится поселение Александровка. Что между ними общего? Оба места напоминают о тесной дружбе между прусским королем Фридрихом Вильгельмом III и российским императором Александром I. На иллюстрации выше они вместе с императором Австрии Францем I въезжают в освобожденный Лейпциг 19 октября 1813 года…
Всемирное наследие в Потсдаме
Русское поселение Александровка (Russische Kolonie Alexandrowka) расположено в Потсдаме на полпути между знаменитой королевской резиденцией Сан-Суси и Мраморным дворцом. Все они входят в число здешних достопримечательностей, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для кого построили эти деревянные дома и каменную церковь, словно перенесенные в Германию из-под Петербурга, Москвы или Твери?
Пруссия и Россия
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить некоторые моменты европейской истории первой четверти XIX века и российско-прусских отношений, решающую роль в которых играли дружба и глубокая симпатия между двумя монархами. О важности этих связей говорит уже хотя бы тот факт, что в 1825 году после смерти Александра I при дворе в Потсдаме был объявлен трехнедельный государственный траур.
Александр I
Александр I (1777-1825) взошел на трон в 1801 году. На годы его правления пришлись войны с Турцией, Персией, Швецией и наполеоновской Францией. После Отечественной войны 1812 года он встал во главе коалиции против Наполеона, а затем сыграл одну из ключевых ролей на Венском конгрессе. В Москве в честь этого царя назван Александровский сад, в Петербурге - установлена колонна на Дворцовой площади.
Фридрих Вильгельм III
Фридрих Вильгельм III (1770-1840) здесь изображен во время отдыха c детьми и супругой Луизой на Павлиньем острове. На престоле этот представитель династии Гогенцоллернов находился более четырех десятилетий. В 1806 году после поражения от Наполеона Пруссия оказалась на грани исчезновения, но позже реформы, проведенные при этом короле, заложили основы модернизации прусского государства.
Встреча в Мемеле
Первая встреча Александра I и Фридриха Вильгельма III состоялась в 1802 году в Мемеле, ныне - Клайпеда, куда царь был приглашен на маневры. Одной дружбой монархов дело не ограничится. В 1817 году прусская принцесса Шарлотта выйдет замуж за брата Александра I - будущего царя Николая I. В историю она войдет под именем Александры Федоровны, а Фридрих Вильгельм III будет приходиться дедушкой Александру II.
"Платоническое кокетство"
Пути Александра I и Фридриха Вильгельма III пересекутся в самых разных местах Европы более тридцати раз. Особую роль в сближении двух правящих домов сыграла королева Луиза (1776-1810), красота и обаяние которой произвели сильное впечатление на российского гостя уже при первом знакомстве в Мемеле, положившем начало их "платоническому кокетству".
Политический жест
Важное событие для союза двух государств произошло в 1805 году в Потсдаме, где Александр I пожелал посетить усыпальницу Фридриха Великого. Стоя тогда перед саркофагом в Гарнизонной церкви, монархи подали друг другу руки. Жест стал символом нового политического альянса. Именно в честь этого визита в Пруссию именем царя была названа площадь Александерплац, в то время - главная в Берлине.
Тильзитское свидание
Первое серьезное испытание новой дружбе предстояло уже в 1806 году, после того как Наполеон занял Берлин и Потсдам. Следуя своему слову, царь вступил в войну на стороне Пруссии. Однако разгром русской армии при Фридланде и начало русско-турецкой войны привели к подписанию Тильзитского мира 1807 года. Условия были приняты во время встречи Наполеона и Александра I на плоту посредине реки Неман.
"Прусская Мадонна"
В результате Тильзитского мира Пруссия теряла половину территорий. Королева Луиза пыталась повлиять на переговоры, несмотря на глубокую неприязнь к французскому императору. Как написал Наполеон, она была "действительно обворожительна", но результатов их разговор не принес. Луиза скоропостижно скончается всего через несколько лет, оставшись в памяти народа молодой и красивой - "Прусской Мадонной ".
Новая война
В 1812 году, готовясь напасть на Россию, Наполеон навязал Пруссии союзнический договор, по которому она должна была предоставить для этой войны 20-тысячное вспомогательное войско. Другого выхода у Фридриха Вильгельма III не было. Он объяснил это в письме Александру I и обещал, что прусский корпус будет проявлять максимальную сдержанность. Прусские войска были дислоцированы в районе Риги.
Солдатские песни
В начале войны 1812 года в плен этого корпуса попало около 500 русских воинов. Уже вскоре их отправили в Пруссию. Совершенно случайно Фридрих Вильгельм III, проезжавший мимо русских пленных, услышал их солдатские песни и был ими сразу очарован. Король приказал отобрать лучших певцов и препроводить их в Потсдам.
Военный хор
Монарх любил хоровую музыку. Особенно по душе в русских песнях ему пришлись задумчивость и меланхоличность. В Потсдаме из пленных был сформирован русский военный хор - для выступлений перед самим королем и поддержания боевого духа в походах. Хор состоял из четырех фельдфебелей, трех унтер-офицеров и четырнадцати рядовых. Всего - 21 человек.
Разргром Наполеона
Тем временем в октябре 1812 года Наполеон начал отступление из России. 30 декабря была подписана Таурогенская конвенция о нейтралитете прусского войска. Этот договор на свой страх и риск без санкции Фридриха Вильгельма III заключил генерал Йорк фон Вартенбург. Конвенция открыла русской армии путь в Восточную Пруссию и стала сигналом к росту антифранцузского движения в прусских землях.
В начале 1813 года события развивались быстро. Свой вклад в победу внесла русская зима. Уже в феврале Россия и Пруссия подписали Калишский союзный договор. По нему Россия обязалась направить против Наполеона 150 тысяч солдат, Пруссия - 80 тысяч. Еще через две недели Фридрих Вильгельм III официально объявил Франции войну. 24 апреля прусский король и российский император совместно въехали в Дрезден…
Солдатский хор остается в Пруссии
Далее последуют Битва народов под Лейпцигом, совместное прибытие Александра I и Фридриха Вильгельма III на Венский конгресс, Битва при Ватерлоо, но мы вернемся к нашим русским певчим солдатам, попавшим в Потсдам. Как складывались их судьбы? После заключения Калишского союзного договора царь Александр I согласился на их дальнейшую службу в Пруссии, удовлетворив просьбу своего друга.
В составе прусского Первого гвардейского полка они участвовали во всех походах 1813-1814 годов, а в 1815 году после "Ста дней Наполеона" дошли до Парижа. Как и другие подразделения, хор понес тогда численные потери. Чтобы обеспечить его дальнейшее существование,Александр I направил в Потсдам пополнение - семь гренадеров из русского полка - кстати, названного в честь Фридриха Вильгельма III.
Мирная жизнь
В Потсдаме русские певцы на службе прусской короны жили на квартирах у горожан, получая жалование и довольствие в своем полку. Почти все уже имели здесь семьи. Они выступали на офицерских праздниках, а также при дворе - регулярно до 1826 года. К этому времени из-за смертей и по другим причинам численность хора вновь сократилась всего до двенадцати человек.
Александра Федоровна
Для Фридриха Вильгельма III в последний раз они спели в 1830 году. Затем русские солдаты были освобождены от этих своих обязанностей. На следующее выступление хор соберется через четыре года, когда к себе на родину в Потсдам вновь приедет погостить императрица Александра Федоровна.
Александровка
К этому времени русские певчие солдаты прусского короля уже будут жить в похожих на избы деревянных домах, построенных для них на казенные средства. По замыслу Фридриха Вильгельма III, русская колония Александровка в Потсдаме должна будет увековечить память о друге и союзнике - императоре Александре I.
Об истории и сегодняшнем дне этой достопримечательности мы расскажем во второй части репортажа.