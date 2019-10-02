Берлинская телебашня - факты и легенды

368-метровую Берлинскую телевизионную башню (Berliner Fernsehturm), возведенную во времена ГДР на площади Александерплац в Восточном Берлине, ввели в эксплуатацию в 1969 году. Уже через десять лет эту достопримечательность внесли в список особо охраняемых архитектурных объектов города, в котором она осталась и после воссоединения страны.

Вид на Восточный Берлин со смотровой площадки телебашни в 1975 году - в частости, площадь Маркса и Энгельса, а также Дворец Республики, на месте которого в 2022 году завершили возведение "Форума Гумбольдтов" Фото: akg-images/picture-alliance

Новая телебашня помимо выполнения чисто технических функций по трансляции телевизионных и радиосигналов должна была демонстрировать жителям капиталистической западной части города и всему миру прогрессивность ГДР. Престижные проекты дешевыми не бывают. Строительство обошлось казне в три раза дороже первоначальной сметы. Общая сумма затрат составила около 100 миллионов восточных марок.

Строительство Берлинской телебашни. Фотографии

Монтаж шара Берлинской телевизионной башни со смотровой площадкой в августе 1968 года Фото: Bundesarchiv/Horst Sturm/CC-BY-SA

Подготовка стального каркаса основания Берлинской телебашни в 1966 году Фото: picture-alliance/ZB

Стальная конструкция шара на земле около строящейся башни Фото: Das Neue Berlin-Kraemer/dpa/picture alliance

На возведение башни на Александерплац ушло 52 месяца. На фотографии - монтаж облицовочных панелей шара в 1968 году Фото: picture-alliance/dpa

Поиски места

Возведение новой телевизионной башни власти ГДР начали планировать еще в 1950-годах, но долго не могли выбрать подходящее место. Площадь Александерплац стала третьим и окончательным вариантом. От первого, несмотря на уже начавшиеся строительные работы, пришлось отказаться из-за близости выбранного места к аэропорту Берлин-Шёнефельд. Второй вариант не устроил партийных лидеров, так как башня находилась бы совсем на окраине города, а должна была стать символом успехов социалистического строительства - стоять где-нибудь на самой передовой линии борьбы за светлое будущее.

На строительстве башни в центре разделенного в те времена Берлина настоял лично первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт (Walter Ulbricht). Позже острые на язык жители города прозвали башню "Святым Вальтером" ("Sankt Walter"). На этом полет творческой мысли не закончился. После смерти этого государственного деятеля появился еще один вариант - "Мемориальная церковь Ульбрихта" ("Ulbrichts Gedächtniskirche"). Официальные печатные органы ГДР пытались вытеснить его с помощью шутливого названия, но "Телевизионная спаржа" ("Telespargel"), которую они придумали, как-то не прижилась.

Вид на телевизионную башню с одной из улиц Восточного Берлина в 1987 году Фото: Peter Zimmermann/dpa/picture-alliance

Телебашня из окна западноберлинского экскурсионного автобуса около Берлинского собора в 1972 году Фото: dpa/picture alliance

В 1968 году на башне смонтировали последние сегменты обшивки шара, диаметр которого превышает 30 метров. Вес шара составляет 4800 тонн, что в пересчете равняется общему весу около полусотни полностью загруженных железнодорожных вагонов. Под шаром Берлинской телевизионной башни находится внешнее кольцо со спасательной площадкой, на которой достаточно места, чтобы в случае пожара или другой нештатной ситуации разместить 400 человек.

Тот самый крест, появляющийся на шаре в солнечную погоду Фото: picture-alliance/dpa

Крест на шаре

В безоблачную погоду, когда лучи солнца падают на шар, на башне появляется крест, отсюда и сравнения с церковью во времена ГДР. Неожиданный оптический сюрприз заметили уже после завершения строительства. Агенты министерства государственной безопасности (МГБ) даже допрашивали архитектора, чтобы выяснить, планировал ли он такой эффект на сферической поверхности или это случайность? Рассказывают также, что сотрудники МГБ в солнечную погоду с помощью разных рефлекторов пытались помешать появлению креста над Восточным Берлином, но такие истории следует рассматривать в качестве городских анекдотов.

Два архитектурных символа Берлина - в одном кадре. Раннее утро в немецкой столице около Бранденбургских ворот Фото: S. Ziese/picture alliance/blickwinkel

Реконструкция и модернизация

Характерный силуэт башни давно стал одним из главных символов немецкой столицы, узнаваемых далеко за пределами Германии - наравне с берлинскими мишками, Бранденбургскими воротами и Рейхстагом. В ходе реконструкции в 2012 году интерьерам телевизионной вышки на Александерплац вернули стиль 70-х годов. Ретро-модернизация обошлась в полтора миллиона евро. Лифты оснастили более мощными кондиционерами. Кроме того, увеличилась их скорость. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд.

Информацию для посетителей можно получить на официальном сайте: tv-turm.de

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