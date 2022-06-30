Памятники архитектуры в Германии

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Материалы рубрики DW "По Германии". Достопримечательности Германии - немецкие памятники архитектуры.
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Контекст
Ротенбург - где красиво, как в сказке
Ротенбург - где красиво, как в сказке
Этот дом в Ротенбурге стал прообразом мастерской Джепетто для мультфильма "Пиноккио".
Туризм
16.01.2024
16 января 2024 г.
Ротенбург-об-дер-Таубер на старых фотографиях
Ротенбург-об-дер-Таубер на старых фотографиях
Достопримечательности Ротенбурга на картинах, гравюрах и старых фотографиях.
Туризм
16.01.2024
16 января 2024 г.
11 фото
В Германии выбрали кандидатов во Всемирное наследие
В Германии выбрали кандидатов во Всемирное наследие
Список немецких кандидатов во Всемирное наследие уже сам по себе представляет интерес.
Туризм
05.12.2023
5 декабря 2023 г.
Кузница кадров "третьего рейха"
Кузница кадров "третьего рейха"
В этом месте посреди региона Айфель должны были готовить новую партийную элиту НСДАП.
Туризм
21.11.2023
21 ноября 2023 г.
"Столица мира Germania" - замысел и преступления
"Столица мира Germania" - замысел и преступления
Эта экспозиция рассказывает о градостроительных планах Гитлера и преступлениях нацистов.
Туризм
07.10.2023
7 октября 2023 г.
Олимпийская крыша в Мюнхене - памятник инженерного искусства
Олимпийская крыша в Мюнхене - памятник инженерного искусства
Эта достопримечательность внесена в список Исторических памятников инженерно-архитектурного искусства Германии.
Туризм
28.09.2023
28 сентября 2023 г.
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Туризм
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12 августа 2022 г.
Необычные достопримечательности немецких парков
В Германии в парках прошлых веков можно найти много интересного и неожиданного. | 27 фотографий
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Туризм
30.06.2022
30 июня 2022 г.