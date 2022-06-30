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Памятники архитектуры в Германии

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Материалы рубрики DW "По Германии". Достопримечательности Германии - немецкие памятники архитектуры.

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Контекст

Фахверковые дома и башни городской стены в Ротенбурге-об-дер-Таубер

Ротенбург - где красиво, как в сказке

Ротенбург - где красиво, как в сказке

Этот дом в Ротенбурге стал прообразом мастерской Джепетто для мультфильма "Пиноккио".
Туризм16 января 2024 г.
Городская стена и ворота Кобольцельтор, Ротенбург-об-дер-Таубер

Ротенбург-об-дер-Таубер на старых фотографиях

Ротенбург-об-дер-Таубер на старых фотографиях

Достопримечательности Ротенбурга на картинах, гравюрах и старых фотографиях.
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В Германии выбрали кандидатов во Всемирное наследие

В Германии выбрали кандидатов во Всемирное наследие

Список немецких кандидатов во Всемирное наследие уже сам по себе представляет интерес.
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Орденский замок НСДАП Фогельзанг

Кузница кадров "третьего рейха"

Кузница кадров "третьего рейха"

В этом месте посреди региона Айфель должны были готовить новую партийную элиту НСДАП.
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Копия макета "столицы мира"

"Столица мира Germania" - замысел и преступления

"Столица мира Germania" - замысел и преступления

Эта экспозиция рассказывает о градостроительных планах Гитлера и преступлениях нацистов.
Туризм7 октября 2023 г.
Мюнхен

Олимпийская крыша в Мюнхене - памятник инженерного искусства

Олимпийская крыша в Мюнхене - памятник инженерного искусства

Эта достопримечательность внесена в список Исторических памятников инженерно-архитектурного искусства Германии.
Туризм28 сентября 2023 г.
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