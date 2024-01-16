Ротенбург - где красиво, как в сказке

"Звезды сверкали как алмазы над старыми крышами сонных домов. Красиво, как в сказке. Я шел по кривым улочкам, на которых не было ни души. И тут я заметил свет в лавочке деревянных дел мастера по имени Джепетто…", - так начинает свой рассказ тот самый сверчок, что поет за камином, в классическом мультфильме "Пиноккио" 1940 года.

Старое фахверковое здание, которое послужило прообразом мастерской Джепетто для Уолта Диснея, находится в немецком городе Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber) в Баварии на небольшой площади Плёнляйн, где в наши дни туристы со всего мира делают фотографии, если не круглосуточно, то до глубокой ночи - не из-за мультфильма, просто место очень живописное и запоминающееся. Под острым углом около этого домика здесь сходятся две улочки, проходящие через проездные башни средневековой городской стены. Этот город прекрасно сохранил свою романтическую атмосферу - здесь, действительно, красиво, как в сказке.

Ротенбург и долина реки Таубер на гравюре Маттеуса Мериана Старшего около 1650 года Фото: akg-images/picture alliance

Ротенбург-на-Таубере можно безо всяких сомнений назвать самым популярным среди туристов средневековым немецким городом. Это регулярно подтверждают результаты разных исследований и опросов. В традиционном рейтинге сотни топовых достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT) за 2023 год он занял четвертое место - после двух крупных парков развлечений - в Русте (1) и Брюле (3), а также гамбургской Миниатюрной страны чудес (2), то есть оказался первым городом в этом списке. При этом на тринадцатом месте в сотне достопримечательностей DZT оказался ротенбургский Музей средневекового уголовного права (Kriminalmuseum Rothenburg) - первый музей в этом списке.

В прошлом году Ротенбург-на-Таубере также вошел в тройку самых фотогеничных малых городов Германии по частоте упоминаний в Инстаграме. Здешние красоты по достоинству оценили еще художники эпохи немецкого романтизма, позже - также европейские экспрессионисты, в частности, Василий Кандинский, картину которого можно увидеть ниже в фотогалерее, где также собраны разные исторические изображения Ротенбурга - старые фотографии, гравюры, почтовые открытки.

Как выглядел Ротенбург в прошлом. Фотогалерея

Что касается сухих цифр статистики, ежегодно Ротенбург-об-дер-Таубер посещает более двух миллионов туристов со всего мира. Большинство приезжает сюда на один день - без ночевки. Около 350 тысяч останавливаются в отелях и гостиницах. Большинство дней в году, если сделать поправку на несколько месяцев относительного затишья после Рождества и до конца марта, на каждого из 2500 жителей исторической части Ротенбурга ежедневно приходится трое посетителей, что больше, чем в Венеции, где это соотношение в наиболее загруженные периоды составляет всего лишь один к двум.

По этому показателю Ротенбург находится в высшей туристической лиге старых европейских городов, в которую также входит, например, бельгийский Брюгге или хорватский Дубровник. Однако в отличие от других упомянутых здесь мест ощущения овертуризма в Ротенбурге все же не возникает. Как выглядит этот город сегодня - этому посвящена наша вторая фотогалерея.

Достопримечательности Ротенбурга-об-дер-Таубер. Фотогалерея

В чем секрет популярности Ротенбурга?

Секрет популярности Ротенбурга, так сказать, очевиден… невооруженным взглядом. Он прекрасно сохранил свой исторический облик, хотя и пострадал во время Второй мировой войны. После войны разрушенные части были бережно восстановлены по историческим фотографиям и планам, причем помощь в финансировании реконструкции оказывали, в том числе, туристы из разных стран мира, ранее посещавшие этот город раньше и полюбившие здешнюю романтическую атмосферу.

Когда все восстановили, деньги продолжили поступать, но уже на реставрацию и поддержание здешних достопримечательностей в надлежащем виде. Имена этих людей или названия фирм можно увидеть во время прогулки по старой городской стене на каменных мемориальных табличках, по которым можно изучать мировую географию. Особо в глаза бросается большое число жертвователей из Японии и США.

Одним из гостей Ротенбурга, но не туристом, был будущий папа римский Франциск. В 1986 году 49-летний католический священник из Аргентины Хорхе Марио Бергольо во время работы над докторской диссертацией провел в Ротенбурге три месяца, в частности, изучая немецкий язык в здешнем филиале Института имени Гете.

Если есть время и желание, осмотр города следует начать именно с прогулки по городской стене, на которую можно подняться сразу, например, около здешнего бастиона - Госпитальных ворот (Spitaltor), предварительно заглянув внутрь этого импозантного оборонительного сооружения. Протяженность этого прогулочного маршрута по стене и вдоль стены вокруг Старого города составляет около четырех километров.

Она считается одной из немногих таких средневековых достопримечательностей в Центральной Европе, дошедших до наших дней без существенных утрат. Столь хорошо сохранившиеся городские стены, но только меньшей протяженности, есть в Нёрдлингене и Динкельсбюле. Все три города находятся в Германии на популярном туристическом маршруте - 400-километоровой Романтической дороге.

Снежки и Рождество в Ротенбурге - круглый год

"Снежки" в Ротенбурге Фото: Schoening/picture alliance

Рассказ о Ротенбурге невозможно завершить, не упомянув о здешнихрождественских и сладких традициях. В этом городе работает круглогодичный рождественский рынок и вообще продают много разных детских игрушек, так как здесь находится штаб-квартира известной во всем мире немецкой фирмы Käthe Wohlfahrt, которая специализируется на выпуске этих товаров.

Любители сладкого не смогут пройти мимо витрин здешних кондитерских, буквально заваленных разноцветными… снежками - Schneeballen. Этот региональный деликатес готовят из песочного теста во фритюре в самых разных вариантах.