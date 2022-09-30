Самые высокие телевизионные башни в Германии

В Германии построено много разных телевизионных и коммуникационных вышек, но со смотровыми площадками - по пальцам можно пересчитать. | 15 фотографий

В Германии насчитывается почти 80 телевизионных и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки сейчас работают лишь на семи из них. Раньше было больше, но несколько закрыли - в основном, из-за нерентабельности. Представляем десятку самых высоких таких немецких достопримечательностей (как открытых, так и закрытых для посетителей) плюс еще четыре башни пониже, на которые, однако, можно подняться.

Берлин

Фото: picture-alliance/R. Schlesinger

1. Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm - tv-turm.de ). Год постройки: 1968. Высота: 368 метров. Ресторан (208 метров) и смотровую площадку (204 метра) ежегодно посещает более миллиона человек.

Франкфурт-на-Майне

Фото: picture-alliance/dpa/F. Sommer

2. Европейская башня - Европатурм (Europaturm). Год постройки: 1979. Высота: 337,5 метра. Смотровая площадка закрыта.

Нюрнберг

Фото: picture alliance/dpa/D. Karmann

Нюрнбергская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Nürnberg). Год постройки: 1980. Высота: 292,8 метра. Смотровая площадка закрыта.

Мюнхен

Фото: picture-alliance/imageBROKER

4. Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm - www.olympiapark.de ). Год постройки: 1968. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.

Ганновер

Фото: picture-alliance/Bildagentur-online/Klein

5. Ганноверская телебашня - Телемакс (Telemax). Год постройки: 1992. Высота: 282,2 метра. Смотровая площадка (185 метров) используется только для проведения мероприятий.

Гамбург

Фото: picture-alliance/dpa

6. Башня Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Turm). Год постройки: 1968. Высота: 279,2 метра. Смотровая площадка закрыта.

Кельн

Фото: picture alliance/dpa/H. Kaise

7. Кельнская телебашня - Колониус (Colonius). Год постройки: 1981. Высота: 266 метров. Смотровая площадка закрыта.

Кобленц

Фото: Westend61/IMAGO

8. Коммуникационная вышка около Кобленца (Fernmeldeturm Koblenz). Год постройки: 1976. Высота 260,7 метра. Смотровая площадка отсутствует.

Дрезден

Фото: picture-alliance/dpa/T. Scholz

9. Дрезденская телевизионная башня (Fernsehturm Dresden). Год постройки: 1969. Высота: 252 метра. Смотровая площадка закрыта.

Дюссельдорф

Фото: picture-alliance/blickwinkel/S. Ziese

10. Телевышка в Дюссельдорфе - Рейнская башня (Rheinturm - www.rheinturm.de ). Год постройки: 1982. Высота: 240,5 метра. Смотровую площадку (166 метров), кафе (170 метров) и ресторан (175 метров) ежегодно посещает 300 тысяч человек.

Далее переходим сразу к номеру 15 в списке самых высоких телевышек Германии и трем другим немецким башням с работающими смотровыми площадками - на 16-м, 18-м и 30-м местах в этом списке.

Мангейм

Фото: picture-alliance/ Fotoagentur Kunz

15. Мангеймская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Mannheim - www.skyline-mannheim.de ). Год постройки: 1975. Высота: 217,8 метра. Смотровую площадку (121 метр) и ресторан (125 метров) ежегодно посещает около 70 тысяч человек.

Штутгарт

Фото: picture-alliance/dpa/W. Kastl

16. Штутгартская телебашня (Stuttgarter Fernsehturm - www.fernsehturm-stuttgart.de ). Год постройки: 1955. Высота: 216,6 метра. Смотровые площадки (150 метров, 152 метра) и ресторан (147 метров) ежегодно посещает около 300 тысяч человек.

Дортмунд

Фото: picture-alliance/imageBROKER

18. Дортмундская телебашня - Флориантурм (Florianturm - www.dortmund.de ). Год постройки: 1959. Высота: 208,6 метра. Смотровые площадки находятся на высоте 142 метра и 145 метров.

Гора Бунгсберг

Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

30. Телевизионная башня на горе Бунгсберг (Fernmeldeturm am Bungsberg - www.holsteinischeschweiz.de ) в земле Шлезвиг-Гольштейн - в так называемой Голштинской Швейцарии. Год постройки: 1977. Высота: 179 метров. Смотровая площадка находится на высоте 40 метров.