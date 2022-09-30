Самые высокие телевизионные башни в Германии

В Германии насчитывается почти 80 телевизионных и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки сейчас работают лишь на семи из них. Раньше было больше, но несколько закрыли - в основном, из-за нерентабельности. Представляем десятку самых высоких таких немецких достопримечательностей (как открытых, так и закрытых для посетителей) плюс еще четыре башни пониже, на которые, однако, можно подняться.
Берлин
1. Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm - tv-turm.de). Год постройки: 1968. Высота: 368 метров. Ресторан (208 метров) и смотровую площадку (204 метра) ежегодно посещает более миллиона человек.
Франкфурт-на-Майне
2. Европейская башня - Европатурм (Europaturm). Год постройки: 1979. Высота: 337,5 метра. Смотровая площадка закрыта.
Нюрнберг
Нюрнбергская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Nürnberg). Год постройки: 1980. Высота: 292,8 метра. Смотровая площадка закрыта.
Мюнхен
4. Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm - www.olympiapark.de). Год постройки: 1968. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.
Ганновер
5. Ганноверская телебашня - Телемакс (Telemax). Год постройки: 1992. Высота: 282,2 метра. Смотровая площадка (185 метров) используется только для проведения мероприятий.
Гамбург
6. Башня Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Turm). Год постройки: 1968. Высота: 279,2 метра. Смотровая площадка закрыта.
Кельн
7. Кельнская телебашня - Колониус (Colonius). Год постройки: 1981. Высота: 266 метров. Смотровая площадка закрыта.
Кобленц
8. Коммуникационная вышка около Кобленца (Fernmeldeturm Koblenz). Год постройки: 1976. Высота 260,7 метра. Смотровая площадка отсутствует.
Дрезден
9. Дрезденская телевизионная башня (Fernsehturm Dresden). Год постройки: 1969. Высота: 252 метра. Смотровая площадка закрыта.
Дюссельдорф
10. Телевышка в Дюссельдорфе - Рейнская башня (Rheinturm - www.rheinturm.de). Год постройки: 1982. Высота: 240,5 метра. Смотровую площадку (166 метров), кафе (170 метров) и ресторан (175 метров) ежегодно посещает 300 тысяч человек.
Далее переходим сразу к номеру 15 в списке самых высоких телевышек Германии и трем другим немецким башням с работающими смотровыми площадками - на 16-м, 18-м и 30-м местах в этом списке.
Мангейм
15. Мангеймская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Mannheim - www.skyline-mannheim.de). Год постройки: 1975. Высота: 217,8 метра. Смотровую площадку (121 метр) и ресторан (125 метров) ежегодно посещает около 70 тысяч человек.
Штутгарт
16. Штутгартская телебашня (Stuttgarter Fernsehturm - www.fernsehturm-stuttgart.de). Год постройки: 1955. Высота: 216,6 метра. Смотровые площадки (150 метров, 152 метра) и ресторан (147 метров) ежегодно посещает около 300 тысяч человек.
Дортмунд
18. Дортмундская телебашня - Флориантурм (Florianturm - www.dortmund.de). Год постройки: 1959. Высота: 208,6 метра. Смотровые площадки находятся на высоте 142 метра и 145 метров.
Гора Бунгсберг
30. Телевизионная башня на горе Бунгсберг (Fernmeldeturm am Bungsberg - www.holsteinischeschweiz.de) в земле Шлезвиг-Гольштейн - в так называемой Голштинской Швейцарии. Год постройки: 1977. Высота: 179 метров. Смотровая площадка находится на высоте 40 метров.