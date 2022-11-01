Смотровые площадки на церквях в Германии

Где в Германии можно подняться на церковные колокольни и другие смотровые площадки на храмах. | 21 фотография

В Германии насчитывается более полутора тысяч смотровых площадок - на телевышках, ратушах, замковых башнях, просто высотных зданиях. Особый интерес представляют колокольни на церквях и соборах, о которых мы сегодня расскажем. На большинство башен можно подняться только по лестницам, но усилия того стоят.

Некоторые можно посетить, так сказать, спонтанно и каждый день недели, некоторые открыты лишь несколько дней в неделю или доступны для осмотра только в рамках экскурсий с ограниченным числом участников. Точную и акутальную информацию можно посмотреть на сайтах храмов, церковных общин , музеев или городских туристических ведомств по прямым ссылкам, которые находятся под каждым нашим коротким описанием.

Ульмский собор

Внутри башни Ульмского собора Фото: picture alliance/chromorange/Walter G. Allgöwer

Ульмский собор (Ulmer Münster) - готическая церковь, заложенная в 1377 году. Строительство было завершено лишь в конце XIX века. Здешняя 162-метровая башня является самой высокой церковной колокольней в мире. Чтобы попасть на смотровую площадку на 143-метровой высоте, нужно преодолеть 768 ступеней.

ulmer-muenster.de

Кельнский собор

Вид на Кельнский собор со смотровой площадки офисного здания Kölntriangle Фото: picture-alliance/dpa/H. Galuschka

Чтобы попасть на смотровую площадку южной башни Кельнского собора (Kölner Dom), надо забраться на 97-метровую высоту по 533 ступеням. Решаются на это более 500 тысяч человек в год. Кельнский собор является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии - около шести миллионов туристов ежегодно.

www.koelner-dom.de

Гамбургский "Михель"

Колокольня церкви Святого Михаила в Гамбурге Фото: picture-alliance/imagebroker/M. Zegers

В Гамбурге смотровые площадки открыты в нескольких храмах. Начнем с церкви Святого Михаила (Hauptkirche Sankt Michaelis). "Большой Михель" был построен в эпоху барокко и считается своего рода визитной карточкой города. Смотровая площадка, на которую ведут 452 ступени, расположена на 82-метровой высоте. Над площадкой находятся самые большие башенные часы в Германии - диаметром восемь метров.

www.st-michaelis.de

Мемориал Святого Николая в Гамбурге

Гамбургская ратуша и озеро Альстер Фото: picture-alliance/dpa/A. Heimken

Такой вид на Гамбургскую ратушу открывается с башни Мемориала Святого Николая (Mahnmal St. Nikolai). Неоготический храм был разрушен во время Второй мировой войны, но 147-метровая колокольня устояла. В 1874-1877 годах она была самым высоким сооружением в мире. Ступени здесь считать не надо - есть лифт, поднимающий посетителей на 76-метровую высоту.

www.mahnmal-st-nikolai.de

Церковь Святого Петра в Гамбурге

Церковь Святого Петра - памятник кирпичной готики Фото: picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde



Ни за что не покинем этот ганзейский город, не представив третью площадку. Церковь Святого Петра (Hauptkirche Sankt Petri) - одна из пяти главных гамбургских церквей. Первое письменное упоминание этого самого старого приходского храма Гамбурга датировано 1195 годом. Подняться можно почти до самого шпиля - по 544 ступенькам на 123-метровую высоту.

www.sankt-petri.de

Берлинский собор

Бульвар Унтер-ден-Линден Фото: picture-alliance/dpa/P. Grimm

В немецкой столице недостатка в разных смотровых площадках не наблюдается - от купола Рейхстага до Телевизионной башни на Александерплац. Но нас сегодня интересуют храмы. Такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден открывается со смотровой площадки Берлинского кафедрального собора (Berliner Dom) - самого большого евангелического храма Германии. На 50-метровую высоту здесь ведут 270 ступеней.

www.berlinerdom.de

Французский собор в Берлине

Колокольня Французского собора Фото: picture-alliance/imagebroker/C. Reister

Французский собор (Französischer Dom) построили для гугенотов на Жандармской площади в Берлине в 1705 году. Купол возвели через восемьдесят лет. Здание было разрушено во время Второй мировой войны и позже восстановлено. Cо смотровой площадки видно многие главные достопримечательности в центре города.

franzoesischer-dom.berlin

Франкфуртский собор

Вид на город со смотровой площадки Франкфуртского собора Фото: picture-alliance/dpa/A. Dedert

По пути из Берлина в Мюнхен остановимся во Франкфурте-на-Майне, где полно банковских и прочих небоскребов, но на Старый город здесь можно также посмотреть во время экскурсии с колокольни Франкфуртского собора (Kaiserdom St. Bartholomäus) - 66 метров, 328 ступеней.

dommuseum-frankfurt.de

Церковь Святого Петра в Мюнхене

Достопримечательности баварской столицы - как на ладони Фото: picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO/BilderBox

Такой вид на Новую ратушу и собор Фрауэнкирхе в центре Мюнхена открывается со смотровой площадки церкви Святого Петра (St. Peter) - самого старого приходского храма города. 300 ступеней - и баварская столица перед вами!

alterpeter.de

Дрезденская Фрауэнкирхе

Вид на "Флоренцию на Эльбе", как называют Дрезден, со смотровой площадки Фрауэнкирхе на 67-метровой высоте Фото: picture-alliance/ZB

В Мюнхене на Фрауэнкирхе посмотрели - теперь можно подняться на Фрауэнкирхе (Frauenkirche), но только в другой земельной столице - саксонском Дрездене. Барочная церковь, разрушенная в ходе Второй мировой войны, была восстановлена в 2005 году.

www.frauenkirche-dresden.de

Храм Святого Петра в Любеке

Мариенкирхе и храм Святого Петра в Любеке Фото: DW / Maksim Nelioubin

В ганзейском Гамбурге мы уже побывали, но высокие церкви ганзейские купцы строили и в других городах, поэтому заглянем еще хотя бы в Любек, Штральзунд и Бремен. На этом снимке из Любека вдали видны башни Мариенкирхе (Marienkirche). Ближе к нам - храм Святого Петра (St.-Petri-Kirche), под шпиль которого можно подняться. Смотровая площадка оборудована лифтом.

www.st-petri-luebeck.de

Мариенкирхе в Штральзунде

104 метра над Штральзундом Фото: DW/Maksim Nelioubin

Штральзунд расположен на берегу Балтийского моря, мимо него проходит дорога на самый большой немецкий остров - Рюген. Со смотровой площадки колокольни храма Мариенкирхе (St.-Marien-Kirche) прекрасно видно и остров, и Старый город Штральзунда, славящийся памятниками ганзейской кирпичной готики. Высота - 104 метра, 366 ступеней.

www.st-mariengemeinde-stralsund.de

Бременский собор

Бременский собор и Старая ратуша на Рыночной площади Фото: picture alliance/Dumont Bildarchiv/T. Babovic

Посмотреть на город бременских музыкантов можно со смотровой площадки здешнего собора (Bremer Dom), воздвигнутого в Бремене на фундаменте более древнего храма в XI веке. Забраться на площадку можно по лестнице в южной башне - 57-метровая высота, 265 ступеней.

www.stpetridom.de

Шпайерский собор

Шпайерский собор - памятник Всемирного наследия Фото: DW/Maksim Nelioubin

Самый большой романский храм Европы находится на Рейне - в Шпайере. Такой вид на Имперский собор (Speyerer Dom) открывается... с крыла Боинга-747 в здешнем Техническом музее. Смотровая площадка юго-западной башни собора расположена на 55-метровой высоте, а ведут к ней 304 ступени. По пути наверх, преодолев первые 60 ступеней, посетители также осматривают Императорский зал.

www.dom-zu-speyer.de

Фрайбургский собор

Колокольню собора во Фрайбурге называют самой красивой башней христианства Фото: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Фрайбургский кафедральный собор (Freiburger Münster) был заложен в готическую эпоху в начале XIII века. Смотровая площадка находится здесь на 70-метровой высоте, 209 ступеней. Фрайбургский мюнстер был заложен в 1200 году. Строительство было завершено примерно через три столетия. Особой славой пользуется колокольня собора - "самая красивая башня христианства". Автором этих слов, вошедших в путеводители и справочники, является швейцарский искусствовед Якоб Буркхардт (Jacob Burckhardt, 1818-1897), восхищавшийся величием и филигранностью этого выдающегося памятника европейской архитектуры.

www.freiburgermuenster.info

Магдебургский собор

Силуэты башен собора в Магдебурге на фоне заходящего солнца Фото: picture-alliance/dpa/L. Schulze

Самый известный готический собор Германии расположен в Кельне, но самый старый находится в Магдебурге - Magdeburger Dom. Он был заложен на берегу Эльбы в 1209 году. Попасть на смотровую площадку можно только с экскурсией - 96 метров, 433 ступени. Без экскурсии в Магдебурге можно посетить площадку церкви Святого Иоанна (St.-Johannis-Kirche).

www.magdeburg-tourist.de

Храм Святого Андрея в Хильдесхайме

Вид на собор Вознесения Девы Марии со смотровой площадки церкви Святого Андрея Фото: picture-alliance/Arco Images/F. Scholz

В нижнесаксонском городе Хильдесхайме находятся два памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к романской эпохе - церковь Святого Михаила и собор Вознесения Девы Марии. Такой вид на собор открывается с самой высокой колокольни Нижней Саксонии - 114-метровой башни здешнего храма Святого Андрея (St. Andreas). Смотровая площадка расположена на высоте 72-х метров, ведут туда 364 ступени.

www.andreaskirche.com

Церковь Святого Духа в Гейдельберге

Старый город в Гейдельберге Фото: picture-alliance/dpa/Wittek

Самый красивый вид на Гейдельберг открывается с территории знаменитого Гейдельбергского замка, но здесь также можно посетить смотровую площадку колокольни этого храма в Старом городе - церкви Святого Духа (Heiliggeistkirche) - 38 метров, 208 ступеней.

ekihd.de

Церковь Святого Фомы в Лейпциге

Томаскирхе в Лейпциге Фото: picture alliance/Bildagentur Huber

Лейпцигская церковь Святого Фомы (Thomaskirche) известна на весь мир, благодаря своему церковному хору мальчиков - Томанерхор, одним из канторов которого был Иоганн Себастьян Бах, похороненный в этом храме. Колокольню можно посетить с экскурсиями, которые проводятся по выходным дням - 50 метров, 232 ступени.

www.thomaskirche.org

Храм Святого Эгидия в Эрфурте

Старый город в Эрфурте Фото: picture-alliance/dpa/M. Schutt

Завершим наш обзор немецких колоколен в столице Тюрингии Эрфурте. Такой вид на одну из здешних достопримечательностей - Мост лавочников - открывается с башни храма Святого Эгидия (Ägidienkirche). Общая высота башни - 33 метра, до площадки - 128 ступеней. Вдали видны колокольни Эрфуртского собора и церкви Святого Северия.

www.thueringen.info