Туризм в Германии

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Статьи и репортажи рубрики DW "По Германии".
Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут по Германии протяженностью 3500 километров.
Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли. Изображение этого храма даже украшало очень крупную немецкую банкноту.
Кельн, Дюссельдорф, Ахен, Бонн… Все эти города находятся в Северном Рейне - Вестфалии - самой большой по численности населения федеральной земле Германии.
Уникальный культурно-исторический ландшафт Среднего Рейна в Германии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Шестнадцать национальных парков в Германии - от Баварского леса до Нижнесаксонских ваттов.
Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма замок в Вайльбурге сохранился в наиболее полном виде.
Побережье и острова Северного моря - один из самых популярных туристических регионов Германии.
Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? Где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"?
Немецкий остров-сад Майнау на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука царя Александра II.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
От пляжных корзин - до сувениров из янтаря. Чем интересны прибрежные балтийские регионы и острова в Германии?
Замок Эльц находится в немецком регионе Айфель. Изображение этой живописной достопримечательности украшало 500-марочные купюры Бундесбанка.
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. В чем секреты привлекательности?
Популярные пляжные курорты на Балтийском и Северном морях в Германии - от Зюльта до Прерова.
В Берлине есть Бранденбургские ворота, в Любеке - Голштинские. По известности и узнаваемости они лишь немного уступают столичной достопримечательности.
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