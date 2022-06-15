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Туризм в Германии

Статьи и репортажи рубрики DW "По Германии".

Статьи и репортажи рубрики DW "По Германии".

Типичная немецкая архитектура - фахверк в Германии

Типичная немецкая архитектура - фахверк в Германии 15.06.2022

Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут по Германии протяженностью 3500 километров.
Лимбургский собор - самый красивый храм Гессена

Лимбургский собор - самый красивый храм Гессена 14.06.2022

Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли. Изображение этого храма даже украшало очень крупную немецкую банкноту.
10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию 13.06.2022

Кельн, Дюссельдорф, Ахен, Бонн… Все эти города находятся в Северном Рейне - Вестфалии - самой большой по численности населения федеральной земле Германии.
Романтический Рейн - башни, замки, руины и целая крепость

Романтический Рейн - башни, замки, руины и целая крепость 12.06.2022

Уникальный культурно-исторический ландшафт Среднего Рейна в Германии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Под особой охраной - национальные парки в Германии

Под особой охраной - национальные парки в Германии 11.06.2022

Шестнадцать национальных парков в Германии - от Баварского леса до Нижнесаксонских ваттов.
Чайный домик в Потсдаме - памятник фридерицианского рококо

Чайный домик в Потсдаме - памятник фридерицианского рококо 10.06.2022

Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Вайльбургский замок - резиденция эпохи барокко в Гессене

Вайльбургский замок - резиденция эпохи барокко в Гессене 09.06.2022

Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма замок в Вайльбурге сохранился в наиболее полном виде.
Северное море в Германии: острова, халлиги и пляжные корзины

Северное море в Германии: острова, халлиги и пляжные корзины 08.06.2022

Побережье и острова Северного моря - один из самых популярных туристических регионов Германии.
10 причин любить Баден-Вюртемберг

10 причин любить Баден-Вюртемберг 07.06.2022

Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? Где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"?
Остров цветов Майнау - райский сад на Боденском озере

Остров цветов Майнау - райский сад на Боденском озере 06.06.2022

Немецкий остров-сад Майнау на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука царя Александра II.
Сан-Суси в Потсдаме - любимый дворец Фридриха Великого

Сан-Суси в Потсдаме - любимый дворец Фридриха Великого 05.06.2022

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.

10 причин любить Балтийское море

10 причин любить Балтийское море 04.06.2022

От пляжных корзин - до сувениров из янтаря. Чем интересны прибрежные балтийские регионы и острова в Германии?

Бург Эльц - самый аутентичный средневековый замок Германии

Бург Эльц - самый аутентичный средневековый замок Германии 03.06.2022

Замок Эльц находится в немецком регионе Айфель. Изображение этой живописной достопримечательности украшало 500-марочные купюры Бундесбанка.
10 причин любить Баварию

10 причин любить Баварию 02.06.2022

Бавария - самый популярный туристический регион Германии. В чем секреты привлекательности?
10 лучших морских курортов Германии

10 лучших морских курортов Германии 01.06.2022

Популярные пляжные курорты на Балтийском и Северном морях в Германии - от Зюльта до Прерова.
Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни

Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни 31.05.2022

В Берлине есть Бранденбургские ворота, в Любеке - Голштинские. По известности и узнаваемости они лишь немного уступают столичной достопримечательности.
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