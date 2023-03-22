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По Германии - все публикации рубрики

Все публикации рубрики DW "По Германии" - статьи, репортажи, фотогалереи, интересные факты, полезная информация.

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Замок Эльц
Замок Эльц в АйфелеФото: Stefan Schurr/picture alliance

По Германии - тематические страницы DW

Всемирное наследие • Археология и палеонтология • Древние римляне • Кельнский собор • Мосты • Острова • Северное море • Балтийское море •  Романика • Готика • Барокко • Ренессанс • Зоопарки • Замки • Монастырии • Музеи • Архитектура • Дворцы • Храмы • Фахверк • Пиво • Средневековье • Ганзейский союз • Ваттовое море • Туристические маршруты • Туризм  

Достопримечательности немецких земель

Бавария • Баден-Вюртемберг • Берлин • Бранденбург • Бремен • Гамбург • Гессен • Мекленбург - Передняя Померания • Нижняя Саксония • Рейнланд-Пфальц • Саар • Саксония • Саксония-Анхальт • Северный Рейн - Вестфалия • Тюрингия • Шлезвиг-Гольштейн

Все публикации рубрики DW "По Германии" 

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Контекст

Исторический центр Нюрнберга

В какие города стоит съездить в Германии?

В число рекомендаций для коротких бюджетных поездок по Германии вошли Регенсбург, Эрфурт и Лейпциг.
Туризм21 марта 2024 г.
Группа велотуристов в Мекленбурге - Передней Померании

Популярные маршруты для велотуризма в Германии

Все самые популярные маршруты для велосипедного туризма в Германии ведут вдоль воды - рек, озер и морского побережья.
Туризм19 марта 2024 г.
Везер

Маршруты для велотуризма в Германии

Велосипедный клуб ADFC назвал самые популярные немецкие маршруты для велотуризма в Германии.
Туризм19 марта 2024 г.12 фото
Место археологических раскопок в Кведлинбурге

Где потомки саксов крестили королевских детей?

Немецкие археологи нашли место, где в Кведлинбурге крестили представителей Саксонской династии.
Туризм18 марта 2024 г.
Участники техно-парада в Берлине

Берлинская техно-культура признана культурным наследием

Немецкий список Нематериального культурного наследия пополнился шестью традициями и обычаями.
Туризм14 марта 2024 г.
Люнебургская пустошь в августе во время цветения вереска

Электровелосипеды возглавили статистику продаж в Германии

В Германии впервые было продано больше электрических велосипедов, чем обычных моделей.
Стиль жизни13 марта 2024 г.
Цветущий орешник

Куда податься аллергикам в Германии?

Где в Германии можно хотя бы на время спастись от пыльцы, вызывающей сезонные аллергии?
Туризм13 марта 2024 г.
Паром "Сентис"

Со дна Боденского озера поднимут "Альпийский Титаник"

Этот швейцарский паром был затоплен посреди Боденского озера в 1933 году.
Туризм4 марта 2024 г.
Римская деревянная ловушка на месте раскопок около Бад-Эмса

В Германии показали смертельную ловушку для врагов

Такие острые колья поджидали нападавших вокруг древнеримских укреплений во рвах-ловушках.
История4 марта 2024 г.
Дёнер-кебаб

Где в Германии можно сытно и быстро перекусить?

В Германии опубликован рейтинг крупных городов для любителей шаурмы - от Дрездена до Гамбурга.
Туризм29 февраля 2024 г.
Олаф Шольц в Эммендингене

Канцлеру Шольцу показали, о чем думают простые люди

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Немецкий архив дневников.
Туризм28 февраля 2024 г.
Баварские деликатесы

География вкуса - региональные деликатесы в Германии

Названия каких немецких продуктов питания и напитков защищены сертификатами происхождения ЕС?
Туризм26 февраля 2024 г.
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