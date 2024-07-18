Анаконда, заглатывающая капибару, вернулась в музей

В Германии завершена реставрация самого известного экспоната Зенкенбергского музея (Senckenberg Naturmuseum ) во Франкфурте-на-Майне (Гессен) - одного из важнейших музеев естественной истории в Европе. Пятиметровая зеленая анаконда, заглатывающая капибару, стала частью экспозиции в 1925 году.

Мона Лиза - Анаконда

"Наша Мона Лиза" - так здешние сотрудники называют этот уникальный музейный препарат, изготовленный около ста лет назад из двух добытых по отдельности животных. Анаконда была охотничьим трофеем из Бразилии, купленным для франкфуртской коллекции в Гамбурге за 100 тогдашних марок, в пересчете - 430 евро. Заполучить капибару сложностей не представляло.

Анаконда, заглатывающая капибару, после завершения реставрационных работ Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Как отмечает информационное агентство dpa, в проекте тогда участвовали эксперты-биологи, которые помогли таксидермистам максимально реалистично показать ситуацию, которая возникает в амазонских джунглях ежедневно. Капибары или водосвинки - самые большие грызуны в мире, любимцы посетителей зоопарков. В дикой природе они являются одним из основных объектов охоты таких огромных змей-удавов - тихих убийц…

Экспонат, состоящий из чучел двух животных, был отправлен в мастерскую в феврале 2023 года. Первый анализ состояния показал, что работы займут больше времени, чем предусмотренные первоначально несколько месяцев. Кожа местами потрескалась, получила другие повреждения и загрязнения, которые нужно было удалить. Шерстяной покров капибары реставрировали по волосинке, то есть буквально обновляли одну за другой, используя волоски другого музейного препарата из здешней коллекции.

Уникальный экспонат в музейной мастерской Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Новая витрина для франкфуртской анаконды

В проекте участвовали эксперты разных музеев и других организаций - в частности, Немецкого музея кожи из Оффенбаха и Франкфуртского зоопарка, предоставившего мобильную рентгеновскую установку. Как отмечают сами специалисты, поставленная перед ними задача по сложности напоминала реставрацию картин старых мастеров. Необходимо было не только вернуть экспонату первоначальный вид, насколько это было возможно, но и обеспечить сохранность для следующих поколений.

В частности, одной из причин появления трещин на коже реставраторы считают потепление климата, которое привело к понижению влажности воздуха и повышению температур в музейном здании в летние месяцы. Поэтому сейчас для этого экспоната была изготовлена специальная витрина, внутри которой будут поддерживаться постоянные условия.

Никто никого не ест... Главный куратор Зенкенбергского музея Торолф Мюллер (Thorolf Müller) держит в руках детский рисунок, на котором анаконда и капибара изображены друзьями Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Зенкенбергский музей

Этот естественно-исторический музей был открыт во Франкфурте-на-Майне в 1907 году и назван в честь врача и мецената Иоганна Зенкенберга (Johann Christian Senckenberg, 1707-1772). Известен, в частности, своим большим собранием скелетов динозавров. Также является местом хранения многочисленных окаменелостей из карьера Мессель - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ежегодное число посетителей Зенкенбергского музея сейчас превышает 400 тысяч человек. В 2025-2037 годах здесь будет осуществляться проект по модернизации и расширению экспозиции, хранилища и комплекса, в результате которых число посетителей должно превысить 700 тысяч в год.