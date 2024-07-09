Почем в Германии корзины для нудистов (и не только)

Сколько стоит аренда пляжных корзин на немецких морских курортах - на обычных и нудистских пляжах, пляжах для собак, корзин для любителей холодного шампанского и так далее?

Неотъемлемым атрибутом морских пляжей в Германии являются плетеные пляжные корзины (Strandkörbe), придуманные здесь в конце позапрошлого века - это лучше соответствующая климатическим условиям Балтийского и Северного морей немецкая альтернатива лежакам и зонтикам более теплых и менее ветреных регионов мира.

По оценкам Федерального патентного ведомства, общее число таких корзин на немецком побережье превышает сто тысяч. Корзину можно арендовать на пару часов, один или несколько дней, недель или даже на целый сезон - все зависит от условий, которые предлагают местные сервисы.

Цены зависят от популярности курорта, модели корзины, места на пляже, продолжительности аренды и так далее. Самые дешевые дневные тарифы на стандартные двухместные корзины составляют сейчас около 10 евро, на люксовые XL-модели могут превышать 20 евро. Далеко не всем завсегдатаям немецких курортов эти тарифы кажутся приемлемыми. Об этом пишет региональное издание Moin.de, рассказавшее о негативной реакции на актуальные тарифы посетителей балтийского курорта Грёмиц в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Пляжные корзины в Германии - модели и тарифы

Самый дешевый дневной тариф на стандартную двухместную корзину на одном из пляжей Грёмица составляет 13 евро, далее есть варианты за 15 евро и 18 евро, за VIP-модель - 20 евро. Последняя оборудована запирающимся шкафчиком и емкостью для льда, чтобы охлаждать напитки (например, шампанское, пиво или минералку). Недельная аренда будет стоить здесь от 91 евро до 140 евро, то есть без скидки. Тот, кто не хочет так долго находиться на пляже, может арендовать корзину на два часа - всего за девять евро.

Как обстоят дела на других курортах? Для начала и сравнения заглянем на гламурный остров Зюльт в Северном море, точнее - в одну из здешних общин Лист. Цены на стандартную двухместную корзину составляют здесь 10 евро в день, но в зависимости от продолжительности аренды снижаются - например, до 87 евро за 10 дней. Для тех, кто бронирует заранее, 10-дневная аренда обойдется еще дешевле - 78 евро. Корзину на пляжах Листа можно арендовать также на целый сезон (01 мая - 30 сентября). При этом на участке для нудистов (FKK) она будет стоить дешевле, чем на обычных пляжах - 400 евро и 495 евро соответственно.

Пляжные корзины на острове Рюген Фото: Maurice Tricatelle/Zoonar/picture alliance

Много популярных морских курортов находится на самом большом немецком острове - балтийском Рюгене, где для нашего обзора мы выбрали город Бинц - "Северный Сорренто". Здесь прейскурант лаконичен и прост: 18 евро за стандартную корзину, 20 евро за корзину-лежак и 22 евро за люксовую XL-модель.

Самым посещаемым курортом на балтийском побережье Германии считается Тиммендорфер-Штранд в Любекском заливе. Аренда двухместной корзины обойдется здесь в 15 евро в день, трехместной - в 17 евро в день. Недельная аренда - 95 евро и 105 евро соответственно.

Что делать тем, кто приезжает отдохнуть на море вместе со своими четвероногими лучшими друзьями человека? На многих немецких курортах есть специальные пляжи или отрезки пляжей для отдыха с собаками (Hundestrände) - в частности, в уже упомянутых Бинце и Тиммендорфере. При этом на балтийском острове Фемарн - "Немецких Гавайях", например, на собачьем пляже даже есть пляжные корзины, которые стоят всего лишь на один евро дороже (13 евро в день за стандартную модель), чем на соседнем обычном пляже.

Морские пляжи в Германии. Фотогалерея

Кто и когда придумал пляжную корзину?

Изобретателем пляжной корзины считается Вильгельм Бартельман (Wilhelm Bartelmann) из Ростока. В 1882 году он создал первую такую модель для отдыхавшей на побережье женщины, страдавшей ревматизмом. Она обратилась в мастерскую по производству плетеной мебели с просьбой изготовить кресло для пляжа, которое могло бы защитить от ветра и солнца. Новинка сразу же вызвала большой интерес среди гостей курорта, и уже скоро Вильгельм Бартельман даже открыл свою вторую мастерскую. Нынешний классический вид сформировался около 1910 года. Стандартные размеры составляют примерно 1,6 на 1,2 метра, вес - около 80 килограммов.

За долгую историю использования пляжных корзин изобретатели предлагали разные улучшения и модификации. В 1907 году был оформлен патент на раскладную корзину-кровать; в 1911 году - на корзину, которую можно было использовать в качестве… лодки; в 1939 году - на корзину из стальных труб. Среди последних новшеств - идея оснастить верхнюю часть короба солнечной батареей для зарядки мобильных устройств.