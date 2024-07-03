Как лягушка стала достопримечательностью Майнца?

На реставрацию этой светящейся рекламной скульптуры 1960 года в Майнце было потрачено 550 тысяч евро.

В начале июля в столице немецкой земли Рейнланд-Пфальц городе Майнце завершили многолетнюю реставрацию памятника индустриальной истории и рекламы - 3,80-метровой светящейся лягушки, созданной для здешней компании Werner & Mertz в 1960 году. Потребителям в Германии этот фирменный символ известен, в первую очередь, в качестве логотипа средств по уходу за обувью Erdal, а также товаров бытовой химии марки Frosch (нем. "Лягушка").

Лягушонок в мастерской перед установкой на пьедестал в 1960 году Фото: Werner & Mertz

Лягушонок из сказки братьев Гримм

Семейное предприятие, на котором сейчас работает более тысячи сотрудников, было создано в Майнце в 1867 году. В 1903 году логотип впервые украсила фирменная лягушка - персонаж из "Сказки о Короле-лягушонке" ("Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich") братьев Гримм - той самой, с которой связана популярное утверждение о том, что вы должны поцеловать много лягушек прежде, чем найдете своего прекрасного принца.

Первоначально лягушонок на товарном знаке был зеленый и серьезный. Покраснел в 1919 году после Первой мировой, во время которой качество продукции вынужденно было более низким, поэтому после войны, чтобы избежать негативных последствий для имиджа своих товаров, цвет решили изменить. Следующий редизайн провели в 1962 году, в результате которого лягушонок начал улыбаться. Свой нынешний вид логотип приобрел в 1971 году.

Светящиеся рекламные скульптуры

Светящаяся рекламная скульптура была установлена на территории предприятия в Майнце в 1960 году. Уже скоро стала одним из популярных мотивов для фотографий и городской достопримечательностью. В Германии в качестве примера такого рода рекламных знаков, получивших статус городского символа, можно привести огромную букву "U" 1968 года на крыше исторического здания пивоварни Union-Brauerei в Дортмунде, которое сейчас используется в качестве культурно-выставочного комплекса.

Рекламный лягушонок "Erdal-Frosch" в Майнце на старой черно-белой фотографии Фото: Werner & Mertz

Скульптура лягушонка была изготовлена из армированного стекловолокном полиэстера и покрыта лаком. На этот первый слой в 1984 году нанесли второй, так как уже тогда под воздействием окружающей среды покрытие получило частичные повреждения и краски потускнели.

Как отмечается в сообщении компании Werner & Mertz по случаю окончания работ, большие объекты из таких материалов немецкие специалисты до сих пор еще не реставрировали. При этом необходимо было выполнить все требования по охране памятников - ведь речь идет об одном из самых старых таких рекламных артефактов в Европе, поэтому весь проект занял пять лет. Из средств фирмы на него было потрачено в общей сложности 500 тысяч евро, включая ремонт многотонного пьедестала. Дополнительные 50 тысяч на реставрацию городской достопримечательности выделили власти Майнца.

Владелец фирмы Werner & Mertz Райнхард Шнайдер (Reinhard Schneider) и министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Михаэль Эблинг (Michael Ebling) после торжественной церемонии в Майнце, 2 июля 2024 года Фото: Werner & Mertz

Современные технологии для реставрации лягушонка

Реставратором пришлось разработать специальную методику для очистки поверхности от разных загрязнений, включая, мох и лишайники. Далее для проверки состояния оболочки было использовано ультразвуковое оборудование и другие современные технологии, включая активную термографию. Для анализа повреждений оригинального слоя лака 1960 года, который необходимо было сохранить, применили инфракрасную спектроскопию.

После консервации оригинального лака скульптуру покрыли особым защитным слоем, на который нанесли более устойчивый современный лак, применяемый в автомобилестроении. На одном из последних этапов внутри лягушонка, перенесенного на новое место поближе к главному офису компании, установили энергосберегающую систему подсветки.

Как считают немецкие реставраторы, участвовавшие в проекте, при необходимом регулярном уходе за поверхностью, эта достопримечательность Майнца будет выполнять свои рекламные и туристические функции еще много десятилетий.