Цена литра пива на Октоберфесте превысит 15 евро

В прошлом году на Октоберфесте было выпито более шести миллионов литровых кружек пива. Вряд ли повышение цен сильно отразится на этом показателе.

В столице Баварии Мюнхене в начале июля официально объявили цены на пиво во время нынешнего праздника Октоберфест, который откроется в этом городе 21 сентября и продлится до 6 октября.

Как стало известно из сообщения администрации Мюнхена, разброс цен за традиционную литровую кружку пива в разных шатрах, палатках и киосках на территории Октоберфеста составит от 13,60 евро до 15,30 евро, то есть впервые в истории превысит отметку в пятнадцать евро. На прошлогоднем празднике пиво наливали посетителям по цене от 12,60 евро до 14,90 евро. Подорожание составило около четырех процентов.

Много пива утекло с тех времен, когда в 1971 году литр пива стоил здесь 2,95 марки ФРГ. В 2002 году за кружку платили 6,80 евро.

Торжественная церемония открытия первой бочки пива на Октоберфесте-2023 Фото: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Что и сколько будет стоить на Октоберфесте?

Цены на пиво определяют организаторы Октоберфеста - владельцы фестивальных пивных. Они заранее сообщают сведения городским властям, которые проверяют, соответствуют ли они рыночной ситуации, сравнивая c ценами на пиво в обычных городских заведениях. Сейчас они составляют в Мюнхене от 7,70 евро до 12,80 евро за литр.

Цены вырастут не только на пиво, но и на безалкогольные напитки. Литр воды без газа будет стоить в среднем 10,48 евро, лимонада - 11,67 евро, смеси колы и апельсинового лимонада (шпеци) - 12,23 евро. Рост цен составит от 44 центов до 58 центов за литр.

В 2024 году мюнхенский Октоберфест будет проходить в 189-й раз. Предыдущий праздник посетило 7,2 миллиона человек. Всего было выпито 6,2 миллиона литровых кружек пива. Общий оборот разных предприятий и сервисов Мюнхена в результате проведения Октоберфеста оценивается в миллиард евро.

Первый Октоберфест после легализации марихуаны

Ранее после частичной легализации каннабиса в Германии власти баварской столицы и федеральной земли сделали в профилактическом порядке заявление о запрете употребления марихуаны на территории праздника и штрафах за нарушения предусмотренных ограничений - до тысячи евро при первом нарушении и удвоении суммы при повторном.