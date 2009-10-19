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Две девушки, одетые в дирндль
Фото: picture-alliance/ dpa

Дирндль

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Женский костюм, особенно популярный на баварском празднике пива "Октоберфест", называется "дирндль".

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Контекст

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Барби на Октоберфесте: цвет настроения - розовый

Барби на Октоберфесте: цвет настроения - розовый

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