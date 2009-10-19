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Фото: picture-alliance/ dpa
Дирндль
Публикации по теме
Женский костюм, особенно популярный на баварском празднике пива "Октоберфест", называется "дирндль".
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Контекст
Барби на Октоберфесте: цвет настроения - розовый
Барби на Октоберфесте: цвет настроения - розовый
В Мюнхене стартовал всемирно известный Октоберфест. Новая модная тенденция - дирндль в розовом цвете.
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Дирндли для Октоберфеста, которого не будет
Дирндли для Октоберфеста, которого не будет
Октоберфест отменен, да здравствует Октоберфест!
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6 сентября 2021 г.
В чем пойти на Октоберфест
В чем пойти на Октоберфест
Дирндль и кожаные шорты - баварский наряд с традицией, но он не отстает от моды. Что в тренде в этом сезоне?
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В чем должен ходить "типичный европеец"
В чем должен ходить "типичный европеец"
Какие модели "национального костюма европейца" можно увидеть в Музее европейских культур в Берлине?
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Во что одеваются немецкие девушки?
Во что одеваются немецкие девушки?
Дирндль и co: традиционные национальные костюмы не теряют своей популярности в Германии. В них ходят на народные гулянья, праздники, свадьбы и даже на работу!
19.10.2009
19 октября 2009 г.
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