Барби на Октоберфесте: цвет настроения - розовый

Если для мужчин Октоберфест - это встреча с друзьями за кружкой пива, то перед многими женщинами встает извечный вопрос: что надеть на народный праздник? Чтобы вдохновиться, женщины приходят на так называемую "Ярмарку дирндля". Здесь популярные дизайнеры заранее представляют свои новые модели и традиционные образы. Знаменитый стилист Самуэль Сохеби сообщил немецкому информационному агентству dpa буквально следующее: "2023 год - год Барби, и розовый цвет в абсолютном тренде. В этом году от этого никуда не деться".

В моде розовый цвет

Розовый дирндль , конечно, носили и раньше, но в этом году он обязан таким большим спросом, конечно, голливудскому фильму "Барби", который этим летом побил все рекорды кассовых сборов. Сохеби, создавший образ Октоберфеста для Пэрис Хилтон в 2007 году, уверена, что розовый станет лидером цветовой палитры на нынешнем празднике.

На прилавках и витринах магазинов традиционных костюмов в баварских городах покупателям предлагают до 2000 дирндлей с соответствующими фартуками и блузками, а на полках лежат кожаные штаны и рубашки. Помимо местных поклонников традиционных костюмов, стильно одеты и гости со всего мира.

Дирндль в стиле Барби Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Дизайнеры делают ставку на более утонченные модели

Несмотря на ажиотаж вокруг Барби, модная тенденция этого года такова: меньше значит больше. Меньше блесток, меньше красок, считает дизайнер Dirndl Анджелина Кес (Angelina Kees). Она рассказала местному мюнхенскому телеканалу, что в этом году выбрала черный цвет в качестве основного для своих моделей, потому что этот цвет "элегантный и привлекает внимание людей". Ее коллега Сидалия Аманте-Поликарпо в нынешнем году решила порвать со старыми традициями: в моделях дирндла этого года она обошлась без привычного фартука, который повязывают поверх юбки: "Женщины больше не стоят на кухне у плиты", - подчеркивает она. Фартук, по ее мнению, больше не несет никакой функции, а является "просто аксессуаром".

Дирндль и кожаные штаны: классика Октоберфеста

Дизайнеры сходятся в одном: есть явные модные оплошности, которых следует избегать на Октоберфесте. По словам Самуэля Сохеби, к ним относятся джинсы и футболки. "У этого праздника давняя традиция, и я думаю, что чрезвычайно важно приходить на Октоберфест в традиционном костюме, а не в повседневной одежде и джинсах", - подчеркнул он в интервью dpa. "Иначе это было бы все равно, что пойти на свадьбу или в церковь в джинсах и футболке".

Для многих людей за пределами Германии дирндль - воплощение национального немецкого костюма, как, впрочем, и мужской вариант баварской одежды - кожаные штаны, по-немецки: Lederhose. Октоберфест определенно является тем местом и событием, на которое люди приходят именно в такой традиционной одежде.

История происхождения костюмов

Баварские традиционные костюмы начали свое триумфальное шествие в начале XIX века, навеянные женской модой XVIII века - с облегающими блузками, глубоким декольте и широкой юбкой. Благородные и зажиточные городские женщины среднего класса носили эти платья на кофейных вечеринках, а позже летом за городом. Жены фермеров не хотели отставать от модных тенденций и скроили собственные модели.

С другой стороны, кожаные штаны изначально были охотничьей одеждой, которую носили не в последнюю очередь Луитпольд Карл Йозеф Вильгельм Людвиг, принц-регент Баварии, как и австрийский император Франц Иосиф I. Они оба были заядлыми охотниками.

Футболисты "Баварии" Томас Мюллер ( Thomas Mueller), Харри Кейн и Альфонсо Дэвис готовы к Октоберфесту Фото: Alexandra Beier/Getty Images for Paulaner

Кроме того, после основания Королевства Бавария в 1806 году династия Виттельсбахов искала способ придать народу идентичность. Что может быть лучше обычного национального костюма для укрепления национального духа? Но костюм так и не стал единым: чем больше ткани и пуговиц на нем было, тем богаче был его владелец. Так национальные костюмы и стали символом социального статуса.

По одежде женщины можно узнать, замужем ли она

По костюму женщины на Октоберфесте можно узнать, свободна ли она или замужем: достаточно просто переместить завязанный бант фартука слева направо. И последний, но не менее интересный факт: в Баварии, преимущественно католической, дирндль в прошлом должен был быть подходящим для посещения церкви - декольте нельзя было носить в церкви таким открытым, каким мы его знаем сегодня. Интересно, что конец этому положили именно национал-социалисты в 1930-х годах прошлого века. Вырез дирндля стал более открытым, юбка укорочена до колен, а талия подчеркнута поясом. Именно этот фасон популярен и сегодня.

Бант справа означает: женщина замужем Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

А у Барби есть розовая юбка-дирндль, популярная в этом году на Октоберфесте? Наверняка! В фильме она меняет туфли на высоком каблуке на пару удобных Birkenstock - это облегчило жизнь всем, кто собрался на мюнхенский Октоберфест в 2023 году.

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