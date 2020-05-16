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Фото: Christoph Stache/AFP
Октоберфест
Публикации по теме
Октоберфест - традиционный пивной праздник в столице Баварии Мюнхене.
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Контекст
Октоберфест в цифрах и фотографиях
Октоберфест в цифрах и фотографиях
После двухлетней пандемической паузы в Мюнхене вновь пройдет Октоберфест. | 20 фотографий
Туризм
16.09.2022
16 сентября 2022 г.
10 причин любить Баварию
10 причин любить Баварию
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. В чем секреты привлекательности? | 11 фотографий
Туризм
02.06.2022
2 июня 2022 г.
Дирндли для Октоберфеста, которого не будет
Дирндли для Октоберфеста, которого не будет
Октоберфест отменен, да здравствует Октоберфест!
Стиль жизни
06.09.2021
6 сентября 2021 г.
Что должна уметь баварская пивная королева
Что должна уметь баварская пивная королева
Может быть, сапожники могут обходиться без сапог, но королеве пива нужно иметь на вооружении кран и деревянный молоток.
Туризм
01.07.2021
1 июля 2021 г.
В Германии уничтожают пряники-сердечки
В Германии уничтожают пряники-сердечки
Имбирные пряничные сердечки - товар в Германии ходовой, но лишь на ярмарках и разных народных праздниках.
Туризм
10.05.2021
10 мая 2021 г.
Октоберфест для баварских белок
Октоберфест для баварских белок
Во время карантина баварские дети в Мюнхене изготовили такой баварский стол для баварских белок.
Туризм
16.05.2020
16 мая 2020 г.
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