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Фото: Christoph Stache/AFP

Октоберфест

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Октоберфест - традиционный пивной праздник в столице Баварии Мюнхене.

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Контекст

Презентация нарядов для Октоберфеста

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