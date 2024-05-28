На Октоберфесте запретят известный в Германии шлягер

На знаменитом мюнхенском празднике Октоберфест будет запрещен к исполнению известный в Германии шлягер "L'Amour Toujours" ("Любовь навсегда") из-за нескольких инцидентов с участием правых экстремистов, использовавших эту песню для распространения ксенофобских лозунгов. Об этом заявил в понедельник, 27 мая, немецкому информационному агентству dpa один из организаторов праздника Клеменс Баумгертнер (Clemens Baumgärtner). Он отметил, что песня, которая сама по себе безобидна, приобрела в результате ксенофобских скандалов явный расистский подтекст, а "на Октоберфесте не место всему этому праворадикальному мусору".

Возможность введения запрета на подобные лозунги и содержания закреплена также в правилах проведения этого мероприятия. Октоберфест является одним из крупнейших и известнейших немецких народных праздников и ежегодно привлекает миллионы посетителей из Германии и из-за рубежа. Баумгертнер подчеркнул, что на этом "легком красивом" и аполитичном международном фестивале не будут допускаться правоэкстремистские высказывания и проявления. В этом году Октоберфест на Терезиенвизе в Мюнхене пройдет с 21 сентября по 6 октября .

Организатор Октоберфеста Клеменс Баумгертнер сообщил о нововведении Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Скандальное видео

Актуальным поводом для запрета стало распространившееся в последние дни в соцсетях видео, снятое в клубе Pony на немецком острове Зюльт в Северном море. Ролик был записан в ходе частной вечеринки. Группа молодых людей из минумум пяти человек, танцующих под шлягер итальянского диджея Джиджи Д'Агостино "L'Amour Toujours", скандируют в ритме музыки фразы "Иностранцы - вон!" и "Германия - для немцев". При этом один из мужчин не только выкрикивает ксенофобские лозунги, но и, судя по всему, вскидывает руку в нацистском приветствии, а также прикладывает к верхней губе два сложенных вместе пальца, изображая, вероятно, усы Гитлера. Развеселенная публика - на вечеринку было приглашено около 500 гостей - снимает происходящее на телефоны и кажется вполне довольна происходящим.

Это видео быстро стало вирусным в интернете и вызвало волну возмущения в обществе и в политических кругах. Против нескольких участников вечеринки полиция ведет разбирательство. Вместе с тем стало очевидно, что исполнение ксенофобских строк на фоне оригинала песни "L'Amour Toujours" и распространение соответствующих видеороликов в социальных сетях - явление не новое. В этом контексте громче зазвучали предупреждения о появлении так называемой правоэкстремистской мем-культуры, а также разгорелась дискуссия о мерах по предотвращению распространения правоэкстремистских настроений в обществе.

Оригинал песни - о любви

Оригинал композиции "L'Amour Toujours" был создан итальянским диджеем Джиджи Д'Агостино в 1999 году и не имеет ничего общего с политикой. После разгоревшегося скандала на Зюльте 56-летний музыкант, который по его собственному признанию, держится подальше от соцсетей, чтобы защитить свою психику, получил множество запросов от немецких и итальянских СМИ и был вынужден высказаться о своем произведении.

В комментарии немецкой газете Berliner Morgenpost музыкант пояснил, что его композиция - исключительно о любви и радости от красоты совместного бытия влюбленных. "Моя песня "L'amour toujours" посвящена прекрасному, великому и сильному чувству, которое объединяет людей. Это - сила любви, которая заставляет меня парить", - сказал диджей. Всю любовь, о которой рассказывается в его песне, невозможно уместить в несколько мгновений - в день, месяц, год, поэтому он так и назвал ее - "Любовь навсегда". "Это единственный смысл, который она имеет", - сказал Д'Агостино. Он также отметил, что ему "противна" новоявленная популярность этого 25-летнего хита, вызванная скандалом.