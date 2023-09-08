Самые крупные осенние ярмарки в Германии

Октоберфест, Колбасный рынок, Праздник сбора винограда и другие осенние ярмарки в Германии. История, города и расписание 2023 года.

Делу в Германии - время, потехе - кирмес (Kirmes) или фольксфест (Volksfest), то есть ярмарка или народный праздник. Раньше они проводились в годовщины освящения приходских храмов, других важных дат, после окончания полевых работ или по иным славным поводам. Традиции живут до сих пор, а осень - наиболее горячая пора таких массовых гуляний. Самое известное и многолюдное из них - мюнхенский Октоберфест.

Пивные праздники

Посетительницы мюнхенского Октоберфеста Фото: Andreas Gebert/dpa/picture alliance

В 2023 году Октоберфест (Münchner Oktoberfest ) открывается в баварской столице 16 сентября. За две с лишним недели его обычно посещает около 6,5 миллиона человек. Свои большие и маленькие Октоберфесты ждут гостей также во многих других городах Германии. Например, в Ганновере (22.09-08.10), Дортмунде (22.09-02.10) и Майнце (12.10-29.10).

Канштатский праздник

Традиционные ярмарочные сувениры - имбирные пряники в виде сердец Фото: picture-alliance/dpa/F. Kraufmann

Еще один большой пивной праздник проходит осенью в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте на Канштатском лугу (Cannstatter Wasen ). В первый раз его организовали без малого два века назад, чтобы отметить окончание природного бедствия - "Года без лета" (1816), когда в Западной Европе из-за извержения индонезийского вулкана Тамбора долго царила очень холодная погода, что привело к неурожаю и голоду.

Первый Канштатский праздник (Cannstatter Volksfest) состоялся в 1818 году. Тогда в нем приняло участие более 30 тысяч человек. Сейчас он входит в десятку самых массовых народных гуляний Германии - около 3,7 миллиона посетителей. В 2023 году Канштатский праздник проводится с 22 сентября по 08 октября.

Вестфальский Зенд

Американские горки в немецком Мюнстере Фото: picture alliance/augenklick/firo Sportphoto

Далее отправимся в Мюнстер, где можно гульнуть трижды - в конце весны, лета и осени. Название местного народного праздника Зенд (Send ) происходит от слова Synode, то есть синодов, на которые священники здешнего епископства регулярно собирались в этом вестфальском городе. Ярмарки по случаю синодов, ставшие традиционными, начали проводить в XI столетии.

Осенний Зенд (Herbstsend) 2023 года будет проходить с 21 октября по 29 октября. Общее число посетителей всех трех праздников в Мюнстере составляет около миллиона человек. На территории ярмарки устанавливают две с половиной сотни аттракционов и ларьков, а заявок на место здесь подается примерно в семь раз больше.

Колбасный рынок в Бад-Дюркхайме

Колесо обозрения посреди Колбасного рынка Фото: picture-alliance/dpa

Колбасный рынок, проводящийся в курортном городке Бад-Дюркхайме, на самом деле - совсем не колбасный, не пивной, а винный. Dürkheimer Wurstmarkt , впервые состоявшийся в 1417 году, сегодня считается самым массовым винным праздником в мире. Число его посетителей превышает 600 тысяч человек, что в 35 раз больше населения города.

Конечно же, начиналось все много веков назад с ярмарок, на которых в этом месте продавали коров, свиней и другую живность со всего Пфальца. Сейчас здесь можно попробовать, например, более 80 разных рислингов. Дюркхаймский колбасный рынок традиционно проходит во вторые и третьи выходные сентября, в 2023 году - 08-12 и 15-18 сентября.

Праздник сбора винограда

Шествие виноделов в Нойштадте Фото: picture-alliance/dpa/U.Anspach

Всего в 15 километрах от Бад-Дюркхайма осенью проходит Немецкий праздник сбора винограда - Deutsches Weinlesefest . Его традиционно организуют в первые и вторые выходные октября в городе Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе (Neustadt an der Weinstraße).

Немецкий праздник сбора винограда считается вторым по массовости винным праздником в мире. В 2023 году проходит 22 сентября - 09 октября.

Фраймаркт в Бремене

Бременский народный праздник Фото: picture alliance/blickwinkel/McPHOTOs

"Свободный рынок" в Бремене , то есть Фраймаркт (Freimarkt ), считается одним из самых старых народных праздников Германии. Впервые сам рынок состоялся в 1035 году после того, как император Конрад II даровал бременскому архиепископу привилегию на проведение таких ярмарок, - дело очень прибыльное. Название Фраймаркт начали использовать намного позже - в XIV столетии.

Почти семь веков он служил своей изначальной цели - то есть был ярмаркой, на которую крестьяне и торговцы привозили разные товары. Постепенное превращение Фраймаркта в массовый народный праздник началось в 1818 году, когда здесь установили первые качели. Сейчас его посещает более четырех миллионов человек. В 2023 году бременский Фраймаркт проводится с 18 октября по 03 ноября.

Крамермаркт в Ольденбурге

Участник традиционного шествия, открывающего ярмарку Крамермаркт Фото: picture alliance/dpa/I. Wagner

"Ярмарка лавочников" (Kramermarkt ) в Ольденбурге входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии, а местные жители даже называют этот праздник "Пятым временем года". Впервые была организована в начале XVII века для продажи того, что местным крестьянам удалось вырастить за лето. Раньше сюда съезжались в основном мелкие лавочники и странствующие торговцы, откуда и пошло такое название.

Сейчас ежегодно эту ярмарку посещает около полутора миллионов человек. Крамермаркт-2023 начинается 29 сентября и продолжится до 8 октября. Откроется он традиционным шествием в память об основателе ярмарки Антоне Гюнтере (1583-1667) - графе Ольденбурга и Дельменхорста.

Гамбургский собор

Аттракцион на гамбургском празднике в 1955 году Фото: picture-alliance/dpa/K. Rohwedder

Народный праздник Гамбургский собор (Hamburger Dom ) проводится в ганзейском городе на Эльбе трижды в год - в конце осени, весной и летом. Своим названием он обязан кафедральному храму, разрушенному в начале XIX века. В Средние века в нем разрешалось укрываться от непогоды мелким торговцам, ремесленникам, шутам и знахарям. Один из епископов пытался было их изгнать, но прихожане возмутились…

После сноса церкви эти ярмарки долго кочевали по Гамбургу, но с 1893 года их начали проводить всегда на одной площади, ставшей традиционным местом развлечений в этом городе. Самый массовый из трех праздников проходит в конце осени. В 2023 году откроется 10 ноября и продолжится месяц. Весенние и летние ярмарки - более молодые. Впервые их организовали после Второй мировой войны.

Осенняя ярмарка в Магдебурге

Колесо обозрения и силуэт Магдебургского собора Фото: picture alliance/ZB/J. Wolf

В городе Магдебурге, столице нынешней земли Саксония-Анхальт, находится самый старый готический храм Германии, заложенный в 1209 году. На его строительство требовались огромные средства. Частично их получали от ярмарок, проводившихся около стен церкви дважды в год - весной и осенью. Причем традиция самих этих ярмарок здесь еще более древняя. Они уже отметили свой 1000-летний юбилей!

Осенняя ярмарка (Herbstmesse ) проводится в городском парке Магдебурга. В 2023 году народный праздник откроется 22 сентября и продолжится до 15 октября.

Колодезная ярмарка в Бонне

Ярмарочная карусель Фото: picture-alliance/dpa

Завершим обзор народных праздников, на которых можно побывать в осенней Германии, в бывшей столице ФРГ Бонне. Ежегодно здесь проводится так называемая Колодезная ярмарка - Pützchens Markt . Она напоминает о чудесном событии тысячелетней давности, когда во время длительной засухи жители обратились за помощью в монастырь в Виллихе, а после молитвы игуменьи Адельгейды из-под земли забил родник...

После смерти Адельгейды к могиле святой монахини потянулись паломники, для которых торговцы начали устраивать ярмарки. Первое письменное их упоминание датировано 1367 годом. В 2023 году эта пятидневная ярмарка проходит 8-12 сентября.