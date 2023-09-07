  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ТуризмГермания

Выпить пива в Европе - названы лучшие города и цены

Максим Нелюбин
7 сентября 2023 г.

Незадолго до начала нынешнего Октоберфеста опубликованы данные исследования о лучших городах для любителей пива в Европе.

https://p.dw.com/p/4VyW8
Мюнхен
Зритель на мюнхенском стадионе Allianz Arena во время матча по американскому футболу Национальной футбольной лиги (НФЛ) США в 2022 годуФото: Douglas DeFelice/USA TODAY Network/IMAGO

Чтобы составить такой список совсем не обязательно долго и подробно анализировать комментарии и оценки огромного количества туристов - достаточно положиться на собственные впечатления, опыт друзей и коллективное бессознательное. Однако эксперты портала по бронированию отелей и других услуг для путешественников booking.com все же изучили данный вопрос и опубликовали свой рейтинг лучших городов Европы для тех, кто любит пиво.

Как говорится в сообщении компании, всего в ходе исследования было проанализировано около 28 миллионов отзывов, оставленных пользователями этого сервиса.

Пивные столицы Европы

Результаты вряд ли кого-то сильно удивят. В пятерку райских мест для любителей пива в Европе по версии booking.com вошли следующие пивные метрополии:

1. Мюнхен (Германия)
2. Нюрнберг (Германия)
3. Прага (Чехия)
4. Дублин (Ирландия)
5. Брюссель (Бельгия)

Мюнхен, 2019 год
Посетители мюнхенского ОктоберфестаФото: Johannes Simon/Getty Images

Мюнхен - не только Октоберфест

В столице Баварии пиво наливают не только во время знаменитого Октоберфеста на Лугу Терезы. В 2023 году этот народный праздник стартует 16 сентября и продлится до 3 октября.

Попробовать пиво разных сортов в Мюнхене можно круглый год и в разных местах - начиная от всемирно известной пивной Хофбройхаус (Hofbräuhaus) 1589 года до небольших крафтовых пивоварен. Также в городе работает около шестидесяти пивных садов - причем, первые в мире такие сады появились именно в Мюнхене в начале XIX века.

Нюрнберг
Пиво и традиционные колбаски в НюрнбергеФото: Bernd Juergens/Zoonar/picture alliance

Пивные традиции Нюрнберга

Нюрнберг - второй по численности населения и значению город Баварии и неофициальная столица Франконии - региона, которые славится своими давними традициями пивоварения. Именно здесь находится самая большая пивоварня этой федеральной земли - "Тухер-Брой" (Tucher Bräu), история которой берет свое начало еще в XVII столетии.

Один лишь этот производитель выпускает сейчас почти полтора десятка сортов пива. В качестве закуски здесь обязательно следует попробовать местный деликатес - нюрнбергские жареные колбаски (Nürnberger Rostbratwurst), с недавних пор также доступные в веганском варианте.

Прага, Дублин и Брюссель

Что касается Праги, то пиво в чешской столице начали варить еще в X веке. По среднему количеству потребляемого пива на каждого жителя Чехия в целом занимает первое место в мире.

В ирландском Дублине находится много знаменитых на весь мир пивоварен, выпускающих сорта на любой вкус. Среди них - янтарный пейл-эль и темный ароматный стаут.

В свою очередь, Брюссель представляет особый интерес для любителей крепких сортов, самые известные из которых варят на монастырских пивоварнях - так называемое траппистское пиво.

Атлас цен на пиво

Ранее этим летом статистический портал statista.com опубликовал обзор средних цен на пиво в столицах разных стран Европы из базы данных Numbeo - за 0,5 литра в евро или в пересчете на евро в супермаркетах и ресторанах (барах).

Среди этих городов больше всего за пиво в Европе приходится платить в столице Исландии Рейкьявике - 2,90 евро в супермаркетах и 9,53 евро в ресторанах. Меньше всего пиво стоит в среднем в чешской столице Праге - 1,04 и 2,31 евро соответственно. Берлин находится на четвертом месте снизу - 1,01 и 4,00 евро. В упомянутых выше Дублине и Брюсселе - 3,02 / 6,08 и 2,16 / 5,00 евро.

В свою очередь, разброс цен за традиционную литровую кружку пива на нынешнем Октоберфесте в Мюнхене составит от 12,60 евро до 14,90 евро (то есть от 6,30 до 7,45 евро за 0,5 литра), что все же ниже обычных ресторанных цен в Рейкьявике. Согласно данным организаторов, по сравнению с предыдущим годом рост пивных цен на Октоберфесте составил в среднем 6,12 процента.

Отметим также, что в 2023 году мюнхенский пивной праздник Октоберфест вошел в рейтинг самых популярных достопримечательностей Германии среди иностранцев, который составляет Национальный комитет ФРГ по туризму.

Смотрите также: 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Картина Макса Либермана

Каждый немец свой биргартен хвалит! Самые любимые пивные сады в Германии

Каждый немец свой биргартен хвалит! Самые любимые пивные сады в Германии

Родиной пивных садов является Бавария, однако актуальный рейтинг возглавил пивной сад из другой немецкой земли.
Туризм27 июля 2023 г.
Презентация нарядов для Октоберфеста

Октоберфест в цифрах и фотографиях

Октоберфест в цифрах и фотографиях

Осенью 2022 года после двухлетней пандемической паузы в Мюнхене вновь пройдет Октоберфест. | 20 фотографий
Туризм16 сентября 2022 г.
Алльгойские Альпы

По Германии

По Германии

Все публикации рубрики DW "По Германии" - статьи, репортажи, фотографии, интересные факты, полезная информация.
Туризм3 июля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Сбитый дрон в Московской области

Атака дронов: у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону произошел взрыв

Конфликты7 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Плакат с рекламой выборов на аннексированных Россией территориях Украины

Единый день голосования в России: есть ли смысл участвовать?

Единый день голосования в России: есть ли смысл участвовать?

Политика7 сентября 2023 г.
В центре Вильнюса (фото из архива)

Белорусский литвинизм: маргинальная теория или угроза Литве?

Белорусский литвинизм: маргинальная теория или угроза Литве?

Общество7 сентября 2023 г.
Александр Лукашенко

Указ Лукашенко о паспортах: что делать белорусам за границей

Указ Лукашенко о паспортах: что делать белорусам за границей

Правовые основы государства6 сентября 2023 г.
Паспортный контроль в аэропорту Гамбурга

Чего ждать от введения электронных "виз" Евросоюзом

Чего ждать от введения электронных "виз" Евросоюзом

Политика6 сентября 2023 г.
Открытая дверь в здание "участковой комиссии" в Таврийске

Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях

Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях

Политика6 сентября 2023 г.
Здания МВД и КГБ в Минске

Кого КГБ вносит в "террористический список"?

Кого КГБ вносит в "террористический список"?

Общество6 сентября 2023 г.
На главную страницу