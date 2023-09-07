Выпить пива в Европе - названы лучшие города и цены

Незадолго до начала нынешнего Октоберфеста опубликованы данные исследования о лучших городах для любителей пива в Европе.

Чтобы составить такой список совсем не обязательно долго и подробно анализировать комментарии и оценки огромного количества туристов - достаточно положиться на собственные впечатления, опыт друзей и коллективное бессознательное. Однако эксперты портала по бронированию отелей и других услуг для путешественников booking.com все же изучили данный вопрос и опубликовали свой рейтинг лучших городов Европы для тех, кто любит пиво.

Как говорится в сообщении компании, всего в ходе исследования было проанализировано около 28 миллионов отзывов, оставленных пользователями этого сервиса.

Пивные столицы Европы

Результаты вряд ли кого-то сильно удивят. В пятерку райских мест для любителей пива в Европе по версии booking.com вошли следующие пивные метрополии:

1. Мюнхен (Германия)

2. Нюрнберг (Германия)

3. Прага (Чехия)

4. Дублин (Ирландия)

5. Брюссель (Бельгия)

Посетители мюнхенского Октоберфеста Фото: Johannes Simon/Getty Images

Мюнхен - не только Октоберфест

В столице Баварии пиво наливают не только во время знаменитого Октоберфеста на Лугу Терезы. В 2023 году этот народный праздник стартует 16 сентября и продлится до 3 октября.

Попробовать пиво разных сортов в Мюнхене можно круглый год и в разных местах - начиная от всемирно известной пивной Хофбройхаус (Hofbräuhaus) 1589 года до небольших крафтовых пивоварен. Также в городе работает около шестидесяти пивных садов - причем, первые в мире такие сады появились именно в Мюнхене в начале XIX века.

Пиво и традиционные колбаски в Нюрнберге Фото: Bernd Juergens/Zoonar/picture alliance

Пивные традиции Нюрнберга

Нюрнберг - второй по численности населения и значению город Баварии и неофициальная столица Франконии - региона, которые славится своими давними традициями пивоварения. Именно здесь находится самая большая пивоварня этой федеральной земли - "Тухер-Брой" (Tucher Bräu), история которой берет свое начало еще в XVII столетии.

Один лишь этот производитель выпускает сейчас почти полтора десятка сортов пива. В качестве закуски здесь обязательно следует попробовать местный деликатес - нюрнбергские жареные колбаски (Nürnberger Rostbratwurst), с недавних пор также доступные в веганском варианте.

Прага, Дублин и Брюссель

Что касается Праги, то пиво в чешской столице начали варить еще в X веке. По среднему количеству потребляемого пива на каждого жителя Чехия в целом занимает первое место в мире.

В ирландском Дублине находится много знаменитых на весь мир пивоварен, выпускающих сорта на любой вкус. Среди них - янтарный пейл-эль и темный ароматный стаут.

В свою очередь, Брюссель представляет особый интерес для любителей крепких сортов, самые известные из которых варят на монастырских пивоварнях - так называемое траппистское пиво.

Атлас цен на пиво

Ранее этим летом статистический портал statista.com опубликовал обзор средних цен на пиво в столицах разных стран Европы из базы данных Numbeo - за 0,5 литра в евро или в пересчете на евро в супермаркетах и ресторанах (барах).

Среди этих городов больше всего за пиво в Европе приходится платить в столице Исландии Рейкьявике - 2,90 евро в супермаркетах и 9,53 евро в ресторанах. Меньше всего пиво стоит в среднем в чешской столице Праге - 1,04 и 2,31 евро соответственно. Берлин находится на четвертом месте снизу - 1,01 и 4,00 евро. В упомянутых выше Дублине и Брюсселе - 3,02 / 6,08 и 2,16 / 5,00 евро.

В свою очередь, разброс цен за традиционную литровую кружку пива на нынешнем Октоберфесте в Мюнхене составит от 12,60 евро до 14,90 евро (то есть от 6,30 до 7,45 евро за 0,5 литра), что все же ниже обычных ресторанных цен в Рейкьявике. Согласно данным организаторов, по сравнению с предыдущим годом рост пивных цен на Октоберфесте составил в среднем 6,12 процента.

Отметим также, что в 2023 году мюнхенский пивной праздник Октоберфест вошел в рейтинг самых популярных достопримечательностей Германии среди иностранцев, который составляет Национальный комитет ФРГ по туризму.

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