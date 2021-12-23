Новый тренд: люксовые вещи из секонд-хендов

Заинтересуют ли вас винтажные кошельки от Chanel, которые можно приобрести онлайн? Или уже бывшие когда-то в употреблении вещи Louis Vuitton в Instagram? А как насчет Nike Air Jordan на онлайн-аукционе eBay и ожерелья от Tiffany, наскучившего прежней владелице?

Некоторые покупатели подержанных вещей теперь не гонятся за выгодой. Их интересуют предметы роскоши на вторичном рынке, ведь винтаж - это нечто крутое и эксклюзивное. Сейчас число таких людей растет, особенно среди молодежи.

На протяжении долгого времени элитные бренды скептически относились к цифровому миру и онлайн-продажам, не говоря уже о вторичном рынке. Хотя Cartier и предлагает бывшие в употреблении вещи в некоторых своих бутиках, а модные дома Valentino и Gucci недавно начали продавать винтажные вещи, это был всего лишь дополнительный бонус для покупателей, а не отдельное направление в бизнесе.

Но сегодняшний мир роскоши простирается далеко за пределы элитных бутиков, выйдя из под контроля их владельцев. Они не играют ведущей роли на вторичном рынке предметов роскоши, уступив инициативу другим игрокам.

Предметы роскоши - и их подделки

Согласно расчетам консалтинговой компании Bain & Company, в 2021 году рынок подержанных предметов роскоши, который включает в себя сумки, одежду, украшения и часы, составил 33 миллиарда евро (37,2 миллиарда долларов). Это на 65% больше, чем в 2017 году. За тот же период рынок предметов роскоши, продаваемых из первых рук, вырос только на 12%.

Однако тем, кто "охотится" за винтажными предметами роскоши, приходится решать одну большую проблему - ведь там, где есть возможность хорошо заработать, велика вероятность столкнуться с недобросовестной или даже незаконной деятельностью.

Раньше, вернувшись из путешествия домой, люди рассказывали о репликах дорогих брендов, которые можно было поштучно приобрести на пляжах Италии или в закоулках Нью-Йорка. Однако это - ничто по сравнению с сегодняшним огромным рынком искусных подделок. Сообщения о том, как сотрудники таможни конфисковывают целые партии контрафактных товаров, регулярно мелькают в масс-медиа по всему миру.

Подлинность как главная ценность

Для потребителей предметов роскоши уверенность в том, что приобретаемый ими товар подлинный, намного важнее, чем цена. Именно поэтому многие легальные секонд-хенды стали давать своим покупателям гарантии подлинности приобретаемых предметов. Некоторые магазины даже придумывают себе "говорящие названия", чтобы все точно было понятно. Например, один из таких секонд-хендов называется RealReal.

Основанная в 2011 году, эта компания продает высококачественную одежду, украшения, предметы искусства и домашнего декора. Изначально компания работала в формате интернет-магазина, однако в 2017 году RealReal открыла и первый розничный бутик. Сейчас их уже 15 и все они располагаются на территории США.

Легальные секонд-хенды дают своим покупателям гарантии подлинности приобретаемых предметов роскоши

В середине 2019 года компания разместила свои акции на бирже и привлекла 300 миллионов долларов, что свидетельствует об интересе инвесторов к данному сектору. Сейчас фирма называет себя "крупнейшей в мире онлайн-площадкой для перепродажи предметов роскоши с гарантией подлинности" с 24 миллионами пользователей. Средняя сумма заказа в минувшем ноябре составила у RealReal 514 долларов, что на 17% больше по сравнению с ноябрем предыдущего года.

Бренды открывают для себя рынок подержанных товаров

Ведущие люксовые бренды однако постепенно приходят к пониманию того, что из себя представляет рынок подержанных товаров. Недавно кампания Kering, владеющая брендом Gucci, инвестировала в платформу Vestiaire Collective для продажи на вторичном рынке. А в 2018 году онлайн-платформа Watchfinder по перепродаже часов была куплена компанией Richemont, владеющей Cartier.

Другие компании тоже подхватывают тренд на подержанную роскошь. В США и ​​Великобритании онлайн-аукцион eBay стал гарантировать подлинность некоторых товаров: продавцы показывают дорогие предметы независимому эксперту перед отправкой покупателю. Американские пользователи могут воспользоваться такой проверкой при покупке товаров у продавцов из США, Японии, Великобритании, Канады, Австралии, Германии, Южной Кореи и Италии.

В настоящее время экспертиза возможна по трем категориям товаров: часы по цене от 2000 долларов, дизайнерские сумки стоимостью от 500 долларов, а также новые кроссовки стоимостью от 100 долларов или подержанные стоимостью от 150 долларов. Распространяется такая практика не на все бренды, но в числе тех, которые она охватывает, много популярных: Chanel, Gucci, Hermes, Saint Laurent, Dior, Prada, Goyard, Rolex и Omega.

Покупатели подержанных предметов роскоши зачастую молоды, требовательны и технически подкованы

Спрос на рынке люксовых товаров создает молодежь

Нынешний рост рынка подержанных предметов роскоши обусловлен двумя факторами: обеспеченные молодые покупатели в Интернете и общий высокий спрос на предметы роскоши.

Согласно последнему исследованию, опубликованному в ноябре Bain & Company, к 2025 году обеспеченные миллениалы и особенно молодежь поколения Z - активные пользователи TikTok, Twitter и Instagram - составят 70% потребителей на мировом розничном рынке предметов роскоши. Неудивительно, что многие из этих молодых людей, привыкших к цифровым технологиям, не видят необходимости в оффлайн-магазинах и не боятся делать дорогие покупки в Интернете.

Что касается географии спроса, то лидерами остаются США, на которые сейчас приходится 31% мирового рынка предметов роскоши, и Китай, который за последние два года удвоил свою долю - до 21%. В целом, Bain возлагает большие надежды на отрасль и полагает, что продажи предметов роскоши из первых рук могут расти на 6-8% ежегодно и к 2025 году достигнут 360-380 миллиардов евро. Такие цифры говорят о том, что вскоре и на вторичном рынке появится множество люксовых товаров, которые можно будет купить, не выходя их дома и не опасаясь за их подлинность.

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